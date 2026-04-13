পৱন খেড়াৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দাৰস্থ অসম চৰকাৰ
১০ এপ্ৰিলত তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে খেড়াক এসপ্তাহৰ ট্ৰেনজিট এণ্টিচিপেটৰী জামিন প্ৰদান কৰি সংশ্লিষ্ট আদালতত আৱেদন দাখিল কৰিবলৈ এসপ্তাহৰ সময় দিছিল ।
Published : April 13, 2026 at 3:06 PM IST
নতুন দিল্লী : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সম্পত্তিৰ পাহাৰ আৰু তিনিখন দেশৰ সক্ৰিয় পাছপ’ৰ্টক লৈ উত্থাপন কৰা অভিযোগত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰত তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে এসপ্তাহৰ ট্ৰেনজিট এণ্টিচিপেটৰী জামিন প্ৰদানৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসম চৰকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে ৷
অধিবক্তা শুভদ্বীপ ৰায়ৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে এই আৱেদন দাখিল কৰে ৷ এই সপ্তাহতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ হায়দৰাবাদত থকা ঘৰৰ ঠিকনা দি খেড়াই ৭ এপ্ৰিলত উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৱেদন দাখিল কৰিছিল ৷
১০ এপ্ৰিলত উচ্চ ন্যায়ালয়ে খেড়াক এসপ্তাহৰ ট্ৰেনজিট এণ্টিচিপেটৰী জামিন প্ৰদান কৰি সংশ্লিষ্ট আদালতত আৱেদন দাখিল কৰিবলৈ এসপ্তাহৰ সময় দিয়ে ৷ উচ্চ ন্যায়ালয়ে কয় যে, গোচৰৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত মতামত নিদিয়াকৈ, তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে আৱেদনকাৰীয়ে সীমিত ট্ৰেনজিট প্ৰত্যাশিত জামিনৰ বাবে গোচৰ ৰুজু কৰিছে, কিয়নো তেওঁৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ আশংকা যুক্তিসংগত যেন লাগে আৰু ৰেকৰ্ডত থকা তথ্যৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত ৷
উচ্চ ন্যায়ালয়ে কিছুমান চৰ্ত সাপেক্ষে তেওঁক সকাহ প্ৰদান কৰে ৷ চৰ্তসমূহৰ ভিতৰত আছিল,আৱেদনকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত ১ লাখ টকাৰ ব্যক্তিগত বণ্ড আৰু একে ধনৰ দুজন জামিনদাতা প্ৰদান কৰিলে জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হ’ব, তদন্তকাৰী বিষয়াৰ প্ৰয়োজন হ’লেই তেওঁ তদন্তত সহযোগিতা কৰিব আৰু সোধা-পোছাৰ বাবে হাজিৰ হ’ব আৰু আদালতৰ পূৰ্বৰ অনুমতি অবিহনে তেওঁ দেশ এৰি নাযায় ৷
চৰ্তসমূহত আৰু উল্লেখ আছে যে আৱেদনকাৰীয়ে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত অসমৰ যোগ্য ন্যায়িক আদালতৰ কাষ চাপিব আৰু উপযুক্ত সকাহ বিচাৰিব লাগিব ৷
চৰ্তসমূহত লগতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল যে খেড়াই ৰাজহুৱা ব্যক্তি হোৱাৰ বাবে বৰ্তমানৰ গোচৰৰ বিষয়বস্তুৰ সম্পৰ্কত আৰু কোনো ৰাজহুৱা বক্তব্য দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সংযমী হ’ব লাগিব, যিয়ে তদন্তত ক্ষতি কৰিব পাৰে ।
উল্লেখ্য যে, কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে যোৱা ৫ এপ্ৰিলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন দেশৰ সক্ৰিয় পাছপ’ৰ্ট আৰু বিদেশত সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ জ্য়েষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে ।