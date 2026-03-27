বিকাশ, উন্নয়নৰ বাবে অসমত ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

বিকাশ, উন্নয়নৰ বাবে অসমত ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
তিতাবৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সংবাদমেল ৷ কৰ্ণাটক, পঞ্জাৱ, পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ বিফলতাৰ উদাহৰণ দি অসমত ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি উল্লেখ মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৷
Published : March 27, 2026 at 10:38 PM IST
যোৰহাট: শুকুৰবাৰে তিতাবৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই সম্বোধন কৰে এক সংবাদমেল ৷ পশ্চিমবংগ, কৰ্ণাটক, পঞ্জাৱ চৰকাৰৰ বিফলতাৰ প্ৰংসগৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "সুৰক্ষিত অসম, বিকশিত অসমৰ অনিৰুদ্ধ যাত্ৰাৰ বাবে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ কাৰণ কেন্দ্ৰত থকা চৰকাৰৰ ৰাজ্যত বিৰোধী চৰকাৰ হলে আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত বিফল হয় ৷ কেন্দ্ৰৰ পৰা অনুমোদন পোৱা বহু আঁচনিৰ ধন খৰচ কৰিব নোৱাৰিলে পশ্চিমবংগ, কৰ্ণাটক, পঞ্জাৱ চৰকাৰে ৷ যাৰ বাবে ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰই মোকলাই দিয়া ধন ওভতি গৈছে ৷ সেয়ে অসমটো বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "এই কেইখন ৰাজ্য চৰকাৰ অহংকাৰ আৰু সদিচ্ছাৰ অভাৱৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আঁচনি, উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহ ৰূপায়ণ হোৱা নাই ৷ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমে দ্ৰুতগতিত অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন হোৱা লগতে জনমূৰি আয় বৃদ্ধি পাইছে ৷ অসমে অৰ্থনৈতিকভাৱে দ্ৰুত উন্নয়নত অগ্ৰসৰ হোৱা কথা ৰিজাৰ্ভ বেংকে উল্লেখ কৰিছে ৷ কেন্দ্ৰত মোদী ৰাজ্যত হিমন্ত চৰকাৰৰ বাবে অসমত ছেমিকণ্ডাক্টৰ হৈছে ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওপৰত দলং হৈছে, এলিভেটেড কৰিড'ৰ প্ৰকল্প হৈছে ৷"
কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ শাসনকালত সংঘটিত দুৰ্নীতি কেংলকাৰীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "হিমন্ত বিশ্বৰ নেতৃত্বত অসমত পৰিবৰ্তন, বিকাশ আৰু সুৰক্ষিত অসম গঢ় লৈ উঠিছে ৷ সেয়া ৰাইজৰ পৰা পুনৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো ৷ হিমন্ত চৰকাৰৰ দিনত প্ৰায় ১.৫ লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে ৷ দুখীয়া আৰু মেধাৰ ভিত্তিত ৰাজ্যত নিযুক্তি পাইছে ৷ মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে যথেষ্ট কাম কৰিছে হিমন্ত চৰকাৰে ৷"
