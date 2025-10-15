ডিমা হাচাও জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত হাফলং ৰাজীৱ ভৱনত ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে গণ স্বাক্ষৰ অভিযান
যি পৰিস্থিতিত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হৈছে আৰু যেনে ধৰণৰ ভিডিঅ’ ক্লিপিং ওলাই আহিছে, সেয়া স্পষ্ট হৈছে যে জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হৈছে: মনোজ চৌহান ৷
Published : October 15, 2025 at 1:38 PM IST
হাফলং: কংগ্ৰেছৰ ‘ভোট চোৰে চকী এৰক’ গণ স্বাক্ষৰ অভিযানত যোগদানৰ বাবে মঙলবাৰ হাফলঙত উপস্থিত হয় নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সহঃ তত্বাৱধায়ক মনোজ চৌহান ৷ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে হাফলঙত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ দেশব্যাপী কংগ্ৰেছ দলে ৫ কোটি মানুহৰ গণ স্বাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰতে জমা দিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
তেওঁ হাফলং প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি কয়, "বিজেপি আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ মিতিৰালিত দেশত ভোট চুৰিৰ জৰিয়তে চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছে ৷ আমাৰ আদৰণীয় নেতা, জননায়ক ৰাহুল গান্ধীজীয়ে যি ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, নিশ্চয়কৈ দেশৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, সম্পূৰ্ণ তথ্য তথা সাক্ষ্যৰ সৈতে, কেনেদৰে দেশত বিজেপি আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ মিতিৰালিত বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ কাৰণে তেওঁ সৰ্বপ্ৰথমে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল, ৭ আগষ্টত দিল্লীৰ দলীয় কাৰ্যালয়ত ৷ তাৰ পাছত তেওঁ ইয়াৰ ওপৰত ডাঙৰ যাত্ৰা কৰিছিল, ভোটাৰ অধিকাৰ যাত্ৰা, বিহাৰত, ১৭ দিনৰ ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "আৰু এইটো ইয়াৰ তৃতীয় পৰ্যায়, ভোট চোৰে চকী এৰক গণ স্বাক্ষৰ অভিযান ৷ ভোট চোৰে চকী এৰক গণ স্বাক্ষৰ অভিযান সময়সীমা ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ১৫ অক্টোবৰত ইয়াৰ অন্ত পৰিব ৷ কংগ্ৰেছ দলে ৫ কোটি লোকৰ গণ স্বাক্ষৰ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷ এই ক্ৰমত অসমত ৩৫ লাখৰ লক্ষ্য ৰখা হৈছে ৷ ৩৫ লাখ লোকৰ গণ স্বাক্ষৰ আমি সংগঠনৰ মাধ্যমত সৰ্বসাধাৰণৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিম ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "তৃতীয় বিষয়টো ৰাজনৈতিক নহয় বিষয়টো অতি সংবেদনশীল হয়, সেইটো হ’ল জাষ্টিছ ফ’ৰ জুবিন গাৰ্গ ৷ জুবিন গাৰ্গজীৰ হত্যা কৰা হৈছে, মই হত্যা কৰা বুলিয়েই কম ৷ যি পৰিস্থিতিত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হৈছে আৰু যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু যেনে ধৰণৰ ভিডিঅ’ ক্লিপিং ওলাই আহিছে, সেয়া স্পষ্ট হৈছে যে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যা কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ আঁৰত যিসকল লোকৰ পৰিকল্পনা আছে, সেয়া উন্মোচন হওক, যিটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ৷"
১৯ ছেপ্টেম্বৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এই ঘটনাৰ ২৫ দিন পাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু এই ২৫ দিনত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি অভিযোগ কৰি চৌহানে কয় যোৱা তিনিদিন আগতে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গে ৰাজ্যবাসীৰ উদ্দেশ্যি আৱেদন কৰিছিল যে জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পোৱা নাই ৷ তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় দিয়াৰ বাবে তেওঁৰ কোটি কোটি অনুৰাগীৰ সৈতে কংগ্ৰেছ দল সদায় থিয় হৈ থাকিব ৷"
সংবাদমেলত মনোজ চৌহানে কয় যে আমি ১০ দিন ধৰি দলৰ সাংগঠনিক কামৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভ্ৰমণ কৰি দেখিলো বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ ভিতৰতে আক্ৰোশ দেখা গৈছে ৷ অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ নাহে ৷ তিনিদিন আগতে তেজপুৰৰ ঢেকীয়াজুলিত বিজেপি দল ত্যাগ কৰি বহু নেতা কৰ্মী কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ কয় আজি মই ডিমা হাছাও জিলাত অহাৰ কাৰণ হৈছে সাংগঠনিক বৈঠকত যোগদানৰ বাবে লগতে আজি হাফলং ৰাজীৱ ভৱনত ৩৫ গৰাকী বিজেপিৰ কৰ্মী সমৰ্থকে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে ৷
