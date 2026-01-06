অখিল গগৈৰ লগত বিজেপিৰ বুথৰ এজন সভাপতিয়েও কথা নাপাতে: দিলীপ শইকীয়া

অখিল গগৈৰ লগত বিজেপিৰ বুথৰ এজন সভাপতিয়েও কথা নাপাতে: দিলীপ শইকীয়া
অভিযোগ, প্ৰতি অভিযোগৰে গৰম হৈছে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী বতাহ । অখিল গগৈৰ অভিযোগক নস্যাৎ কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই । গগৈয়ে দিলে আকৌ প্ৰত্যাহ্বান ।
বৰপেটা: "আমাৰ গণতন্ত্ৰ শেষ কৰিবলৈ বিজেপিয়ে কৰা ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰটো মই নিজ কাণেৰে শুনিছো । অতি ভয়ংকৰ কথা কৈ দিছিল সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই, যিটো কথা আজিও মোৰ কাণত বাজি আছে" - ডিব্ৰুগড়ৰ আৱৰ্ত ভৱনত অখিল গগৈয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে মুখ খুলিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই । অখিল গগৈয়ে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ শইকীয়াৰ ।
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভোটাৰ তালিকাৰ চলিত বিশেষ পুনৰীক্ষণত ব্যাপক অনিয়মত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰে অখিল গগৈয়ে । ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে দাবী কৰিছিল যে বিজেপিয়ে ৬০ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ ব্যৱস্থা লৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে ।
গগৈয়ে দাবী কৰা অনুসৰি যোৱা চাৰি জানুৱাৰীত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত এখন সভাত এই কথা কোৱা বুলি নিজে শুনাৰ দাবী বিধায়ক গগৈয়ে কৰিছিল ।
এই বিষয়টোক লৈ বৰপেটাত এক সংবাদমেলত দিলীপ শইকীয়াই কয়, "ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ফেচবুক লাইভ আৰু ডিব্ৰুগড়ত এখন সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমাৰ ওপৰত আৰু আমাৰ দলৰ কেইবাগৰাকীও নেতাৰ ওপৰত আঙুলি টোঁৱাই কিছু বক্তব্য ৰাখিছে ৷ গোটেই বিষয়টো অখিল গগৈয়ে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে লৈ যাব বিচাৰিছে ৷ ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনৰ অসমৰ মানুহৰ মনৰ উমান তেওঁলোকে বুজি উঠিছে ৷ তাৰ পৰিণতিত সেই তেওঁলোকৰ ৰণনীতিৰ বিননি আৰম্ভ কৰিছে ৷"
শইকীয়াই পুনৰ কয়, "অখিল গগৈয়ে ডাঙৰীয়াই যিটো ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ কথা কৈছে সেয়া সম্পূৰ্ণ বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু প্ৰৰোচনামূলক । অখিল গগৈয়ে কৈছে আমি কাৰোবাক দায়িত্ব দিছো বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ নাম কটাৰ বাবে ৷ এইটো সম্পূৰ্ণ এটা মিথ্যাচাৰ আৰু তেওঁ যিটো কথা কৈছে এজন বিজেপি নেতাৰ পৰা শুনা বুলি মইটো ভাবো অখিল গগৈৰ লগত বিজেপিৰ বুথৰ এজন সভাপতিয়েও কথা নাপাতে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজৰ ইণ্ডিয়ান এলায়েন্সৰ তাতে তেওঁৰ বিশ্বাসযোগ্যতা হেৰুৱাইছে ৷ তেওঁক ইণ্ডিয়ান এলায়েন্সৰ কোনো এজন নেতাই বিশ্বাসত নলয় ৷ তেখেতক অসমৰ ৰাইজে বিশ্বাসত ল'ব বুলি মোৰ মনে নধৰে । তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ নিশ্চিত পৰাজয়ৰ উমান পাই মিঞা ভোটবেংকৰ যিটো তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি সেইটো শক্তিশালীভাৱে আগবঢ়াই নিবলৈ আমাৰ ওপৰত অভিযোগ আনিছে ৷"
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙত মই অশোক সিংহলক ৬০ টা সমষ্টিত ভোটাৰ তালিকাত নাম কৰ্তনৰ কথা কৈছে, এইধৰণৰ কথাৰ এটাও যদি প্ৰমাণ দিব পাৰে অখিল গগৈৰ বিশ্বাসযোগ্যতা থাকিব ৷ নহ’লে তেওঁৰ বিশ্বাসযোগ্যতা তেওঁৰ মিত্ৰদলতে নাইকীয়া হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ হাতত কোনো ইছ্যু নাই উন্নয়নৰ দিশত ৰাজ্য আগবাঢ়ি গৈছে ৷"
"তেখেতৰ বক্তব্যই অসমৰ ৰাইজক বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাক বিভ্ৰান্ত কৰিব নোৱাৰিব ৷ তেওঁলোকে মিঞা, সন্দেহযুক্ত, অচিনাকি লোক য'ত ভৰি আছে সেইবিলাক অঞ্চলত তেওঁলোকে ভোট খেলিব’’ - বুলিও দিলীপ শইকীয়াই মন্তব্য কৰে ৷
ইফালে ইয়াৰ পিছতে ফটো প্ৰমাণসহ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে দিলীপ শইকীয়াক পুনৰ জনালে প্ৰত্যাহ্বান । সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ লিখে, "৪ জানুৱাৰী ২০২৬ ৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ভয়ংকৰ ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সখনৰ ফটোবোৰ চাওক । এই Video Conference তে দিলীপ শইকীয়াই ভোটাৰ তালিকাৰ SR(Special Revision) ৰ সময়ত ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বিজেপিক ভোট নিদিয়া বৈধ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ ভয়ংকৰ অভিসন্ধিৰ কথাকৈ মুকলিকৈ স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু কৰ্তনৰ বাবে ১২ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত বুথভিত্তিক নাম তালিকা জমা দিবলৈ বিধায়ক, বিজেপিৰ জিলা আৰু মণ্ডল সভাপতিসকলক নিৰ্দেশ দিছিল ।"
গগৈয়ে লিখে, "লগতে ৬০ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বিজেপিক ভোট নিদিয়াসকলৰ নাম কৰ্তনৰ কাম মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে কৰি থকা বুলি ঘোষণা কৰিছিল । সন্ধিয়া ৮.১ বজাৰ পৰা ৮.৪১ বজালৈ ভিচি চলি থকাৰ ফটো ইয়াত আছে । এই ভিচিখনৰ ভিডিঅ’টো ৰিলিজ কৰক, মোৰ প্ৰত্যাহ্বান !"
পিছে এতিয়া ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই এই প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিদৰে দিয়ে সেয়া হ'ব সময়ত লক্ষণীয় ।