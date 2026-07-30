বানাক্ৰান্তৰ সাহায্য-পুনৰ্বাসনৰ বাবে অসমে কেন্দ্ৰৰ পৰা বিশেষ পেকেজ বিচাৰিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী
অসমক সহায় কৰিবলৈ কেন্দ্ৰৰ ওচৰত হাত পাতিছে অসম চৰকাৰে ৷ উজনিৰ বান বিধস্ত ৰাইজক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ কেন্দ্ৰক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ ৷
By PTI
Published : July 30, 2026 at 4:54 PM IST
গুৱাহাটী: আজিলৈকে প্ৰায় ১১-১২টা দিন পাৰ হ’ল ৷ তথাপিও অসমৰ বান পৰিস্থিতি সাধাৰণ অৱস্থালৈ ঘূৰি অহা নাই ৷ বহু মানুহ আজিও নিখোঁজ হৈ আছে ! এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানী বিচাৰি বহুতে হাহাকাৰ কৰিব লগা অৱস্থা হৈছে ৷ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ উজনিবাসীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ, এই বিপদৰ সময়ত সংগ দিবলৈ ওলাই আহিছে যদিও সকলো পৰ্যাপ্ত নহয় ৷
শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বানে বিধ্বস্ত কৰা লোকসকলক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা সহায়ৰ বাবে পেকেজ বিচাৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে এক্সযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰে ৷
The floods this year has been on an unprecedented scale, leaving behind a trail of devastation which our Double Engine Govt will mitigate to sufferings of our people.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 30, 2026
As assured by Hon'ble Union Home Minister Shri @AmitShah Ji, the Inter-Ministerial Central Team visited the… https://t.co/yRz8hnrkeJ
'এক্স'ৰ এটা পোষ্টত শৰ্মাই কয়, "এইবাৰৰ বানে বৃহৎ পৰিসৰত আৰু ব্যাপকভাৱে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । আমাৰ 'ডাবল ইঞ্জিন' চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ দুখ-কষ্ট লাঘৱ কৰাৰ বাবে কাম কৰিব ।"
তেওঁ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন আৰু সহায়ৰ বাবে নমনীয় নীতি-নিয়মৰ সৈতে উজনি অসমৰ বানপানীক “এটিপিকেল, হাই-ইণ্টেন্সিটি, ৰেপিড-আৰম্ভণি ইভেণ্ট” (atypical, high-intensity, rapid-onset event) হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ।
শৰ্মাই কয় যে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটবাসীৰ বাবে সাহায্য, গৃহ নিৰ্মাণ, আন্তঃগাঁথনি আৰু জীৱিকাৰ পুনৰুদ্ধাৰ সামৰি লোৱাৰ বাবে তেওঁ কেন্দ্ৰক সহায় কৰিবলৈ পেকেজৰ দাবী জনাইছে ৷
অসম আৰু চুবুৰীয়া সাতখন ৰাজ্য সামৰি দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ সকলো পৰ্যায়তে আঞ্চলিক সমন্বয় শক্তিশালী কৰিবলৈ উত্তৰ-পূব দুৰ্যোগৰ আশংকা হ্ৰাস ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিবৰ বাবেও অসমে কেন্দ্ৰৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ৷