অব্যাহত ঋণ লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া : শপতগ্ৰহণৰ দিনাৰ পাছত ২৬ মে'ত পুনৰ ৭৫০ কোটি টকাৰ ঋণ

অব্যাহত ঋণ লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া : শপতগ্ৰহণৰ দিনাৰ পাছত ২৬ মে'ত পুনৰ ৭৫০ কোটি টকাৰ ঋণ
ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্রত অলপো থমকি ৰোৱা নাই নতুন চৰকাৰ । এইবাৰ ঋণৰ বাবদ বন্ধকত থ'ব চৰকাৰী বণ্ড ।
Published : May 24, 2026 at 8:26 PM IST
গুৱাহাটী: দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শাসনভাৰ লোৱা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এইবাৰো ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্রত অলপো থমকি ৰোৱা নাই । নতুনকৈ ক্ষমতালৈ অহা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে ২৬ মে'ত পুনৰ ঋণ ল'বলৈ সাজু হৈছে । এইবাৰ চৰকাৰখনে ৭৫০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব । চৰকাৰী বণ্ড বন্ধকত থৈ ল’ব লগা এই ঋণৰ বাবদ চৰকাৰে বছৰি শতকৰা ৭.৬২ শতাংশ হাৰত সুত আদায় দিব লাগিব ।
লক্ষণীয় বিষয় যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে কেৱল চলিত বৰ্ষতে বৰ্তমানলৈকে ১১,৮০০ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে । আনকি যোৱা ১২ মে'ত নৱনিৰ্বাচিত চৰকাৰখনে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ দিনাখনেই এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল । ইয়াৰ পিছত ২৬ মে'ত ল'বলগা ৭৫০ কোটি টকাৰ ঋণ হ'ব নৱনিৰ্বাচিত চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকালত লোৱা দ্বিতীয়টো ঋণ ।
ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্রত অলপো কৃপণালি নকৰা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰখনে বিগত ৫ বছৰীয়া কাৰ্যকালত লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ ২ লাখ কোটি টকাৰো বেছি হ'ব । সেই বিশাল পৰিমাণৰ ঋণ লোৱাৰ পিছতো অব্যাহত আছে ঋণ লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া । যেন ঋণৰ অবিহনে অসম চৰকাৰৰ গতি নাই । যোৱা ১২ মে'ত ৰাজ্য চৰকাৰখনে ১০০০ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল । এতিয়া এটা পষেক নহওতেই চৰকাৰখনে পুনৰ ঋণ ল'বলৈ সাজু হৈছে ।
অসম চৰকাৰে প্ৰতি মাহে ঋণ লোৱাৰ ফলত ধাৰৰ বোজা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা বিষয়টোৱে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । ৰাজ্য চৰকাৰে এফালে বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, কল্যাণমূলক আঁচনি আৰু বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ বাবে ঋণ লোৱাটো প্রয়োজনীয় বুলি দাবী কৰিছে যদিও আনফালে কেগৰ প্ৰতিবেদন আৰু বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে ঋণ বাঢ়ি অহাক লৈ উদ্বেগ প্রকাশ কৰিছে ।
২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰাৰ সময়ত তদানীন্তন বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ৰাজ্যৰ উন্নয়নমূলক কাম অব্যাহত ৰাখিবলৈ বৃহৎ বিনিয়োগৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ লগতে ঋণৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল । বাজেট অনুসৰি ২০২৫-২৬ বৰ্ষত অসমে প্রায় ২৫,২৯৪ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব । একে সময়তে এই বৰ্ষত সুদৰ নামত প্রায় ৯,৩৪৩ কোটি টকা পৰিশোধো কৰিব লাগিব । ইফালে ঋণৰ বোজা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাত আজিৰ তাৰিখত জনমূৰি ঋণ প্রায় ৪২,৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
মন কৰিবলগীয়া কথা যে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে নিৰ্ধাৰিত সীমাতকৈ বহু তলত ঋণ লোৱা স্বত্বেও বিজেপি চৰকাৰখনে সূতা-কম্বল বিতৰণৰ নামতেই তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ৰাজকোষৰ ওপৰত ধাৰৰ বোজা থৈ যোৱা বুলি সমালোচনা কৰিছিল । আনকি শাসনলৈ আহিয়েই বিজেপিয়ে বিত্তীয় পৰিস্থিতিক লৈ শ্বেতপত্ৰও প্ৰকাশ কৰিছিল । কিন্তু এতিয়া বিজেপিৰ শাসনকালত বিগত ৫ বছৰত সৰ্বাধিক ঋণ লোৱা হৈছে ।
চৰকাৰী তথ্য মতে ২০১৬ চনৰ ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৰাজ্যৰ মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ আছিল ৪১,৯৬৪ কোটি টকা । ইয়াৰ বিপৰীতে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰিসংখ্যা মতেই যোৱা ২০২৫ বৰ্ষৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ হ'লগৈ ১,৭৭,৯৮৩ কোটি টকা । সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত ঋণৰ বোজা বৃদ্ধি হৈ ২০২১ চনত ৮৯,৭০৯ কোটি টকা হৈছিল । কিন্তু ২০২১ চনত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্রহণ কৰি ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইমানেই গুৰুত্ব দিলে যে ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৫ চনৰ মাৰ্চলৈকে অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ বোজা হৈছেগৈ ১,৭৭,৯৮৩ কোটি টকা ।
এনে পৰিস্থিতিত ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ ভিতৰত অসমৰ মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ ২ লাখ কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । যাৰ বাবে ৰাজ্যবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত থকা ধাৰৰ বোজাও প্রতিদিনেই বৃদ্ধি পাইছে । অনাগত সময়ত চৰকাৰখনে ধাৰৰ বোজা ৰাজ্যবাসীৰ ওপৰত আৰু কিমান জাপি দিয়ে, সেয়া সময়েহে ক'ব ।