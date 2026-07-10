ETV Bharat / politics

অবাস্তৱ সপোনৰ সংকলন ৰাজ্যিক বাজেট, জনসাধাৰণৰ প্ৰত্যাশা প্ৰতিফলিত হোৱা নাই : অজাপ

শুকুৰবাৰে বিত্তমন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বিধানসভাত দাখিল কৰে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাজেট । এইবাৰৰ বাজেটক অবাস্তৱ সপোনৰ সংকলন আখ্যা অসম জাতীয় পৰিষদৰ ৷

ASSAM BUDGET 2026 27
অজাপৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞা আৰু সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 9:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ‘‘২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট জনসাধাৰণৰ প্ৰত্যাশাৰ অনুৰূপ হোৱা নাই । বৰং এই বাজেটত এখন কল্পনাৰ অসমৰ সপোন লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে, যিসমূহ বাস্তবায়নৰ ৰূপৰেখা অনুপস্থিত বাজেটত । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰৰ বাজেটক অবাস্তৱ সপোনৰ সংকলন বুলি কোৱাৰ গত্যন্তৰ নাই’’ - বাজেট সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিক্ৰিয়া অসম জাতীয় পৰিষদ চমুকৈ অজাপৰ ।

শুকুৰবাৰে বিত্তমন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বিধানসভাত দাখিল কৰে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাজেট । এই বাজেট সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই কয়, ‘‘এই বাজেট 'সংখ্যাৰ খেল আৰু তথ্যৰ অবাস্তৱ প্ৰদৰ্শনী মাত্ৰ’ ৷ এইবাৰৰ বাজেটত অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰকৃত সমস্যা সমাধানৰ কোনো বাস্তৱসন্মত পথ নাই । চৰকাৰে গৌৰৱ কৰি কৈছে যে বাজেটৰ আকাৰ এক দশকত প্ৰায় তিনিগুণ বৃদ্ধি পাই ২০২৫-২৬ বৰ্ষত ২,০০,৭৮২ কোটি টকা হৈছে আৰু পুঁজিগত ব্যয়ৰ হাৰ ৫৮ শতাংশৰ পৰা ৮৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল যে এই বিশাল অংকৰ ব্যয়ৰ প্ৰকৃত ফলাফল কি । ৰাজ্যৰ নিবনুৱাৰ হাৰ, জনমুৰি আয় আৰু কৃষকৰ প্ৰকৃত উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ কোনো তুলনামূলক হিচাপ চৰকাৰে দিব পৰা নাই । কেৱল ব্যয়ৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাটোৱে উন্নয়নৰ প্ৰমাণ নহয়, সেই ধনৰ প্ৰকৃত সুফল সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছেনে নাই, সেয়াহে আচল প্ৰশ্ন ।’’

অজাপৰ নেতাদ্বয়ে কয়, ‘‘বাজেটত এৰ’ট্ৰপলিছ, গুৱাহাটী চেটেলাইট চিটিজ ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি, গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটি স্পেচিল ইকনমিক জ'ন, ছেমিকণ্ডাক্টৰ (A-SEMI), AVGC-XR, IFMIS, e-HRMIS, e-Shram, e-Prisons, Assam Startup-NEST আদিৰ দৰে আকৰ্ষণীয় নাম বা শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে । কিন্তু ইয়াৰে কেইটা প্ৰকল্প প্ৰকৃততে বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব আৰু কিমান বছৰৰ ভিতৰত সাধাৰণ মানুহে ইয়াৰ ফল পাব, তাৰ কোনো সময়সীমা বা জবাবদিহিতাৰ ব্যৱস্থা বাজেটত উল্লেখ নাই । গতানুগতিকভাৱে প্ৰতিবছৰে নতুন নতুন আকৰ্ষণীয় নামেৰে আঁচনি ঘোষণা কৰাই যেন এই চৰকাৰৰ একমাত্ৰ কৌশল হৈ পৰিছে । থলুৱাৰ ভূমি কাঢ়ি নি অভিলাসী প্ৰকল্প স্থাপনৰ প্ৰয়াস কৰাটো উন্নয়ন হ'ব নোৱাৰে । কৃষকৰ প্ৰকৃত সমস্যা যেনে - ন্যায্য মূল্যৰ অভাৱ, সাৰ-বীজৰ সংকট, বান আৰু খহনীয়াৰ ক্ষতিপূৰণ আৰু কৃষি ঋণৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হোৱা এনপিএৰ বোজা কমোৱাৰ কোনো বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ নাই । কৃষকৰ নামত আঁচনিৰ নাম সলনি হয়, কিন্তু কৃষকৰ যন্ত্ৰণা একেই থাকি যায় ।’’

