সাৰ পালে ৰাহুলে ! সামাজিক মাধ্য়মত প'ষ্ট দি কোনোমতে দায়িত্ব সামৰিলে

সাৰ পালে ৰাহুলে ! সামাজিক মাধ্য়মত প'ষ্ট দি কোনোমতে দায়িত্ব সামৰিলে
অসমৰ ভয়াৱহ বানপানীত প্ৰাণ হেৰুওৱা শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন ৰাহুল গান্ধীৰ ৷
By PTI
Published : July 27, 2026 at 3:04 PM IST
নতুন দিল্লী: শেহতীয়াকৈ অসমৰ তিনি জিলাত হোৱা ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷ বন্যাৰ্তৰ দুখত সমভাগী হোৱা বুলি এক্স যোগে গান্ধীয়ে উল্লেখ কৰে,"অসমৰ ভয়াৱহ বানপানীত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ খবৰে মোক মৰ্মাহত কৰিছে ৷ তেওঁলোকলৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো । এই দুৰ্যোগৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত লাখ লাখ লোকৰ প্ৰতিও মোৰ গভীৰ সমবেদনা ।”
ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কয়,"ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে সাহাৰ্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, চৰকাৰ দুৰ্বল হৈ পৰিছে ৷ প্ৰতি বছৰে হোৱা বানত জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ অপৰিসীম ক্ষতি হয় আৰু বহু পৰিয়ালৰ সকলো শেষ হয় ৷ বানপানী সমস্যাৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ এতিয়া এক শক্তিশালী আৰু স্থায়ী ব্যৱস্থা স্থাপন কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"মানুহে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এনে ট্ৰেজেডীৰ সন্মুখীন যাতে নহয় তাৰ বাবে প্ৰতিৰোধ, আগতীয়া সতৰ্কবাণী, শক্তিশালী আন্তঃগাঁথনি আৰু পুনৰ্বাসনক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া ব্যৱস্থা গঢ়িব লাগিব ।" বানৰ দীৰ্ঘদিনৰ পাছত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ অসমৰ বানক লৈ এই মন্তব্য ৷
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যৰ ২৫ জিলাত হোৱা বানৰ বাবে ১১,৪১,৬৪০ লোক বানত প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে ৬৮ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৮ জনকৈ লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছ ৷ ইতিমধ্যে চৰকাৰে ২১০ টা আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিছে ৷ আনহাতে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাত মুঠ ৯,৭৭,৪৮৩গৰাকী লোক বানত আক্রান্ত হৈছে । চাৰিখন জিলাত ২১,০০৭টা পশুধনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৭০,৮৮৪ হেক্টৰ কৃষিভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে উল্লেখ কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক: চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ল সোণম ৱাংচুকক, ৰাইজলৈ ধন্যবাদ দিলে ৱাংচুকে