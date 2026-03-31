কি কি আছে বিজেপিৰ ৩১ দফীয়া সংকল্প পত্রত ?

কি কি আছে বিজেপিৰ ৩১ দফীয়া সংকল্প পত্রত ?
Published : March 31, 2026 at 6:18 PM IST
গুৱাহাটী: ৩১ টা সংকল্পৰে বিজেপিয়ে মঙলবাৰে প্ৰকাশ কৰিলে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ তথা দলীয় সংকল্প পত্র । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে “ৰাইজৰ আকাংক্ষা, বিজেপিৰ প্রতিজ্ঞা” শীর্ষক সংকল্প পত্ৰখন ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতাৰমণে আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে ।
অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা, মন্ত্রী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসকে ধৰি দলৰ শীৰ্ষ নেতৃবর্গ উপস্থিত আছিল ।
কি আছে ৩১ টা সংকল্পৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্রত
১) বেদখলমুক্ত : অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি, ঐতিহ্য আৰু মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰা হ'ব । অবৈধ অনুপ্রৱেশকাৰী চিনাক্তকৰণ আৰু বহিষ্কাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী(অসমৰ পৰা বহিষ্কৰণ) আইন, ১৯৫০ Immigrants (Expulsion from Assam) Act, 1950) কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব । অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ দ্বাৰা বেদখলীকৃত প্রতি ইঞ্চি ভূমি মুক্ত কৰা হ'ব । মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত অসমৰ সকলো প্রকৃত নাগৰিকক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব । সত্ৰ, নামঘৰ, দেৱালয় আৰু অন্যান্য পূজাস্থলী তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থলীৰ বাকী থকা বেদখলীকৃত ভূমি মুক্ত কৰাৰ লগতে অসম দর্শন আঁচনিৰ অধীনত বিত্তীয় সাহায্য প্রদান কৰা হ'ব । সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ আৰু সত্ৰসমূহৰ পুনৰুদ্ধাৰ তথা সংৰক্ষণৰ বাবে সহায় আগবঢ়াবলৈ সত্ৰ আয়োগক শক্তিশালী কৰা হ'ব । বটদ্রৱা থান সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ আৰ্হিত শ্ৰীশ্ৰীমধুপুৰ সত্ৰৰ পুনঃনিৰ্মাণ কৰা হ'ব । ৰংঘৰৰ সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পৰ আৰ্হিত তলাতল ঘৰৰ পুনঃনিৰ্মাণ, সংৰক্ষণ আৰু ইয়াক বেদখলমুক্ত কৰা হ'ব ।
২) সম নাগৰিক সংহিতা : ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অঞ্চল আৰু জনজাতীয় লোকসকলক বাদ দি সম নাগৰিক সংহিতা(ইউ চি চি) ৰূপায়ণৰ দিশত কাম কৰাৰ লগতে জনগোষ্ঠীয় সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাগত অধিকাৰ নিশ্চিত কৰা হ'ব । লাভ জেহাদৰ ভাবুকিৰ অন্ত পেলাবলৈ কাৰ্যকৰী আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব । ভূমি জেহাদৰ বিপদ মোকাবিলা কৰাৰ বাবে দৃঢ় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।
৩) ৫ লাখ কোটি টকাৰ আন্তঃগাঁথনি বিনিয়োগ : অসম গতি শক্তি মাষ্টাৰ প্লেনৰ সহায়ত অসমক ভাৰতৰ পূবৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে প্রতিষ্ঠিত কৰিবলৈ ৫ লাখ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হ'ব । ইয়াত পথ, ৰে'লপথ, বিমানপথ আৰু জলপথক সামৰি প্ৰকল্প লোৱা হৈছে ।
