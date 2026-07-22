ETV Bharat / politics

গুৱাহাটীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ; ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবী

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ, সংসদত নীট বিষয়ত আলোচনা আৰু দিল্লীত প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা এজাহাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ কৰা হয় ।

Congress protest Guwahati
গুৱাহাটীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 22, 2026 at 7:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । বুধবাৰে অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল আৰু দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা বাজপেয়ী ভৱনলৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায় ।

নৰেন্দ্ৰ মোদী হায় হায়, বিজেপি চৰকাৰ হায় হায়, অমিত শ্বাহে পদত্যাগ কৰক, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰক, বিজেপিৰ দাদাগিৰি নচলিব, আহ ঐ আহ ওলাই আহ, খেদ ঐ খেদ বিজেপিক খেদ, বিজেপি হুঁচিয়াৰ আদি শ্লোগান দি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ।

গুৱাহাটীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

নীট কেলেংকাৰীৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ তাৎক্ষণিক পদত্যাগ, সংসদত এই বিষয়ত সবিস্তাৰে আলোচনা আৰু দিল্লীত প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা সকলো এফআইআৰ অবিলম্বে প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় ।

প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে কয়, "নীট কেলেংকাৰীৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ তাৎক্ষণিক পদত্যাগ, সংসদত এই বিষয়ত সবিস্তাৰে আলোচনা আৰু দিল্লীত প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা সকলো এজাহাৰ অবিলম্বে প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে ।"

Congress protest Guwahati
গুৱাহাটীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাস কয়, "আৰক্ষীয়ে যিদৰে দিল্লীত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত গুণ্ডাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে, অত্যাচাৰ কৰিছে সেয়া দুৰ্ভাগ্যজনক, অমানৱীয়, নিন্দনীয় ।"

ইফালে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা কংগ্ৰেছ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে কয়, "গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনকাৰীৰ ওপৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পুলিচ বাহিনীয়ে বৰ্বৰ অত্যাচাৰ চলাইছে । অমানুসিক অত্যাচাৰ চলাইছে । ইয়াৰ উত্তৰ আমাক লাগিব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে যি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন, সেই আন্দোলনকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষী জঁপিয়াই পৰিছিল । ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত এনে ঘটনা কেতিয়াও হোৱা নাছিল । ইয়াৰ বিচাৰ লাগে ।"

উল্লেখ্য যে বাজপেয়ী ভৱনলৈ যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে আদবাটতে প্ৰতিবাদী কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীসকলক বাধা প্ৰদান কৰে ।

লগতে পঢ়ক :যন্তৰ-মন্তৰৰ প্ৰতিবাদৰ গুঞ্জন বিধানসভা চৌহদত; কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ
লগতে পঢ়ক :দহ বছৰত ১৫২টা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনা; বিজেপিয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুলৰ

TAGGED:

গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবী
নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
ইটিভি ভাৰত অসম
CONGRESS PROTEST GUWAHATI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.