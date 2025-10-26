অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অস্থিৰ হৈ আছে; কিয় ক'লে মীৰা বৰঠাকুৰে ?

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অস্থিৰ হৈ আছে; কিয় ক'লে মীৰা বৰঠাকুৰে ?
নলবাৰীৰ টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ কৰ্মী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ ।
Published : October 26, 2025 at 8:35 PM IST
নলবাৰী : "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীক জিৰণিৰ প্ৰয়োজন হৈছে । অলপ চিকিৎসাৰো প্ৰয়োজন হৈছে ।" নলবাৰীত কংগ্ৰেছৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ ।
নলবাৰী জিলাৰ নৱগঠিত ৪০ নং টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সাপকাটাত দেওবাৰে ৩০ নং নাৰায়ণপুৰ সাপকাটা মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত এখন কৰ্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় । আগন্তুক ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলটোৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ এই কৰ্মী সভাখন অনুষ্ঠিত কৰে দলটোৱে । সভাখনৰ আৰম্ভণিত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলে । উক্ত সভাত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
আনহাতে জুবিন ক্ষেত্ৰত এছ অ' পি জাৰি কৰা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীক অলপ জিৰণিৰ প্ৰয়োজন হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীক অলপ চিকিৎসাৰো প্ৰয়োজন হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাখপতি বাইদেউৰ নামত মহিলাসকলক সভাই সভাই ঘূৰাই আছে ।" এইখন চৰকাৰ ধাৰত পোত যোৱা স্বাধীন ভাৰতৰ একমাত্ৰ চৰকাৰ বুলিও অভিহিত কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে । তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুৱা কোৱা কথাটো দিনত নিমিলে, দিনত কোৱা কথাটো গধূলি নিমিলে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মূৰত অভাৰ লোড পৰিছে । আমিও নিবিচাৰো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বেলেঞ্চ কমি যোৱাতো । গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীক অলপ জিৰণিৰ প্ৰয়োজন হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ ৰাখিছে যি চাৰিওফালে কেলেংকাৰী কৰিছে । নলবাৰীতে এজন আছে যি গীৰ গাই প্ৰসংগত গোটেই অসম ওলট কৰি থৈছে । গতিকে তেনে মানুহ লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভাৰ লোড হৈ গৈছে ।"
অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ বোজা সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিক সমালোচনা কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে । তেওঁ কয়, "গোটেইবোৰ ছিণ্ডিকেট থকাৰ পিছতো অসমত ধাৰৰ ওপৰত ধাৰ । অসমত ১ লাখ ৮০ হাজাৰ কোটি টকাৰ ধাৰ । অসমত কংগ্ৰেছে বনাই থৈ যোৱা সম্পদবোৰ বণ্ডত থৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধাৰ লৈ আছে । তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আৰু বাকী আছে ৫ মাহ । অসমে কিয় ইমান ধাৰ লয় বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে বিজেপিয়ে কেৰালা, বিহাৰ আদিৰ উদাহৰণ দিয়ে । কেৰালা, বিহাৰৰ লগত অসম নিমিলে । অসম কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্য । গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উমান পাইছে, ধাৰ বহুত ল'লো, ককৰ্থনা বেছি বহুত হৈছে যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আবোল তাবোল কথা আৰম্ভ কৰাত দিল্লীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী চেণ্টাৰ সলনি কৰাৰ বাবে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু দিলীপ শইকীয়াক প্ৰক্ষেপ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে সেইটোও এটা অশান্তি ।"
মীৰা বৰঠাকুৰে লগতে কয়, "বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছতকৈ বেছি বেয়া পাই আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নে দিলীপ শইকীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ? তাক লৈ বেছি অস্থিৰ হৈ আছে । ইমানবোৰ টকা পইচা দি থকাৰ পিছতো কেন্দ্ৰই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বা দিলীপ শইকীয়াক প্ৰজেক্ট কৰি আছে । যাৰ বাবে খঙতে গৌৰৱ গগৈক গালি পাৰি থাকে ।"
জুবিন ক্ষেত্ৰৰ এছ অ' পি সন্দৰ্ভত তেওঁ লগতে কয়, "এই সকলো অশান্তিৰ বাবেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে মানুহ পঠাই থাকে বুলি মন্তব্য কৰিছে । গোটেই চিষ্টেমটোৰ তৃতীয় পক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজেই ।"
আনহাতে আগন্তুক ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে । নলবাৰীৰ কৰ্মী সভাত উপস্থিত থাকে নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাতুল পাটোৱাৰী, বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ (প্ৰশাসন) সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞা, নলবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক অশোক শৰ্মাসহ বহু নেতা-কৰ্মী ।
