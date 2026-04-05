এই নিৰ্বাচনৰ বাবে শাসকীয় দলটোৱে বিপুল সমৰ্থন লাভ কৰিছে : বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাই ৷ কিন্তু কিয় ?
By ANI
Published : April 5, 2026 at 7:15 PM IST
গুৱাহাটী: অসম ভৰি পৰিছে ইজনৰ পিছত আনজন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰেৰে ৷ কিয়নো দুটামান দিন পাৰ হ’লেই অসমত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ৷ শাসক-বিৰোধী কোনোৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত পিছ পৰি থকা নাই ৷ দেওবাৰৰ দিনটোতো ৰাজ্যৰ বহুকেইটা সমষ্টিত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
ইপিনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাই দেওবাৰে অসমৰ বিগত কেইবছৰমানৰ উন্নয়নৰ প্ৰশংসা কৰি কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজ্যখনৰ লগতে বিস্তৃত অৰ্থত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । তেওঁ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ অধীনত ঔদ্যোগিক বিকাশ, কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ আৰু মহিলা সবলীকৰণক বৃহৎ কৃতিত্ব হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে ৷
‘‘ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই নিৰ্বাচনৰ বাবে শাসকীয় দলটোৱে বিপুল সমৰ্থন লাভ কৰিছে ৷ ইয়াৰ কাৰণ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । পৰিবৰ্তন সকলোৱে দেখিছে । ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগৰ দৰে নতুন উদ্যোগবোৰলৈ চাওক ৷ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে বহু সুযোগ আছে আৰু মহিলাসকলৰ বাবেও বহু কাম কৰা হৈছে ৷’’ পাণ্ডাই কয় ।
জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকগৰাকীয়ে অসমৰ ৰাইজে বিজেপিক দৃঢ়ভাৱে সমৰ্থন কৰা বুলি সদৰী কৰে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ৰাজ্যখন আগতে উগ্ৰপন্থীৰ ঘাটি আছিল । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী(বিজেপি) ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত অসমক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে দখল কৰা ভূমি মুক্ত কৰা হৈছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ উগ্ৰপন্থীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে ৷’’
পাণ্ডাই অসমৰ অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতিৰ বিষয়তো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘অসমৰ জিডিপি দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক । ২০১৬ চনৰ পূৰ্বে ইয়াক উগ্ৰপন্থীৰ ৰাজ্য বুলি জনা গৈছিল আৰু এতিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত হাজাৰ হাজাৰ উগ্ৰপন্থীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰি মূলসুঁতিলৈ উভতিছে । ইয়াত অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে বেদখল কৰা ভূমি মুকলি কৰা হৈছে । অসমৰ ৰাইজে বিজেপি-এনডিএ চৰকাৰক পুনৰ ক্ষমতালৈ অনাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।’’
বিৰোধী দল কংগ্ৰেছক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ এই সন্দৰ্ভত এনেদৰে কয়, ‘‘কংগ্ৰেছৰ পতন ঘটিছে । দলটোৰ আগশাৰীৰ নেতাসকলে দলত্যাগ কৰিছে ৷ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিবলৈ গৈ কংগ্ৰেছে দেশৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে এই কথা মানি ল’ব পৰা নাই ৷ দলটো সম্প্ৰতি ছিন্ন-ভিন্ন হৈ পৰিছে ।’’
উল্লেখ্য যে, ৯ এপ্ৰিলত অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে ৪ মে’ত ভোটগণনা কৰা হ’ব ৷
