ভোটগণনাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ; কোনে দখল কৰিব দিছপুৰৰ মছনদ ?
১২৬ টা সমষ্টিত ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে । ৫৯ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী । ৰাজ্যৰ ৪০ টা কেন্দ্ৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব ।
Published : May 3, 2026 at 2:17 PM IST
গুৱাহাটী : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাক লৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে । ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটগণনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে । অসমত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি মিত্ৰজোঁট শাসনলৈ আহিব নে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্য উভতি আহিব ? সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আহিছে । ৰাজ্যৰ মুঠ ৪০ টা কেন্দ্ৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰতিটো গণনা কেন্দ্ৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে । ১২৬ টা সমষ্টিৰ মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া ইভিএমসমূহো ৩৫ খন জিলাৰ ষ্ট্ৰং ৰুমসমূহত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ৰখা হৈছে ।
নগাঁও জিলাত সৰ্বাধিত ৩ টা পৃথক কেন্দ্ৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । কোকৰাঝাৰ, তিনিচুকীয়া আৰু যোৰহাটত দুটাকৈ কেন্দ্ৰত গণনা কৰা হ'ব ।
ইফালে ইভিএম ৰখা গণনা কেন্দ্ৰ আৰু ষ্ট্ৰং ৰুমৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ ২৫ টা কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে । ইভিএমসমূহ ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা গণনা কেন্দ্ৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষই অতিৰিক্ত ৮০০ আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰিছে ।
মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে ভোটগণনাৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমক কয় যে অতিৰিক্ত দুটা চিএপিএফ কোম্পানীক মোতায়েন কৰা হ'ব । ইতিমধ্যে জিলাসমূহত ৰাজ্যিক সশস্ত্ৰ আৰক্ষীৰ ৯৩ টা কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । একেদৰে যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ গণনাৰ দিনটোতো ৮৫ টা বিশেষ বাহিনীৰ সমৰ্থন বিচৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে অসমত ৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল । য'ত ২.৫০ কোটিৰো অধিক ভোটাৰৰ ৮৫.৯৬ শতাংশই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল ।
নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ সৰ্বাধিক ৯৯ গৰাকী আছে । সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ ৯০ গৰাকী, এআইইউডিএফৰ ৩০ গৰাকী, এনডিএৰ মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদৰ (অগপ) ২৬ গৰাকী আৰু বিপিএফৰ ১১ গৰাকী প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ।
বিৰোধী ঐক্যৰ ৰাইজৰ দলে ১৩ খন, অসম জাতীয় পৰিষদে ১০ খন, চিপিআই (এম) ৩ খন আৰু অল পাৰ্টি হিল লিডাৰ্ছ কনফাৰেন্সে দুখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
আম আদমী পাৰ্টী আৰু ইউপিপিএল দলে ১৮ খনকৈ আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । টিএমচিয়ে ২২ খন, জেএমএম দলে ১৬ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ উপৰিও ২৫৮ গৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে । উল্লেখ্য যে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত ৫৯ গৰাকী মহিলা ।
নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়া, এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল, ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ । অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তকে ধৰি কেইবাজনো কেবিনেট মন্ত্ৰী, বিপিএফৰ চৰণ বড়োকে ধৰি কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল নেতাৰ সোমবাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ।
যোৱা বিধানসভাত শাসকীয় বিজেপিৰ সদস্য আছিল ৬৪, আনহাতে মিত্ৰদল অগপৰ ৯, ইউপিপিএলৰ ৭ আৰু মিত্ৰতালৈ পুনৰ ঘূৰি অহা বিপিএফৰ ৩ গৰাকী । বিৰোধী শিবিৰত কংগ্ৰেছৰ সদস্য ২৬, এআইইউডিএফৰ ১৫, চিপিআই (এম)ৰ এজন, নিৰ্দলীয় হিচাপে (ৰাইজৰ দল) এজন ।
