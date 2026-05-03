তৃতীয়বাৰৰ বাবে দিছপুৰ দখল কৰিব পাৰিবনে এনডিএই ? কি হ'ব বিৰোধীৰ ?

তৃতীয়বাৰৰ বাবে দিছপুৰ দখল কৰিব পাৰিবনে এনডিএই ? কি হ'ব বিৰোধীৰ ?
মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা ৷ সোমবাৰে ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৷
Published : May 3, 2026 at 9:43 PM IST
Updated : May 3, 2026 at 10:05 PM IST
গুৱাহাটী : দিছপুৰত কোনে গঠন কৰিব চৰকাৰ ? বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ নে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে ? বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতালৈ আহিব নেকি ? কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁট তথা বিৰোধীৰ কি হ'ব ? নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ দিনাৰ পৰা এই প্ৰশ্ন ৰাইজৰ মাজত সঘনাই চৰ্চা চলি আছে ৷ সেই সকলো বাদ-বিবাদৰ অন্ত পৰিব সোমবাৰে ৷
উল্লেখ্য যে, কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজতে সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা ৰাজ্যৰ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ৩৫খন জিলাত ৪০টা কেন্দ্ৰত ভোটগণনা চলিব ৷ এইবাৰে ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৷ আনহাতে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত ৫৯ গৰাকী মহিলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৷ ইফালে নগাঁও জিলাত তিনিটা পৃথক কেন্দ্ৰত ভোটগণনা কৰাৰ বিপৰীতে কোকৰাঝাৰ, তিনিচুকীয়া আৰু যোৰহাটত দুটাকৈ কেন্দ্ৰত ভোটগণনা কৰা হ’ব।
ইতিমধ্যে ইভিএম থকা তথা ভোটগণনা কেন্দ্ৰ আৰু ষ্ট্ৰং ৰূমৰ পহৰা দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ ২৫টা কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে । ঠিক একেদৰে ইভিএমসমূহ ষ্ট্ৰং ৰূমৰ পৰা গণনা কেন্দ্ৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষই অতিৰিক্ত ৮০০ আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰিছে ৷
মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে কয়,"অতিৰিক্ত দুটা চিএপিএফ কোম্পানীক সাজু কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে জিলাকেইখনত ৰাজ্যিক সশস্ত্ৰ আৰক্ষীৰ ৯৩টা কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে ৷ যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ গণনাৰ দিনটোতো ৮৫টা সশস্ত্ৰ গ্ৰুপৰ সমৰ্থন বিচৰা হৈছে । ৰাজ্যখনত ৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল, য’ত ২.৫০ কোটিৰো অধিক ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিছিল ভোটদান ৷"
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ সৰ্বাধিক ৯৯ গৰাকী, বিজেপিৰ ৯০ গৰাকী, এআইইউডিএফৰ ৩০ গৰাকী, অগপৰ ২৬ গৰাকী আৰু বিপিএফৰ ১১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ ঠিক একেদৰে ৰাইজৰ দল ১৩ গৰাকী, অসম জাতীয় পৰিষদৰ ১০ গৰাকী, চিপিআই (এম) ৩ গৰাকী আৰু অল পাৰ্টি হিল লিডাৰ্ছ কনফাৰেন্সে দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ আম আদমি পাৰ্টি, ইউপিপিএলে ১৮ টা, টিএমচিয়ে ২২টা, জেএমএমৰ ১৬ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে ২৫৮ জন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আগবঢ়াইছে ।
সোমবাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ’বলগীয়া হাই প্ৰফাইল নেতাসকলৰ ভিতৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, বিৰোধী দলৰ নেতা দেবাব্ৰত শইকীয়া, এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল, ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুৰব্বী লুৰীণজ্যোতি গগৈ, অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তকে ধৰি কেইবাজনো কেবিনেট মন্ত্ৰী, বিপিএফৰ চৰণ বড়োকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰী ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ৬৪ খন, অগপই ৯খন, ইউপিপিএলে ৭ আসনত জয়লাভ কৰি দিছপুৰত এনডিএ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল ৷