৪) চেটেলাইট টাউনশ্বিপ আৰু এৰ'চিটী : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত অসম নগৰ উন্নয়ন অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব । যাৰ অধীনত সংহত বাণিজ্যিক কেন্দ্র, জলবায়ু-সহনশীল নগৰীয়া আন্তঃগাঁথনি আৰু ব্যাপক সেউজ বিনোদনমূলক স্থানৰ সৈতে বহনক্ষম উপগ্ৰহ চহৰ বিকশিত কৰা হ'ব । প্রাসংগিক সা-সুবিধাসহ পূর্বপ্রস্তুত ঔদ্যোগিক অঞ্চল, উমৈহতীয়া সেৱা কেন্দ্ৰ, লজিষ্টিক হাব আৰু আধুনিক গৃহ নিৰ্মাণ সুবিধাৰে ঔদ্যোগিক চহৰ গঢ়ি তোলা হ'ব । লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ সমীপত MICE সুবিধা, হোটেল আৰু সংহত বহু আৰ্হিযুক্ত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ সৈতে এক বিশ্বমানৰ এৰ'চিটী (Aerocity) নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । শিলচৰৰ ৩ হাজাৰ কোটিটকীয়া ডলু গ্রীণফিল্ড বিমানবন্দৰৰ সমীপত এক এৰ'হাব গঢ়ি তোলা হ'ব ।
৫) বানমুক্ত অসম : অসমক বানমুক্ত কৰিবলৈ ১৮ হাজাৰ কোটিতকৈও অধিক টকাৰ বিনিয়োগেৰে বানমুক্ত অসম অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব । আধুনিক প্রযুক্তি আৰু শ্লুইচ গেট ব্যৱহাৰ কৰি মথাউৰিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ, নদীৰ পাৰ সুস্থিৰকৰণ, খহনীয়াত জাহ যোৱা মাটি উদ্ধাৰ আৰু শক্তিশালী বান-সহনশীল ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি এক ব্যাপক নদী পুনৰুজ্জীৱিতকৰণ মিছন আৰম্ভ কৰা হ'ব । প্রণালীবদ্ধ ড্রেজিং আৰু বহনক্ষম নেভিগেশ্যন সুবিধাৰ জৰিয়তে ২নং ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ বিকশিত কৰা হ'ব । মথাউৰি নিৰীক্ষণৰ বাবে যুব স্বেচ্ছাসেৱকসকলক প্রশিক্ষিত আৰু নিয়োগ কৰিবলৈ 'বান নিৰীক্ষক বাহিনী' গঠন কৰা হ'ব ।
৬) দুই লাখ চৰকাৰী চাকৰি : যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে নিযুক্তি আৰু স্ব-নিয়োজনৰ সুযোগ প্রদান কৰা হ'ব । অতিৰিক্ত ২ লাখ চৰকাৰী চাকৰি, CMAAA-ৰ জৰিয়তে উদামিতাকেন্দ্রিক সুযোগ, CM FLIGHT ৰ জৰিয়তে উদ্ভৱ হ'বলগীয়া নিযুক্তিৰ সুবিধাকে ধৰি সামুদ্রিক খণ্ডত চাকৰি প্ৰদান কৰা হ'ব । এম এছ এম ই, ষ্টার্টআপ, এম আৰ অ' আৰু অন্যান্য নতুন উদ্যোগ স্থাপনৰ জৰিয়তে বৃহৎ নিযুক্তি অভিযানৰ দ্বাৰা অধিক কর্মসংস্থাপনৰ সুবিধা কৰা হ'ব ।
৭) দহ লাখ যুৱক-যুৱতীক ৫ লাখকৈ টকা : নতুন ঔদ্যোগিক প্রচেষ্টা হাতত লোৱাত সহায় কৰিবলৈ 'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান'ৰ অধীনত ১০ লাখ যুৱক-যুৱতীক ৫ লাখ টকালৈকে বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ সদ্য স্নাতকসকলক চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ প্ৰতিগৰাকীকে ২৫,০০০ টকাকৈ প্ৰদানৰ হেতু 'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি' অব্যাহত ৰখা হ'ব ।
৮) বিনামূলীয়া ৰেচন : বিনামূলীয়া চাউলৰ লগতে ৰাজসাহায্যযুক্ত দৰত মচুৰ দাইল, চেনি, নিমখ আৰু মিঠাতেলৰ যোগান অব্যাহত ৰখা হ'ব । অতি অভাৱী পৰিয়ালসমূহক বিনামূলীয়া ৰেচন প্ৰদান কৰা হ'ব ।
৯) এক জিলা এক বিশ্ববিদ্যালয় : 'এক জিলা, এক বিশ্ববিদ্যালয়' অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু অসমত মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাতে চিকিৎসা আৰু অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কৰা হ'ব।
