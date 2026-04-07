যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে পৱন খেড়া: দিল্লীৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ দল
কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ খেড়াক বিচাৰি দিল্লীত উপস্থিত অসম আৰক্ষীৰ দল ৷
By ANI
Published : April 7, 2026 at 1:17 PM IST
নতুন দিল্লী: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা প্ৰচাৰ কৰি মহাবিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা পৱন খেড়া ৷ মঙলবাৰে দিল্লীস্থিত পৱন খেড়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় অসম আৰক্ষীৰ এটা দল ৷ উল্লেখ্য যে, কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নামত বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ তিনিখনকৈ পাছপ'ৰ্ট আছে বুলি আনিছিল অভিযোগ ৷ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই অনা অভিযোগক দেওবাৰে নিশাৰ ভাগতে প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই মানহানি গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ৷
সেই গোচৰৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ ডিচিপি দেৱজিত নাথৰ নেতৃত্বত দিল্লীত উপস্থিত হয় অসম আৰক্ষীৰ এটা দল ৷ দিল্লীৰ নিজামুদ্দিনস্থিত ঘৰ নং ডি ১২ত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক বিচাৰি অসম আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হোৱাত দিল্লী আৰক্ষীয়েও সহযোগ কৰে দলটোক ৷
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে পৱন খেড়াই দিল্লী আৰু অসমত সংবাদেল আয়োজন কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ নামত তিনিখনকৈ ভুৱা পাচপ'ৰ্টৰ তথ্য দাঙি ধৰিছিল ৷ লগতে চৌদি আৰৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ সম্পত্তি আছে বুলিও দাবী কৰিছিল পৱন খেড়াই ৷ সেই বিতৰ্কিত সংবাদমেলৰ পাছতে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে হঠাৎ অন্তৰ্ধান হৈ পৰিছিল অসমৰ পৰা ৷ তাৰ পিছত অসমৰ ৰাজনীতিত ধুমুহা আহিছিল !
সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত সোমবাৰ পুৱাৰ ভাগত সংবাদমেল পাতি কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই অনা অভিযোগক ভিত্তিহীন বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰু নিশাৰ ভাগলৈ পৱন খেড়াক 'পেৰা' বনাই দিম বুলিও হুংকাৰ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷
