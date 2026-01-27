ETV Bharat / politics

জাপি আৰু টুপীৰ পাৰ্থক্য নুবুজে ৰাহুল গান্ধীয়ে: দিলীপ শইকীয়াৰ স্পষ্ট কথা

কংগ্ৰেছ হ'ল 'নামদাৰ' দল, বিজেপি 'কামদাৰ' দল ৷ চোতাল বৈঠকত ভাগ লৈ ক'লে বিজেপিৰ সভাপতিয়ে ৷

Krishak Shramik Sanmilan at Dimoria
ডিমৰীয়াত কৃষক শ্ৰমিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ (DILIP SAIKIA X Account)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 27, 2026 at 5:16 PM IST

সোণাপুৰ: "অখিল গগৈয়ে দিনটোৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা কয় ৷ যাৰ বাবে বৰ্তমান বিজেপি দলে অখিল গগৈৰ কথাৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াটো লাহে লাহে বন্ধ কৰি দিছে ।’’ এই তীৰ্যক মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ৷

গুৱাহাটী মহানগৰ বিজেপিৰ কৃষক মৰ্চাৰ অন্তৰ্গত ডিমৰীয়া মণ্ডলৰ খালৈবাৰীত মঙলবাৰে এক বিশেষ "চোতাল বৈঠক"ত ভাগ ল'বলৈ আহি এইদৰে কয় গেৰুৱা দলটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে । দলটোৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া আৰু কৃষক মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি পংকজ বৰবৰাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত স্থানীয় কৃষক আৰু শ্ৰমিক ৰাইজৰ সৈতে চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ সন্দৰ্ভত এক ফলপ্ৰসূ মত-বিনিময় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ।

অখিল গগৈক কঠোৰ সমালোচনা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ (ETV Bharat Assam)

একেটা অনুষ্ঠানতে বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়াও প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি শইকীয়াই ৷ বিশেষকৈ ৰাইজৰ দলৰ নেতা অখিল গগৈক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰে তেওঁ ৷

অখিল গগৈ আৰু বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনা

বিধায়ক অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই অতি তীক্ষ্ণ মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘অখিল গগৈৰ প্ৰতিটো কথাৰ উত্তৰ দিলে অসমত অশান্তিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।"

বিকশিত গ্ৰামাঞ্চল আৰু নতুন আইনৰ প্ৰসংগ

অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত দিলীপ শইকীয়াই কয়, ‘‘কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকসকলৰ সৰ্বাংগীণ উত্তৰণৰ বাবে কাম কৰি আছে ।’’ বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ সংসদত গৃহীত হোৱা 'VG-GRAM-G' বিকশিত গ্ৰামাঞ্চল সম্পৰ্কীয় ঐতিহাসিক আইনখনৰ বিষয়ে তেওঁ আলোকপাত কৰে । শইকীয়াই উল্লেখ কৰে যে এই নতুন আইনে কৃষক আৰু শ্ৰমিকসকলৰ কৰ্মদিন ১০০ দিনৰ পৰা ১২৫ দিনলৈ বৃদ্ধি কৰিছে । পূৰ্বৰ আঁচনিৰ আঁসোৱাহসমূহ দূৰ কৰি গাঁৱৰ প্ৰকৃত বিকাশৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি শইকীয়াই দাবী কৰে ৷

Krishak Shramik Sanmilan at Dimoria
ডিমৰীয়াত অনুষ্ঠিত কৃষক শ্ৰমিক সন্মিলনত উপস্থিত মহিলা (DILIP SAIKIA X Account)

আনহাতে, এম জি এনৰেগাৰ নাম সলনি কৰাক লৈ কংগ্ৰেছে কৰা সমালোচনাৰ উত্তৰ দি তেওঁ কয়, ‘‘গান্ধীজীয়ে যি ৰামৰাজ্যৰ সপোন দেখিছিল, সেই সুশাসন আৰু শক্তিশালী গ্ৰামাঞ্চলৰ ভেটি গঢ়িবলৈকে এই পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে । কংগ্ৰেছ হ'ল 'নামদাৰ' দল, কিন্তু বিজেপি হ'ল 'কামদাৰ' দল ।’’

এই সকলোবোৰৰ উপৰিও কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভত শইকীয়াই কয়, ‘‘পাট-মুগা, এড়ি অসমৰ স্বাভিমান । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমীয়া গামোচাক বিশ্ব দৰবাৰত যি মৰ্যাদা দিছে, সেয়া কংগ্ৰেছে কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে ।’’

কংগ্ৰেছৰ 'ককটেল কালচাৰ'ৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, ‘‘কংগ্ৰেছে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত মিঞা সংস্কৃতি মিহলি কৰিব বিচাৰে ৷ কিন্তু আমি তেনে কৰিব নিদিওঁ । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দেশক আজান ফকিৰৰ দেশ বুলি কৈ তেওঁলোকে যি তুলনা কৰিব বিচাৰে, সেয়া স্বাভিমানী অসমীয়াই কেতিয়াও মানি নলয় ।’’

ৰাহুল গান্ধীক আক্ৰমণ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে যিগৰাকী নেতাই জাপি আৰু টুপীৰ পাৰ্থক্য নুবুজে, তেওঁৰ পৰা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সন্মান আশা কৰিব নোৱাৰি । উল্লেখ্য যে, নতুন দিল্লীৰ কৰ্তব্য পথত অনুষ্ঠিত ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত ভি ভি আই পিসকলৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা আৰু নিমন্ত্ৰিত অতিথিক দিয়া হৈছিল একোখনকৈ এৰী গামোচা ৷ পিছে বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে গামোচাখন ডিঙিত পৰিধান কৰাৰ সলনি হাতত লৈয়ে ক্ষান্ত থাকিল ৷ যাৰ বাবে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক কঠোৰ সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷

ডিমৰীয়াত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ এই চোতাল বৈঠকত অঞ্চলটোৰ ভালেসংখ্যক বিজেপি কৰ্মকৰ্তা আৰু স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে ।

