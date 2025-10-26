ETV Bharat / politics

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অস্থিৰ হৈ আছে; কিয় ক'লে মীৰা বৰঠাকুৰে ?

নলবাৰীৰ টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ কৰ্মী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ ।

Mira Borthakur Goswami
মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা মীৰা বৰঠাকুৰৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2025 at 8:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীক জিৰণিৰ প্ৰয়োজন হৈছে । অলপ চিকিৎসাৰো প্ৰয়োজন হৈছে ।" নলবাৰীত কংগ্ৰেছৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ ।

নলবাৰী জিলাৰ নৱগঠিত ৪০ নং টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সাপকাটাত দেওবাৰে ৩০ নং নাৰায়ণপুৰ সাপকাটা মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত এখন কৰ্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় । আগন্তুক ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলটোৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ এই কৰ্মী সভাখন অনুষ্ঠিত কৰে দলটোৱে । সভাখনৰ আৰম্ভণিত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলে । উক্ত সভাত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।

নলবাৰীত কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী সভা (ETV Bharat)

আনহাতে জুবিন ক্ষেত্ৰত এছ অ' পি জাৰি কৰা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীক অলপ জিৰণিৰ প্ৰয়োজন হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীক অলপ চিকিৎসাৰো প্ৰয়োজন হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাখপতি বাইদেউৰ নামত মহিলাসকলক সভাই সভাই ঘূৰাই আছে ।" এইখন চৰকাৰ ধাৰত পোত যোৱা স্বাধীন ভাৰতৰ একমাত্ৰ চৰকাৰ বুলিও অভিহিত কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে । তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুৱা কোৱা কথাটো দিনত নিমিলে, দিনত কোৱা কথাটো গধূলি নিমিলে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মূৰত অভাৰ লোড পৰিছে । আমিও নিবিচাৰো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বেলেঞ্চ কমি যোৱাতো । গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীক অলপ জিৰণিৰ প্ৰয়োজন হৈছে ।"

Nalbari Congress meeting
নলবাৰীত কংগ্ৰেছৰ সভাত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ ৰাখিছে যি চাৰিওফালে কেলেংকাৰী কৰিছে । নলবাৰীতে এজন আছে যি গীৰ গাই প্ৰসংগত গোটেই অসম ওলট কৰি থৈছে । গতিকে তেনে মানুহ লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভাৰ লোড হৈ গৈছে ।"

অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ বোজা সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিক সমালোচনা কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে । তেওঁ কয়, "গোটেইবোৰ ছিণ্ডিকেট থকাৰ পিছতো অসমত ধাৰৰ ওপৰত ধাৰ । অসমত ১ লাখ ৮০ হাজাৰ কোটি টকাৰ ধাৰ । অসমত কংগ্ৰেছে বনাই থৈ যোৱা সম্পদবোৰ বণ্ডত থৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধাৰ লৈ আছে । তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আৰু বাকী আছে ৫ মাহ । অসমে কিয় ইমান ধাৰ লয় বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে বিজেপিয়ে কেৰালা, বিহাৰ আদিৰ উদাহৰণ দিয়ে । কেৰালা, বিহাৰৰ লগত অসম নিমিলে । অসম কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্য । গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উমান পাইছে, ধাৰ বহুত ল'লো, ককৰ্থনা বেছি বহুত হৈছে যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আবোল তাবোল কথা আৰম্ভ কৰাত দিল্লীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী চেণ্টাৰ সলনি কৰাৰ বাবে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু দিলীপ শইকীয়াক প্ৰক্ষেপ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে সেইটোও এটা অশান্তি ।"

Nalbari Congress meeting
নলবাৰীত কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী সভা (ETV Bharat)

মীৰা বৰঠাকুৰে লগতে কয়, "বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছতকৈ বেছি বেয়া পাই আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নে দিলীপ শইকীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ? তাক লৈ বেছি অস্থিৰ হৈ আছে । ইমানবোৰ টকা পইচা দি থকাৰ পিছতো কেন্দ্ৰই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বা দিলীপ শইকীয়াক প্ৰজেক্ট কৰি আছে । যাৰ বাবে খঙতে গৌৰৱ গগৈক গালি পাৰি থাকে ।"

জুবিন ক্ষেত্ৰৰ এছ অ' পি সন্দৰ্ভত তেওঁ লগতে কয়, "এই সকলো অশান্তিৰ বাবেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে মানুহ পঠাই থাকে বুলি মন্তব্য কৰিছে । গোটেই চিষ্টেমটোৰ তৃতীয় পক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজেই ।"

Nalbari Congress meeting
নলবাৰীত কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী সভা (ETV Bharat)

আনহাতে আগন্তুক ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে । নলবাৰীৰ কৰ্মী সভাত উপস্থিত থাকে নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাতুল পাটোৱাৰী, বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ (প্ৰশাসন) সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞা, নলবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক অশোক শৰ্মাসহ বহু নেতা-কৰ্মী ।

লগতে পঢ়ক :হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নালাগে তেওঁৰ পিতৃ আহিলেও মোক বাধা দিব নোৱাৰে: অখিল গগৈ

TAGGED:

HIMANTA BISWA SARMA
NALBARI
ইটিভি ভাৰত অসম
NALBARI CONGRESS MEETING
MIRA BORTHAKUR GOSWAMI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.