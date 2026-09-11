ETV Bharat / politics

অখিল গগৈলৈ এইবাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মুকলি চিঠি : আগন্তুক সময়ত আপোনালোক প্ৰধান বিৰোধী দল হ’ব নেকি ?

আগন্তুক সময়ত প্ৰধান বিৰোধী দল হোৱাটো ৰাইজৰ দলৰ উদ্দেশ্য নেকি ? অখিল গগৈলৈ নাজিৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছী দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মুকলি প্ৰশ্ন?

Debabrata Saikia on Akhil Gogoi
অখিল গগৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া (Debabrata Saikia on Akhil Gogoi's FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2026 at 5:57 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বৰ্তমান ৰাজ্যৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক শিৱিৰত এক দ্বন্দ পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ এই দ্বন্দ পোনপটীয়া নহ'লেও কাগজে কলমে বা সামাজিক মাধ্য়মত ঠিকে চলি আছে ৷ বিৰোধী শিৱিৰৰ এজন ৰাজনৈতিক নেতাই আন এজন ৰাজনৈতিক নেতাক কটু সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে, প্ৰত্য়ুত্তৰ দিয়া দেখা গৈছে ৷

মূলত যেতিয়া কংগ্ৰেছে ৰাজহুৱাকৈ ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছে, তেতিয়াৰে পৰা দুয়োটা দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ইজনে আনজনক সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে ৷ এই প্ৰসংগত অসমৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ড৹ গোহাঁয়েও ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈক নিজৰ স্ববিৰোধী স্থিতিৰ বাবে সমালোচনা কৰিছিল ৷

এইটো দিশত অখিল গগৈও বাদ পৰি ৰোৱা নাছিল ৷ তেওঁ পণ্ডিত ড৹ গোহাঁইকো কটু ভাষাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল ৷ এই প্ৰত্যুত্তৰৰ পাছতে নাজিৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াও এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে ৷ শুকুৰবাৰে সামাজিক মাধ্যমত দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈলৈ এখন মুকলি চিঠি লিখি নিজৰ মন্তব্য ৰাখে ৷

তেওঁ লিখা চিঠিখন বা পোষ্টটো এনেকুৱা, -

প্ৰতি,

মাননীয় শ্ৰী অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া,

সভাপতি, ৰাইজৰ দল

প্ৰথমতে, শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে সমষ্টিৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ হকে আপুনি যিধৰণে কষ্ট কৰিছে, সেয়া দেখি আমি যথেষ্ট সন্তোষ পাইছোঁ তথা আপোনাক ধন্যবাদ আগবঢ়াইছো ।

কিন্তু আপুনি বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ড৹ হীৰেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াক যিদৰে আক্ৰমণাত্মকভাৱে উভতি ধৰিলে, সেয়াই আপোনাক শোভা নাপায় । গোহাঁই ডাঙৰীয়াই যিখিনি বক্তব্য দাঙি ধৰিছে, সেই একেই অনুভৱ অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজেও কৰিছে। আপুনি নিশ্চয় জ্ঞাত যে গোহাঁই ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছকো বহুবাৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে আৰু আমিও সেইবোৰ বুজি আত্মবিশ্লেষণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ । মোৰ বিশ্বাস, ছাৰৰ ঐকান্তিক ইচ্ছা হৈছে যে বিৰোধীয়ে একলগে যুঁজি শাসকীয় স্বেচ্ছাচাৰী দলটোক শাসনৰ পৰা আতৰাই দেশ বচাব লাগে বা এক বিৰোধী মৰ্চা নহ’লেও অন্ততঃ মিত্ৰতাবোধৰ ৰাজনীতিৰে বিৰোধী দলসমূহে স্বৈৰাচ্ছাৰী শাসকীয় দলটোক ওফৰাবলৈ উমৈহতীয়া উদ্দেশ্য ৰাখি আগবাঢ়িব লাগে ।

দেৱব্ৰত শইকীয়াই সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টটোত আৰু লিখে -

উজনি অসমৰ বানপানীৰ সময়তো আমি দেখিছোঁ, এদিন আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ সমালোচনা কৰে, তাৰ পিছদিনা আকৌ একেজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুণ গাই আপুনি সন্তোষৰ হাঁহি মাৰে । এনেদৰে, আপোনাৰ সঘনাই সলনি হোৱা স্থিতিয়ে নিশ্চিতভাৱে কিছুমান প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিবই ।

আমাৰ মাজত মতাদৰ্শগত পাৰ্থক্য আছে, সেয়া মই নুই নকৰোঁ । কিন্তু আজিৰ দিনত আপুনি সমালোচনাৰ লক্ষ্য শাসনত থকা ফেচিষ্ট পাৰ্টী বিজেপিক কৰিব লাগে নে বিৰোধীক কৰিব লাগে ? প্ৰশ্ন হয়, আপোনাৰ দলে বিৰোধী দলক কিয় লক্ষ্য কৰি লৈছে ? আপুনি দাবী কৰিছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ দলেই প্ৰধান বিৰোধী দল হ'ব । মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ায়ো ৰাইজৰ দল বা AIUDF-ক বিজেপিৰ মুখ্য বিৰোধী দল হিচাপে চোৱাৰ ইচ্ছাকে পূৰ্বতে ব্যক্ত কৰিছে । উদ্দেশ্যৰ এনে মধু মিলনৰ উৎস কি সেয়া নাজানো ।

