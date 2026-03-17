আজি অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা : নাথাকিব শদিয়া সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম

আজি অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা : নাথাকিব শদিয়া সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম
আজি জাতীয় পৰিষদে ঘোষণা কৰিবলগীয়া তালিকাত নাথাকিব শদিয়া সমষ্টিৰ নাম ৷ আঠটা সমষ্টিৰ বাবেহে আজি দলটোৱে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা ৷
Published : March 17, 2026 at 1:21 PM IST
হায়দৰাবাদ : দলৰ বাহিৰৰ শক্তিৰ পৰা নহয়, এইবাৰ আভ্যন্তৰিণ এক সমস্যাই দেখা দিছে অসম জাতীয় পৰিষদত ৷ আজি (মঙলবাৰ) বিয়লি অসম জাতীয় পৰিষদে দহটা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল যদিও শেহতীয়াকৈ এই সংখ্যা হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷ কিয়নো সমস্যাই দেখা দিছে শদিয়া সমষ্টিক লৈ ৷ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জগদীশ ভূঞাই শদিয়া সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে বুলি ইতিমধ্যে দলীয় নেতৃত্বক স্পষ্ট কৰি দিছিল ৷ এক কথাত তেওঁ এই সিদ্ধান্তত অটল হৈ আছিল ৷ কিন্তু যোৱানিশা অনুষ্ঠিত হোৱা জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠকে কোনো কাৰণতে ভূঞাৰ সেই সিদ্ধান্তত অনুমোদন নজনালে ৷ অৱশ্যে দলীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ এই সিদ্ধান্ত এতিয়াও মানি লোৱা নাই জগদীশ ভূঞাই ৷ যাৰ ফলস্বৰূপে আজি জাতীয় পৰিষদে ঘোষণা কৰিবলগীয়া তালিকাত নাথাকিব শদিয়া সমষ্টিৰ নাম ৷ অৰ্থাৎ শদিয়াক বাদ দি বাকী কমেও আঠটা সমষ্টিৰ বাবে আজি দলটোৱে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিব ৷
ইপিনে এই সন্দৰ্ভত শদিয়া সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জগদীশ ভূঞাই ই টিভি ভাৰতক কয়, ‘‘মই এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰো বুলি ইতিমধ্যে দলীয় নেতৃত্বক জনাইছিলো ৷ কিন্তু দলীয় নেতৃত্বই মোৰ এই সিদ্ধান্ত যোৱানিশাৰ বৈঠকত গ্ৰহণ নকৰিলে ৷ যাৰ বাবে মই কাইলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা শদিয়ালৈ যাম আৰু দলীয় কৰ্মীসকলৰ সৈতে কথা পাতিম ৷ তাৰ পিছতহে মই মোৰ পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম ৷’’
মনকৰিবলগীয়া যে, অসম জাতীয় পৰিষদৰ দুই শীৰ্ষনেতা ক্ৰমে সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাজেন গোঁহায়ে ক্ৰমে খোৱাং আৰু বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৷ তেনেক্ষেত্ৰত সাধাৰণ সম্পাদক হিচাবে জগদীশ ভূঞাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ’লে দলৰ প্ৰচাৰ অভিযান আদিত নেতিবাচক প্ৰভাব পৰিব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল ৷