১০) বিনামূলীয়া শিক্ষা : প্রাক-প্রাথমিকৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈ বিনামূলীয়া শিক্ষা অভাৱী শিক্ষার্থীৰ বাবে নিশ্চিত কৰা হ'ব আৰু 'নিযুত মইনা', 'নিযুত বাবু', 'মাচুল ৰেহাই', 'মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱন প্ৰেৰণা' আৰু 'মুখ্যমন্ত্রী জীৱন অনুপ্ৰেৰণা' আঁচনিৰ অধীনত আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান অব্যাহত ৰখা হ'ব । পর্যায়ক্রমে ১,০০০ খন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মান উন্নত কৰিবলৈ ৮,০০০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে 'মুখ্যমন্ত্রী আদর্শ বিদ্যালয়' আৰম্ভ কৰা হ'ব । শিক্ষানুষ্ঠান সমূহৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে তেজস্বী নৱধীতমস্তু শিক্ষা-আন্তঃগাঁথনি পুঁজি ২ আৰম্ভ কৰা হ'ব ৷ অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰে এক বিশ্বমানৰ শিক্ষা চহৰ গঢ়ি তোলা হ'ব আৰু STEM প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি ভাৰতীয় তথা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ সৈতে সহযোগিতাত মিলিত হৈ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ কেম্পাছ স্থাপন কৰা হ'ব । অহা পাঁচ বছৰত ৭০,০০০তৈ অধিক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তি দিয়া হ'ব ।
১১) অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ বাবে তিনি হাজাৰ টকা : 'অৰুণোদয়'ৰ অধীনত মাহিলী সাহায্য পর্যায়ক্রমে তিনি হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰি অতিৰিক্ত ১৫ লাখ পৰিয়াললৈ এই আঁচনিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব । বৰ্তমানৰ হিতাধিকাৰীসকলক দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ২৫ হাজাৰ টকাকৈ আর্থিক সাহায্য প্ৰদান আৰু ৪০ লাখ 'লাখপতি বাইদেউ' সৃষ্টি কৰিবলৈ 'মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান' সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব । প্ৰতিখন জিলা সদৰত মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সামূহিক ভোজনালয় 'আইৰ পাকঘৰ' স্থাপন কৰা হ'ব, যাতে ৰাজসাহায্যযুক্ত দৰত স্থানীয়ভাৱে প্ৰস্তুত কৰা পুষ্টিকৰ আহাৰ যোগান ধৰিব পৰা যায় ।
১২) অসমৰ থলুৱা সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰ, সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰা হ'ব : অমূল্য 'বৃন্দাবনী বস্ত্র'কে ধৰি অসমৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণ আৰু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ২০২৭ চনৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত 'অসম ঐতিহ্য সংগ্ৰহালয় স্থাপন নিশ্চিত কৰা হ'ব । থলুৱা ভাষাসমূহৰ সংৰক্ষণ, সুৰক্ষা আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে শিক্ষা বিভাগক শক্তিশালী কৰা হ'ব । অসমৰ ইতিহাসলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানক স্বীকৃতি আৰু সন্মান জনোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত ঐতিহাসিকভাৱে গুৰুত্বপূর্ণ তথা মহান বীৰ-বীৰাংগনাৰ জীৱনগাঁথা অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত কৰা হ'ব । অসমীয়া চিনেমা, সাহিত্য, লোকগীত, সংগীত আৰু তথ্যচিত্ৰসমূহ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এখন সুকীয়া অসমীয়া OTT মঞ্চ মুকলি কৰা হ'ব । নিয়মীয়াকৈ 'অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রাম' আয়োজন কৰা হ'ব ।
১৩) ক্ষুদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষকৰ বাবে ১১ হাজাৰ টকা : প্ৰতিগৰাকী যোগ্য ক্ষুদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষকৰ বাবে ১১ হাজাৰ টকাৰ বাৰ্ষিক সহায় নিশ্চিত কৰি পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীসকললৈ 'মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা-সঁজুলি যোজনা'ৰ পৰিসৰ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হ'ব । 'মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা'ৰ অধীনত ট্ৰেক্টৰ ক্ৰয়ৰ বাবে ১০ হাজাৰ কৃষকক ৩ লাখ টকাকৈ ৰাজসাহায্য, পাৱাৰ টিলাৰ ক্ৰয়ৰ বাবে ৫০ হাজাৰ কৃষকক ১ লাখ টকাকৈ ৰাজসাহায্য আৰু ২৫ লাখ অভাৱী পৰিয়ালক দুটাকৈ খিৰতী গাইগৰু প্ৰদান কৰা হ'ব । ন্যূনতম সমর্থন মূল্যত ধান, মাকৈ আৰু সৰিয়হ ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক অতিৰিক্ত সাহায্য আগবঢ়াই থকা হ'ব ।
১৪) মীনপালকসকললৈ সাহায্য : মীন পালকসকলক আর্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব । যাতে মাছ উৎপাদনৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনত সহায় হয় ।
১৫) আধুনিক কৃষি আন্তঃগাঁথনি : কৃষি বজাৰৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু যোগান শৃংখলা ব্যবস্থাপনাক আধুনিকীকৰণ তথা শক্তিশালী কৰিবলৈ 'অসম কৃষি উন্নয়ন অভিযান' আৰম্ভ কৰা হ'ব । য'ত ওজন কৰা, শ্রেণী বিভাজন আৰু সংৰক্ষণৰ সুবিধাযুক্ত আধুনিক পাচলি বজাৰ স্থাপন কৰা হ'ব । শীতল ভঁৰাল, মজুতকৰণ, বৰ্গীকৰণ(sorting) আৰু পেকেজিঙৰ সুবিধাযুক্ত কমন ফেচিলিটি চেণ্টাৰ স্থাপন কৰা হ'ব ।
১৬) ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বাবে মন্ত্রীগোটৰ পৰামৰ্শ : বৰ্তমানৰ জনজাতি সম্প্রদায়সমূহৰ সাংবিধানিক, সামাজিক আৰু অর্থনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰি কোচ-ৰাজবংশী, টাই আহোম, আদিবাসী তথা চাহ জনজাতি, চুতীয়া, মৰাণ আৰু মটক - এই ছয়টা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্রীগোটৰ পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত সক্রিয়ভাবে দাবী উত্থাপন কৰা হ'ব ।
১৭) সাত জনগোষ্ঠীৰ বাবে কেন্দ্রীয় অ' বি চি তালিকা : ৰাজ্যিক অ'বিচি তালিকাত থকাৰ দৰেই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুৰী, ভৰ বা ৰাজভৰ, নেৱাৰ, ভূজেল, চবৰ, সতনামী আৰু কিৰণ শ্বেইখ - এই সাতটা সম্প্রদায়ক কেন্দ্ৰীয় অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনোৱা হ'ব ৷
১৮) জনজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বাবে সাংবিধানিক মর্যাদা : মিচিং, ৰাভা, সোণোৱাল কছাৰী, ঠেঙাল কছাৰী, দেউৰী, তিৱা আৰু বড়ো কছাৰী জনজাতিৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহক সাংবিধানিক মর্যাদা প্ৰদানৰ দিশত কাম কৰা হ'ব ।
১৯) জনজাতীয় ব্লকসমূহৰ সুৰক্ষা : জনজাতীয় বেল্ট আৰু ব্লকসমূহ অধিক সুৰক্ষিত কৰি তোলা হ'ব । বন অধিকাৰ আইন, ২০০৬ আখৰে আখৰে পালন কৰা হ'ব । য'ত অজনজাতীয় খিলঞ্জীয়া লোক সকলকো আইন অনুসৰি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব ।