কিন্তু বিৰোধী দল হোৱাটো আপোনাৰ দলৰ উদ্দেশ্য কিয় হ'ল ? ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি যে শাসকীয় দলৰ পৰিৱৰ্তে বিৰোধী দলৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিব বিচাৰিছে সেয়া নিশ্চিত হ'ল, যাৰ সুফল নিশ্চিতভাৱে বিজেপিয়ে লাভ কৰিব । এনেদৰে, বিৰোধীৰ মাজত অৰাজকতা সৃষ্টি কৰিবলৈ কিয় ইমান তৎপৰতা ?

নাজিৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে নিজৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টটোত আৰু লিখে -

কেলেংকাৰী কৰিছে বিজেপিয়ে, বানাক্ৰান্তক সাহায্য দিয়া নাই বিজেপিয়ে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত সঘনাই অহা মোদী-শ্বাহৰ বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নিমিলিল, বানাক্ৰান্তৰ বাবে কোনো পেকেজ ঘোষণা কৰা নাই, ৰাজ্যৰ আজি যুৱ চামৰ আজি চাকৰি নাই, বাহিৰা ৰাজ্যত গৈ অসমীয়াৰ মৃত্যুৰ খবৰ প্ৰায়ে আহি থাকে, ৰাস্তাৰ দুৰাৱস্থাৰ বাবে মানুহ দুৰ্ঘটনাপ্ৰাপ্ত হৈ মৰিছে, বিদ্যালয়-চিকিৎসালয়ৰ আন্তঃগাঠনি নাই, শিক্ষক নাই, ডাক্টৰ-নাৰ্চ নাই, জৈৱ পৰিৱেশ ধ্বংস দিশে, আদানী-আম্বানী-বেদান্ত-পতঞ্জলিয়ে অসম কিনি শেষ কৰিলে, কিন্তু এই সকলোবোৰ দেখিও আপুনি লক্ষ্য কৰি লৈছে কাক ? কংগ্ৰেছক । কংগ্ৰেছক শত্ৰু সজাবলৈ আপোনাৰ যি কচৰৎ, সেয়াই যে বিৰোধী শক্তিৰ ছবি ম্লান কৰিছে তথা বিজেপিক সহায় কৰা হৈছে সেয়া আপুনি নিশ্চিতভাৱে জানে ।

আগন্তক নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই আৰু কয় -

নগাঁও সংসদীয় উপ-নিৰ্বাচনৰ এইখিনি সময়ত আপুনি বিজেপিতকৈ কংগ্ৰেছকহে বেছিকৈ তিৰষ্কাৰ কৰিছে আৰু ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত ৰাইজৰ দলৰ এগৰাকী বিধায়ক আছে । সেয়েহে, ৰাইজৰ দলে স্থিতি স্পষ্ট কৰা উচিত যে, তেওঁলোকৰ দলে কোনপিনে সমৰ্থন আগবঢ়াব । কাৰণ, বৰ্তমান সময়ত নিৰপেক্ষ ভূমিকা মানেই হৈছে শাসকীয় বিজেপি দলক পৰোক্ষভাৱে সমৰ্থন জনোৱা ।

ড৹ হীৰেণ গোহাঁইৰ দৰে প্ৰাতঃস্মৰণীয় আৰু নমস্য ব্যক্তিয়ে আপোনাক যিখিনি বাৰ্তা দিছে, সেয়া কিয় কৈছে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব।

ইয়াৰোপৰি, আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা বৰ্তমান অতি সংকটপূৰ্ণ সময়ৰ মাজেৰে গৈ আছে । মই পৰহি দিল্লীত PM CARES-ৰ পৰা বা অন্য যিকোনো প্ৰকাৰে বিশেষ পেকেজ দিয়াৰ লগতে ১০ লাখ টকাকৈ দিবলৈ আকৌ দাবী জনাইছো । শিৱসাগৰ জিলাবাসী হিচাপে, আমাৰ বৰ্তমানৰ উদ্দেশ্য গৃহহীনক ঘৰ দিয়া আৰু জীৱিকা পুনৰুদ্ধাৰ হোৱা উচিত । আপোনালৈয়ো একেই অনুৰোধ থাকিল ।

জয় আই অসম ।

ধন্যবাদেৰে,

দেৱব্ৰত শইকীয়া

এই সম্পৰ্কত এতিয়া ৰাইজৰ দল তথা বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰত্য়ুত্তৰ কি হ'ব পাৰে তাক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৷ ইয়াৰ মাজতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে ইটিভি ভাৰতে এই সম্পৰ্কত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি আহিছে ৷

