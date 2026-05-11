পুৱা ৭ বজাত কাৰ ম’বাইলত বাজিব সৌভাগ্যৰ ঘণ্টা ! মন্ত্ৰিত্ব প্ৰত্যাশীৰ বাবে নিদ্ৰাবিহীন সোমবাৰৰ নিশা
এটা নিদ্ৰাবিহীন নিশা কটাব লাগিব মন্ত্ৰিত্বৰ সম্ভাৱনা থকা নেতাকেইগৰাকীয়ে ৷ ৭ বজাত ফোনযোগে তেওঁলোকক জনোৱা হ’ব শপতগ্ৰহণৰ সুবিধা পাবনে নাই ৷
Published : May 11, 2026 at 7:35 PM IST
গুৱাহাটী: মঙলবাৰে অসমৰ নতুন চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ ৷ প্ৰাপ্ত খবৰ মতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আন পাঁচজন মন্ত্ৰীয়েহে মঙলবাৰে শপত লোৱাৰ ৷ সোমবাৰে নিশা চূড়ান্ত হ’ব এই পাঁচজন মন্ত্ৰীৰ তালিকা ৷ মঙলবাৰে পুৱাহে অৱশ্যে এই তালিকাখন প্ৰকাশ কৰা হ’ব ৷ সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত সোমবাৰৰ নিশাটোৱে মন্ত্ৰিত্ব প্ৰত্যাশী প্ৰতিগৰাকী নেতাৰ যে টোপনি হৰিব সেয়া স্পষ্ট ৷ সেই পাঁচগৰাকী সৌভাগ্যৱান মন্ত্ৰী কোন হ’ব, যিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব !
এটা নিদ্ৰাবিহীন নিশা কটাব লাগিব মন্ত্ৰিত্বৰ সম্ভাৱনা থকা নেতাকেইগৰাকীয়ে ৷ খানাপাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জনাই যে পুৱা ৭ বজাত ফোনযোগে তেওঁলোকক জনোৱা হ’ব শপতগ্ৰহণৰ সুবিধা পাবনে নাই ৷ গতিকে স্বাভাৱিকতেই প্ৰতিগৰাকীৰে দৃষ্টি আবদ্ধ থাকিব নিজৰ ফোনত ৷ সেই সময়ছোৱাত যাতে কাৰো ম’বাইল অফ হৈ নাথাকে বা সংযোগ সীমাৰ বাহিৰত নাথাকে তাকে লৈ সচেতন হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰত্যাশী ৷ প্ৰতিজনৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব নিজা নিজা ম’বাইল স্ক্ৰীণত ৷ কাৰ ম’বাইলত বাজিব সৌভাগ্যৰ ঘণ্টা !
বিগত সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগ দি প্ৰতাপী মন্ত্ৰী হৈ পৰা নেতাসকলৰ পৰাই বাছনি কৰা হ’ব নেকি পাঁচ সৌভাগ্যৱানক, নে অতীজৰে পৰা বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি দলৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাত অৰিহণা যোগোৱা নেতাক প্ৰাধান্য দিয়া হ’ব এইক্ষেত্ৰত ! সেইটোও এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ৷
ধাৰণা কৰা হৈছে যে, এই পাঁচগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ভিতৰত দুগৰাকী নিৰ্বাচিত কৰা হ’ব দুই মিত্ৰদল অগপ আৰু বিপিএফৰ পৰা ৷ বাকী তিনিগৰাকী মন্ত্ৰী থাকিব বিজেপি দলৰ পৰা ৷ বিজেপি দলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত আছিল এজন মধ্য অসমৰ আৰু এজন নামনি অসমৰ মন্ত্ৰী ৷ দুয়োৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতেই কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি যোগ দিছিল বিজেপিত ৷ বিজেপিৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালত অসম চৰকাৰৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ লাভ কৰিছিল এই দুই মন্ত্ৰীয়ে ৷ এতিয়া তেওঁলোকৰ নামো এই তালিকাত থাকিব পাৰে বুলি বহুতেই সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে ৷
কিন্তু সমগ্ৰ ছবিখন বৰ্তমানলৈকে ধূসৰ হৈ আছে ৷ কিয়নো বিজেপিয়ে মন্ত্ৰিত্ব প্ৰত্যাশীৰ লগতে অসমৰ ৰাইজকো উৎকণ্ঠাত ৰাখিছে ৷ তাৰোপৰি পাহাৰৰ এজন প্ৰতাপী নেতায়ো এইবাৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ এইগৰাকী নেতা ৷ গতিকে তেওঁৰ নামো এই তালিকাত থাকিব পাৰে ৷ ইফালে বিগত কাৰ্যকালত বিজেপি চৰকাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ লাভ কৰা উজনিৰ এগৰাকী শক্তিশালী মহিলা নেত্ৰীকো স্থান দিয়া হ’ব পাৰে এই তালিকাত ৷ এইগৰাকী নেত্ৰীও কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিমুখী হৈছিল ৷ বিজেপিয়ে যিহেতু নাৰী সুৰক্ষা বিধেয়কক লৈ সৰৱ হৈ আহিছে, সেই গতিকে এগৰাকী মহিলা নেত্ৰীক এই তালিকাত স্থান দিয়াৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয় ৷
সকলোৰে এতিয়া অপেক্ষা মঙলবাৰে পুৱা ৭ বজালৈ ৷ সেই মুহূৰ্ততে পাঁচগৰাকী সৌভাগ্যশালীয়ে লাভ কৰিব ৰাজহুৱা মঞ্চত শপতগ্ৰহণৰ অনন্য সুযোগ ৷ সোমবাৰে নিশাটো সেয়ে নিদ্ৰাহীনভাৱে ইকাটি-সিকাটিকৈ কটাবলগীয়া হ’ব মন্ত্ৰিত্বপ্ৰত্যাশীসকলে ৷
লগতে পঢ়ক:
মঙলবাৰে নহয়, সোমবাৰে নিশাই আহি পাব প্ৰধানমন্ত্ৰী: মুখ্যমন্ত্ৰীসহ পাঁচৰ পৰা ছয়জনেহে মঙলবাৰে ল'ব শপত
দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্য়মন্ত্ৰী হৈ এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কি কৰিব?