২০) চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে ৫০০ টকা মজুৰি : সকলো যোগ্য চাহ বাগিচাৰ পৰিয়ালক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব । সকলো যোগ্য পৰিয়ালক প্রধানমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ প্ৰদান কৰাটো নিশ্চিত কৰা হ'ব । ভূমি পট্টা থকা আৰু ইতিমধ্যে নিজা ঘৰ থকা হিতাধিকাৰীসকলক ঘৰ মেৰামতি আৰু চোৱাচিতাৰ বাবে ৭৫,০০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব । অসমত চাহৰ ২০০ বছৰীয়া গৌৰৱময় ইতিহাসক সন্মান জনাই পর্যায়ক্রমে মজুৰি ৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাটো নিশ্চিত কৰা হ'ব । মজুৰিৰ গাঁথনি পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰু মজুৰি বৃদ্ধি নিশ্চিত কৰিবলৈ এখন 'চাহ জনজাতি মজুৰি সংস্কাৰ বিশেষজ্ঞ সমিতি' গঠন কৰা হ'ব । প্রধানমন্ত্ৰী চাহ শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব । বিশ্ববজাৰ দখল কৰাৰ উদ্দেশ্যে অৰ্থডক্স(পৰম্পৰাগত), স্পেচিয়েলিটি আৰু ফ্লেভার্ড(সুগন্ধিযুক্ত) চাহৰ প্ৰসাৰৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব । বটলিফৰ সুস্থিৰ মূল্য নিশ্চিত কৰা, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক কৃষি সঁজুলি আৰু সাৰৰ দৰে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত সহায় আগবঢ়োৱা আৰু তেওঁলোকৰ ভূমি সংক্রান্তীয় সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।
২১) প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাৰ অধীনত ১৫ লাখ ঘৰ : প্রধানমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ(গ্রামীণ আৰু চহৰীয়া) অধীনত ইতিমধ্যে ২২ লাখতকৈ অধিক ঘৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত অতিৰিক্ত ১৫ লাখ পৰিয়ালৰ বাবে মৌলিক সুবিধাযুক্ত একোটা পকী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।
২২) দহ লাখ শিপিনীলৈ বিত্তীয় সাহায্য : ১০ লাখ পৰম্পৰাগত শিপিনীৰ জীৱিকাৰ সহায়ক হোৱাকৈ আৰু হস্ততাঁত উৎপাদন শক্তিশালী কৰিবলৈ 'নিযুত শিপিনী' আঁচনি আৰম্ভ কৰি আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব ।
২৩) ২০৩৬ চনৰ ভিতৰত ৩০০ বিলিয়ন ডলাৰ অৰ্থনীতি : ২০১৬ চনৰ পৰা হোৱা দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ ভিত্তিত ২০৩১ চনৰ ভিতৰত দুগুণ বৃদ্ধিৰে অসমৰ অর্থনীতি ১৫০ বিলিয়ন ডলাৰ সম্পন্ন কৰি তোলা হ'ব আৰু ২০৩৬ চনৰ ভিতৰত ৩০০ বিলিয়ন ডলাৰত উপনীত হ'ব । অসমক ইলেক্ট্রনিক্স উৎপাদনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ ১,০০০ কোটি টকাৰ পুঁজিৰে অসম ইলেক্ট্রনিক্স মিছন আৰম্ভ কৰা হ'ব । ৰপ্তানিভিত্তিক বৃদ্ধি ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ, প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ আৰু ৰাজ্যখনত ঔদ্যোগিক উন্নয়ন খৰতকীয়া কৰিবলৈ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন কৰা হ'ব ।
২৪) দহ হাজাৰ টকাৰ মজুৰি ৰাজসাহায্য : স্থানীয় যুৱক-যুৱতী সকলৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু নিয়োগৰ সাহায্যার্থে অসমত বিনিয়োগ কৰা নতুন উদ্যোগসমূহক প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ বিপৰীতে ১০ হাজাৰ টকাকৈ মজুৰি ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু 'এডভান্টেজ আছাম'ৰ অধীনত স্থাপিত উদ্যোগসমূহক অধিক উদগনি দিয়া হ'ব ।