আনহাতে, স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা খণ্ডৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি জাতীয় পৰিষদৰ নেতাদ্বয়ে কয়, ‘‘স্বাস্থ্য খণ্ডত চৰকাৰে NFHS-6, SRS 2022-24 আৰু SDG ৰ পৰিসংখ্যা উদ্ধৃত কৰি নিজৰ পিঠিত নিজে চাপৰি মাৰিছে, কিন্তু ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত চিকিৎসক আৰু ঔষধৰ অভাৱ, IVF-cum-ETT লেবৰ দৰে চহৰকেন্দ্ৰিক সুবিধাৰ বাহিৰে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে প্ৰকৃত স্বাস্থ্যসেৱাৰ কোনো উন্নতিৰ চিত্ৰ নাই । শিক্ষাখণ্ডত AVGC-XR, স্পোকেন ইংলিছ, NEET/JEE প্ৰশিক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে, কিন্তু চৰকাৰী স্কুলত শিক্ষকৰ অভাৱ আৰু পৰিকাঠামোৰ দুৰ্দশাৰ বিষয়ে বাজেট নিমাত । অসমৰ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীৰ বাবে কিমান স্থায়ী চৰকাৰী চাকৰি সৃষ্টি হ'ব, তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা বাজেটত নাই । প্ৰশিক্ষণ আৰু 'স্কিলিং'ৰ নামত যুৱ প্ৰজন্মক আশ্বাস দিয়া হৈছে, কিন্তু প্ৰকৃত নিয়োগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নাই । এৰ’ট্ৰপলিছ, গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটি, গুৱাহাটী চেটেলাইট চিটিজৰ দৰে বৃহৎ চহৰকেন্দ্ৰিক প্ৰকল্পত চৰকাৰৰ গোটেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে । কিন্তু উজনি অসম, বৰাক উপত্যকা আৰু চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ প্ৰকৃত পৰিকাঠামো উন্নয়নৰ বাবে কোনো বাস্তৱসন্মত, নিৰ্দিষ্ট আঁচনি নাই । এইখন বাজেটে অসমৰ প্ৰকৃত আঞ্চলিক বৈষম্য দূৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অধিক গভীৰ কৰিব ।’’

মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ প্ৰসংগত নেতাদ্বয়ে কয়, ‘‘মহিলাকেন্দ্ৰিক আঁচনিৰ কথা বাজেটত উল্লেখ আছে যদিও এই আঁচনিসমূহৰ প্ৰকৃত পৰিসৰ, আৰ্থিক সুবিধাৰ পৰিমাণ আৰু বাস্তৱায়নৰ সময়সীমাৰ বিষয়ে স্পষ্টতা নাই । বৰ্তমান প্ৰচলিত আঁচনিৰ নাম সলনি কৰি নতুন আঁচনি বুলি দেখুওৱাটোৱেই এই চৰকাৰৰ পুৰণি অভ্যাস । সেইদৰে প্ৰকৃত প্ৰশাসনিক দুৰ্নীতি আৰু স্বচ্ছতাৰ অভাৱৰ প্ৰশ্নত চৰকাৰ নিমাত । ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ নাম দিয়াই সমাধান নহয়, প্ৰকৃত জবাবদিহিতাৰ প্ৰয়োজন । এইখন বাজেট নিৰ্বাচনোত্তৰ প্ৰথম বাজেট হোৱা স্বত্বেও তাত জনসাধাৰণৰ প্ৰকৃত আশা-আকাংক্ষাৰ প্ৰতিফলিত হোৱা নাই । ই কেৱল এখন দৃষ্টি আকৰ্ষণকাৰী দস্তাবেজ, য'ত ইংৰাজী চমকদাৰ নাম আৰু আন্তৰ্জাতিক অংশীদাৰিত্বৰ চমক আছে, কিন্তু অসমৰ কৃষক, যুৱক, মহিলা আৰু প্ৰান্তীয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰকৃত সমস্যাৰ সমাধানৰ কোনো বাস্তৱিক পথ নাই ।’’

লগতে পঢ়ক: এইখন পৰনিৰ্ভৰশীল, নিকৃষ্ট বাজেট: প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ

TAGGED:

অসম জাতীয় পৰিষদ
BUDGET 2026
২০২৬ ২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM BUDGET 2026 27

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.