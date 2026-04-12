প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি পাণবজাৰ থানাত সোধ-পোছ কুংকি চৌধুৰীক, বিজেপি চৰকাৰক গৰিহণা লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ

প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি পাণবজাৰ থানাত সোধ-পোছ কুংকি চৌধুৰীক, বিজেপি চৰকাৰক গৰিহণা লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ
কুংকি চৌধুৰীক পাণবজাৰ থানাত দেওবাৰে ১১ বজাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰক্ষীয়ে । সেই নিৰ্দেশ অনুসৰি মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী পাণবজাৰ থানাত হাজিৰ হয় ।
Published : April 12, 2026 at 2:56 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰায় দুঘণ্টাজোৰা সোধপোছৰ পাছত পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ল মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীক । নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘাৰ অভিযোগত পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে কুংকি চৌধুৰীলৈ চমন জাৰি কৰিছিল । কুংকি চৌধুৰীক পাণবজাৰ থানাত দেওবাৰে ১১ বজাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰক্ষীয়ে । সেই নিৰ্দেশ অনুসৰি মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী পাণবজাৰ থানাত হাজিৰ হয় ।
প্ৰায় দুঘণ্টাৰ পিছত থানাৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক কয়, "মোক আৰক্ষীয়ে মতাৰ বাবে খুব ভাল পাইছোঁ । মোৰ ভাষ্যখিনি দিলোঁ । ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে, তেওঁলোকে তদন্ত ভালদৰে কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ । মোৰ বিৰুদ্ধে অনা সকলো অভিযোগ মিছা । আনহাতে মই অপৰাধ শাখাত তৰা গোচৰ সন্দৰ্ভত আজিলৈ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নহ’ল । কিয় ইমান সময় লাগিছে মই নাজানো ।’’
ইপিনে কুংকি চৌধুৰী থানাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই তেওঁৰ সমৰ্থকৰ লগতে নাগৰিক সমাজৰ লোকসকলে পাণবজাৰ থানাৰ বাহিৰত ভিৰ কৰে । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জেষ্ঠ অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰ থানাৰ বাহিৰত উপস্থিত হৈ সংবাদ মাধ্যমক কয়, ‘‘এইটো এটা কোনো গুৰুতৰ অভিযোগ নহয় । প্ৰাৰ্থীগৰাকীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা গোচৰটো এনেকুৱা এটা গোচৰ নহয় যাৰ বাবে তেওঁক বাৰম্বাৰ থানালৈ মাতি থাকিব লগীয়া হোৱাৰ উপৰি নিশা ১২ বজাতো থানালৈ আহিবলগীয়া হৈছে । কুংকি চৌধুৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ প্ৰভাৱত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াক ব্যক্তিগত আক্ৰোশৰ বিষয় হিচাপে লৈছে ।’’
উল্লেখ্য যে, যোৱা ৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত কুংকি চৌধুৰীৰ সামাজিক মাধ্যম কোষৰ তিনি সদস্যক পাণবজাৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰা অভিযোগত ৭৪/২৬নম্বৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । পিছদিনা কুংকি চৌধুৰীৰ সতীর্থকেইগৰাকীক আৰক্ষীয়ে জামিনত মুক্তি দিয়ে । একেটা গোচৰতে এইবাৰ মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক কৈফয়ৎ তলব কৰে আৰক্ষীয়ে । ভোটগ্ৰহণৰ দিনা পাণবজাৰৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কুংকি চৌধুৰীক প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া নাছিল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে । ইয়াকে লৈ সৃষ্টি হৈছিল বাক-বিতণ্ডাৰ । অৱশেষত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক কেন্দ্ৰটোত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল । এই ঘটনাটোক লৈয়ে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰা বুলি কুংকি চৌধুৰী আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ।
ইফালে কংকি চৌধুৰীক তলব কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীক আৰক্ষীয়ে চমন দিয়াৰ ঘটনাটো আশ্চৰ্যজনক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক । এয়া কেৱল এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত প্ৰশাসনিক চাপেই নহয়, এয়া সাম্প্ৰতিক অসমত গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত চলি থকা বিজেপিৰ দমননীতিৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ । যেতিয়া শাসনক্ষমতাত থকা দলটোৱে ক্ষমতা হেৰুৱাব বুলি শংকিত হৈ উঠে, যেতিয়া জনগণৰ মতদান তেওঁলোকৰ বিপক্ষে গৈছে বুলি নিশ্চিত হৈ পৰে, তেতিয়াই বক্ৰপথেৰে ক্ষমতাক কুক্ষিগত কৰি ৰাখিবলৈ বিজেপিৰ দৰে ফেচিষ্ট দলে অগণতান্ত্ৰিক পন্থাসমূহ অৱলম্বন কৰে ।’’
গগৈয়ে লগতে কয়, ‘‘হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে নিজৰ ৰাজনৈতিক সুবিধাৰ বাবে প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, এয়া গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ বাবে বিপজ্জনক সংকেত । অসমত বিজেপিয়ে ভয়-ভাবুকিৰ জৰিয়তে বিৰোধীৰ কণ্ঠক প্ৰতিহত কৰিবলৈ বিচাৰে ।’’
কুংকি চৌধুৰীয়ে দাখিল কৰা গোচৰৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন তুলি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, ‘‘কুংকি চৌধুৰীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতো ডীপফেক ভিডিঅ’ প্ৰকাশ কৰা বিজেপিৰ পালিনেতাসকলক এতিয়ালৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই কিয় ? পক্ষপাতমূলক আচৰণ কিয় কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে ?’’