২৫) ৫০ হাজাৰ টকাৰ স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি পুঁজি : ৫০,০০০ কোটি টকাৰ পুঁজিৰে পাঁচ বছৰীয়া অসম স্বাস্থ্য উৎকর্ষ অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব, যাৰ লক্ষ্য হৈছে অসমক বিশ্বমানৰ স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনিৰ দিশত ভাৰতৰ এক অন্যতম কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা । অত্যাধুনিক প্ৰ'টন থেৰাপীৰ জৰিয়তে উন্নত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি অসমক ভাৰতৰ কৰ্কট ৰোগৰ অগ্ৰণী চিকিৎসা কেন্দ্র হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ।
২৬) পৰ্যটন খণ্ডৰ বিকাশ : মুখ্য পর্যটনস্থলীবোৰত ৰোপৱে ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হ'ব । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন তথা প্ৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব । গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু উন্নয়নৰ বাবে অসম ঐতিহা পুনৰুদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব । 'হোমষ্টে' স্থাপনৰ বাবে আমাৰ আলহী আঁচনি সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব ।
২৭) চুক্তিৰ সময়সাপেক্ষ ৰূপায়ণ : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধীনত এক উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন চুক্তি ৰূপায়ণ অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব । যাতে সকলো চুক্তি নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত ৰূপায়ণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় । অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দিশত কাম কৰা হ'ব ।
২৮) অষ্টম দৰমহা আয়োগ কাৰ্যকৰী কৰা : অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ পৰামর্শসমূহ ৰূপায়ণ কৰি এক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চন সংশোধন কৰা হ'ব । দুটা নতুন ৰাজ্যিক সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী গঠন কৰা হ'ব ।
২৯) ক্ৰীড়াৰ সামগ্রিক উন্নয়ন : প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ক্রীড়া ষ্টেডিয়াম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত প্ৰতিটো ব্লকত একোখনকৈ ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । প্ৰতিখন জিলাতে একোখনকৈ ক্রীড়া একাডেমি স্থাপন কৰা হ'ব । প্রতিভাশালী খেলুৱৈসকলৰ বাবে ক্রীড়া জলপানিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । নিয়মীয়াকৈ খেল মহাৰণ আয়োজন কৰা হ'ব ।
৩০) ডিব্ৰুগড়ক দ্বিতীয় ৰাজধানীৰূপে প্ৰতিষ্ঠা : ডিব্ৰুগড়ক অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ সচিবালয় আৰু বিধানসভাৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ কাম যিমান সোনকালে পাৰি সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব । এছীয় দেশসমূহৰ সৈতে বিমান সংযোগ বৃদ্ধিৰ বাবে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰলৈ উন্নীত কৰা হ'ব । ডিব্ৰুগড়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এখন বিচাৰপীঠ স্থাপন কৰা হ'ব ।
৩১) বৰাক উপত্যকাৰ উন্নয়ন : বৰাক উপত্যকাৰ সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত কৰিবলৈ শিলচৰৰ অসম সচিবালয়ত পূর্ণকালীনভাৱে কাম-কাজৰ পৰিচালনা নিশ্চিত কৰা হ'ব । শ্রীভূমিত এইমছৰ এটা উপগ্রহ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব । ড'লুৰ গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰৰ বিকাশ ক্ষীপ্ৰ কৰা হ'ব ।
লগতে পঢ়ক: বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিলে সংকল্প পত্ৰ