১৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন অধিৱেশন
১৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন ৷ ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত দাখিল হ’ব লেখানুদান ।
Published : February 14, 2026 at 8:38 AM IST
গুৱাহাটী: অহা ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকালৰ অসম বিধানসভাৰ অন্তিমখন অধিৱেশন ৷ অন্তৱৰ্তীকালীন অধিৱেশনৰূপে চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিৱেশন । এই অধিৱেশনতেই চলিত ২০২৬ বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মে' মাহলৈ অন্তৱৰ্তীকালীন সময়ৰ বাবে বাজেট 'লেখানুদান’ অৰ্থাৎ Vote On Accounts Budget দাখিল কৰা হ'ব । ভাৰতীয় সংবিধানৰ ১৭৬ (১)ৰ অধীনত ৰাজ্যপালৰ ভাষণেৰে ১৬ ফেব্ৰুৱাৰী সোমবাৰে আৰম্ভ হ'ব এই অন্তৱৰ্তীকালীন অধিৱেশন ।
অসম বিধানসভাৰ সচিব দুলাল পেগুৱে অৱগত কৰে, "ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হোৱা কাৰ্য নিৰ্ধাৰণ কমিতিৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে অহা ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চাৰিদিনীয়া অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ এই অধিৱেশনত বিশেষ কোনো বিল নাই যদিও এখন সংশোধনী বিল পোৱা গৈছে । সেইখন হ'ল ভেল্যু এডেড টেক্স এমেণ্ডমেণ্ট বিল । লগতে আহিব পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰী আৰু লগতে উত্থাপন হ'ব ভোট অব্ একাউণ্টচ ।"
উল্লেখ্য যে, '‘Vote of Account’ হ'ল নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৰ্ষ বা নতুন পূৰ্ণাংগ বাজেট অনুমোদন নোহোৱা পৰ্যন্ত অন্তৱৰ্তীকালীন সময়ৰ বাবে চৰকাৰখনত যাতে বিত্তীয় অচলাৱস্থা সৃষ্টি নহয় আৰু চৰকাৰৰ দৈনন্দিন আৰু অপৰিহাৰ্য খৰচৰ বাবে সংসদ বা বিধানসভাই অনুমোদন জনোৱা বাজেট ৷ অসমৰ সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মে' মাহত নতুন চৰকাৰ গঠন নোহোৱা পৰ্যন্ত চৰকাৰ পৰিচালনাৰ বাবে এই অংশকালীন বাজেট এই অধিৱেশনত লেখানুদানত অনুমোদন জনোৱা হ'ব ৷
অসম বিধানসভাৰ সচিব পেগুৱে লগতে জনায় যে এই অংশকালীন অধিৱেশনখন হ'ব কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত অসম বিধানসভাৰ পঞ্চদশ অধিৱেশনৰ অন্তিমখন অধিৱেশন এই অধিৱেশনৰ পিছত যথা সম্ভৱ ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাজেট অধিৱেশনখন সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছত জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব ৷