লগতে পঢ়ক : কংগ্ৰেছ-বিজেপিৰ মাজত আদৰ্শগত কোনো পাৰ্থক্য নাই: ৰাইজৰ দল

লগতে পঢ়ক : কংগ্ৰেছে ভংগ কৰিলে মিত্ৰতাঃ মিত্ৰজোঁটৰ নীতি উলংঘনৰ অভিযোগত ৰাইজৰ দলৰে সম্পৰ্ক ছেদ

উল্লেখ্য যে, ৩ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজৰ মিত্ৰতা ভংগ হৈছিল ৷ ইয়াৰ পাছতে দলটোৱে এই সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) ৰামান্না বৰুৱাৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংগঠনিক চাৰ্কুলাৰ (Ref. No.: APCC/Circular/546) বৃহস্পতিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে জাৰি কৰে ৷ য’ত মিত্ৰতা ভংগৰ সকলো কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰে ৷

ইফালে কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছেদ কৰাৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে আঞ্চলিক দলটোৱেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছক 'নৰম সাম্প্ৰদায়িক' আৰু 'ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী' বুলি অভিহিত কৰি বিজেপিৰ সৈতে আদৰ্শগত কোনো পাৰ্থক্য নাই বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

Akhil Gogoi
ৰাইজৰ দলৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি (ETV Bharat Assam)

এই বাদ-বিতণ্ডা চলি থকাৰ মাজতে ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা বুদ্ধিজীৱী ড৹ গোহাঁয়ে নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টত এক পোষ্ট লিখে ৷ য’ত তেওঁ ৰাইজৰ দল তথা অখিল গগৈক সমালোচনা কৰে ৷ পোষ্টটোত তেওঁ লিখে -

বহুত চিন্তা ভাৱনা কৰি অৱশেষত মই অখিল গগৈৰ বৰ্তমান ভূমিকাৰ বিষয়ে মোৰ ধাৰণা ব্যক্ত কৰিছোঁ ।

ৰাইজৰ দলত বহুত সৎ কৰ্মী আছে আৰু এইটোও সত্য যে প্ৰথমৰ পৰা নানা কথাত মই অখিলক সমৰ্থন কৰি আহিছো । কিন্তু সমালোচনাও যথেষ্ট কৰি আছোঁ ৷ কিন্তু এতিয়া এটা সামগ্ৰিক মূল্যায়নৰ সময় আহিছে ।

প্ৰথমতে অখিলৰ প্ৰধান লক্ষ্য, যি কোনো উপায়ে নিজক যিমান পাৰি ওপৰলৈ তোলা আৰু এই আকাংক্ষাৰ কোনো উৰ্ধসীমা নাই । তাৰ বাবে আদৰ্শ, বন্ধুত্ব, বুজাবুজি, চুক্তি, নিজা মতামত, সকলো পেলনীয়া কাগজ হ’ব পাৰে । ই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ বাবে হিমন্তৰ উত্থানৰ দৰেই বিপজ্জনক...

... তেওঁ হিমন্ত বিশ্বক কেতিয়াবা আকাশত তুলি আৰু কেতিয়াবা নৰকলৈ ঠেলি হাঁহি হাঁহি স্ববিৰোধী বাণী দি অৱশেষত এতিয়া বিশুদ্ধ বন্দনাত লাগিছে।

ভবিষ্যতে আৰু কি ভাও লয় তেওঁহে জানে...

ড৹ গোহাঁইৰ এই পোষ্টৰ পাছতে অখিল গগৈয়েও বুদ্ধিজীৱীগৰাকীক বিভিন্ন সময়ত সমালোচনা কৰি অহা দেখা গৈছে ৷ কিছুদিন পূৰ্বে লখিমপুৰত ড৹ হীৰেন গোহাঁয়ে অখিল গগৈক কৰা সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি কয়, "যদি ৰাইজৰ দল কেতিয়াবা ক্ষমতালৈ আহে, তেন্তে আমি সপোনৰ অসমখনত প্ৰথম পাঁচটা মূল কাম কৰিম । সকলো খেতিপথাৰত পানীৰ যোগান দিম । বছৰত পাঁচটা খেতি কৰিম । গাঁৱে গাঁৱে ক্ষুদ্র উদ্যোগ গঢ়ি নিবনুৱাক সংস্থাপনৰ দিহা কৰিম । পূবৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি থলুৱাৰ হাতলৈ বাণিজ্য ক্ষেত্র নিম । এনে কামবোৰ কৰিলে ডঃ হীৰেন গোহাঁই ছাৰে বেয়া পাব নেকি ?’’

লগতে পঢ়ক : ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে ক'বলৈ মোক কংগ্রেছৰ ভিতৰৰ পৰাই কৈছিল: অখিল গগৈ

লগতে পঢ়ক : নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচন: দেৱাশীষ শৰ্মাক বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা

TAGGED:

অখিল গগৈ
ড৹ হীৰেন গোহাঁই
দেৱব্ৰত শইকীয়া
কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা ভংগ
DEBABRATA SAIKIA ON AKHIL GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.