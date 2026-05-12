বিজেপিৰ দুৰ্দিনতো উজনিত অকলেই বিজেপিৰ ধ্বজা উৰুওৱা ৰামেশ্বৰ তেলীৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা

যিসময়ত যাচি দিলেও বিজেপিৰ টিকটত অসমত নিৰ্বাচন খেলা মানুহৰ অভাৱ আছিল তেতিয়াৰে পৰাই বিজেপিৰ সংগঠন কৰিছিল তেলীয়ে ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 12, 2026 at 2:13 PM IST

হায়দৰাবাদ: একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ শাসনভাৰ মঙলবাৰে হাতত তুলি ল’লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ সময়ৰ নাটনি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ব্যস্ত কৰ্মসূচীৰ বাবে মাত্ৰ চাৰিগৰাকী কেবিনেট সতীৰ্থক লগত লৈয়ে মঙলবাৰে শৰ্মাই শপতগ্ৰহণ কৰিলে ৷ এই চাৰিগৰাকী নতুন মন্ত্ৰীৰ ভিতৰত দুগৰাকী হ’ল মিত্ৰদল অগপ আৰু বিপিএফৰ দুই প্ৰতিনিধি অতুল বৰা আৰু চৰণ বড়ো ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা শপত ল’লে আন দুগৰাকী মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ৷

ৰাজনৈতিকভাৱে চাবলৈ গ’লে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা আৰু অজন্তা নেওগ দুয়োৱেই কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি বিজেপিত যোগদান কৰা ৰাজনীতিক ৷ একমাত্ৰ ৰামেশ্বৰ তেলীয়েই হৈছে এনে এগৰাকী ৰাজনীতিক যিয়ে বিজেপি অস্তিত্বহীন হৈ থকা দিনৰে পৰাই এই দলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ৷

আজিৰ দিনটোত একেৰাহে তিনিবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰা বিজেপিৰ অৱস্থা 1996 চনলৈ আছিল তেনেই লেহুকা ৷ 1996 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সমগ্ৰ অসমত বিজেপিৰ বিধায়ক জয়ী হৈছিল মাত্ৰ চাৰিগৰাকী, তাকো চাৰিওগৰাকী আছিল বৰাক উপত্যকাৰ ৷ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বিজেপিৰ এজনো বিধায়ক জিকা নাছিল ৷

ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2001 ৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ 126 টা সমষ্টিৰ ভিতৰত মাত্ৰ 8টা সমষ্টিত বিজেপি জিকিছিল আৰু ইয়াৰ মাজত আছিল উজনি অসমৰ দুটা সমষ্টি দুলিয়াজান আৰু ডিব্ৰুগড় ৷ দুলিয়াজানৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2001 ত বিজেপিৰ ধ্বজা উৰুৱাইছিল ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ৷

দুটাকৈ কাৰ্যকাল বিধায়ক হৈ থকাৰ পিছত 2014 ৰ পৰা 2024লৈকে ৰামেশ্বৰ তেলী ডিব্ৰুগড়ৰৰ সাংসদ হিচাবে লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ সেই সময়ছোৱাত প্ৰদানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত ক্ৰমে খাদ্য সংসাধন, পেট্ৰ’লিয়াম আৰু শ্ৰম আৰু নিয়োগ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হৈছিল ৰামেশ্বৰ তেলী ৷

তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় আৰু ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পূৰ্বেই পুনৰ দুলিয়াজানৰ পৰা বিধায়ক হিচাবে নিৰ্বাচিত হয় ৷ একেসময়তে এই কথাও স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে দুলিয়াজান সমষ্টিবাসীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাত এইবাৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী লাভ কৰিলে, যি কোনো আন দলৰ পৰা বাগৰি বিজেপিলৈ অহা নাই ৷

সম্পাদকৰ পচন্দ

