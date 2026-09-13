অসমৰ বান মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ ! কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেলত গুৰুতৰ অভিযোগ
কংগ্ৰেছে অসমৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি, অবৈধ কয়লা-বালি ছিণ্ডিকেট, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বৈত ভূমিকা, মূল্যবৃদ্ধি আৰু নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি চৰকাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰে৷
By ANI
Published : September 13, 2026 at 7:39 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ পুনৰবাৰ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ সৰৱ হৈ পৰিছে ৷ গেৰুৱা দল বিজেপিয়ে নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পাছতে দলটোক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে ৷
শনিবাৰে বিৰোধী দলটোৱে কেন্দ্ৰ আৰু অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰসমূহক তীব্ৰ বাক্যবাণেৰে আক্ৰমণ চলায় । দলটোৱে নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চৰকাৰী যন্ত্ৰপাতিৰ গুৰুতৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ইয়াৰোপৰি কংগ্ৰেছে উজনি অসমত হোৱা শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক “মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ” বুলি অভিহিত কৰি কয় যে অবৈধ খননৰ জৰিয়তে যি ছিণ্ডিকেট চলি আছে, তাৰ বাবেহে পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে ।
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ নৱনিযুক্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তথা ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলৰ লগতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে শনিবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । পুৱা ১০ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৬.৩০ বজালৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন শাখা, সহযোগী সংগঠন আৰু দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ উপস্থিতিত চলা সাংগঠনিক বৈঠকৰ অন্তত এই সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হয় ৷
On his first day in Guwahati as APCC in-charge, Shri @bhupeshbaghel ji held a crucial organisational meeting at Rajiv Bhawan with the APCC’s General Secretaries, Secretaries and Joint Secretaries, along with the Presidents of the District Congress Committees.— Assam Congress (@INCAssam) September 12, 2026
The discussions… pic.twitter.com/a4aIn0BG0z
সংবাদমেলখনত লোকসভাৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, বিৰোধী দলৰ নেতা ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, এআইচিচিৰ সম্পাদক মনোজ চৌহান, কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ, ৰ’জলীনা তিৰ্কীকে ধৰি দলৰ অন্যান্য শীৰ্ষ নেতাসকল উপস্থিত থাকে ।
এই সংবাদমেলত কংগ্ৰেছ নেতাসকলে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি, বৃহৎ পৰিসৰৰ অবৈধ কয়লা-বালি ছিণ্ডিকেট, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বৈত ভূমিকা, মূল্যবৃদ্ধি আৰু আগন্তুক নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি চৰকাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ৷
সংবাদমেলৰ আৰম্ভণিতে এপিচিচিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে দিনজোৰা বৈঠকত আলোচনা কৰা মূল বিষয়সমূহৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে ৷ তেওঁ কয় যে অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক প্ৰয়োজনীয় সাহায্য প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে চৰম গাফিলতি প্ৰদৰ্শন কৰিছে । শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট আৰু যোৰহাটৰ বানপীড়িত লোকসকলৰ মাজত কংগ্ৰেছ দলে ইতিমধ্যে সাহায্যমূলক কাম-কাজ হাতত লোৱা বুলি উল্লেখ কৰি নৱনিযুক্ত অসমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ভূপেশ বাঘেলক আগন্তুক দিনত ৰাইজৰ কাষত থিয় দি সহায় কৰি যাবলৈ গগৈয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে ।
An important meeting of Congress MLAs was held today at Rajiv Bhawan in the presence of Shri @bhupeshbaghel ji, newly appointed Assam In-charge, former Chhattisgarh CM and AICC General Secretary.— Assam Congress (@INCAssam) September 12, 2026
Discussions focused on strengthening the people’s voice, addressing their… pic.twitter.com/sxrQ7lFS7U
গগৈয়ে লগতে অভিযোগ কৰে যে নাগালেণ্ডত চলি থকা অবৈধ কয়লা ছিণ্ডিকেটে নাজিৰা আৰু শিৱসাগৰৰ বান পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে । ছিণ্ডিকেট সাম্ৰাজ্যক লাভান্বিত কৰাৰ স্বাৰ্থত কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ সীমা হ্ৰাস কৰাৰ অভিযোগত চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰৰ লগতে অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতিত অবৈধ ছিণ্ডিকেটৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভতো বিতং আলোচনা কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় ।
তদুপৰি এই বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্দেশনামৰ্মে কংগ্ৰেছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক বিষয়ত ৰাইজৰ সৈতে একেলগে থিয় দিয়াৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে ।
সংবাদমেলত ভাষণ প্ৰদান কৰি অসমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক ভূপেশ বাঘেলে অসমবাসী আৰু দলীয় নেতৃত্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি কয় যে অসম তেওঁৰ বাবে নতুন ৰাজ্য নহয় । ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পিছৰে পৰা অসমৰ নেতা, কৰ্মী আৰু সাংবাদিকৰ সৈতে অবিৰতভাৱে জড়িত হৈ আছে বুলিও বাঘেলে জানিবলৈ দিয়ে ৷
বাঘেলে কয়, ‘‘সংগঠনটোক শক্তিশালী কৰাৰ উপৰিও দিনজোৰা বৈঠকত ৰাজ্যখনৰ সন্মুখত থকা জ্বলন্ত সমস্যা, শিলচৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন আৰু বিশেষকৈ আগন্তুক নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ।’’
অসমৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি বাঘেলে কয় যে বাৰিষাৰ সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে প্ৰতি বছৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি কৰে ৷ যাৰ ফলত ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয় আৰু বিষয়টোৱে নিৰ্বাচনৰ সময়তহে গুৰুত্ব লাভ কৰে ৷ কিন্তু এইবাৰ উজনি অসম বিশেষকৈ শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু দাঁতিকাষৰীয়া জিলাসমূহৰ বান কেৱল প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা নহয়, বৰং চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত চলা অবৈধ খননৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সম্পূৰ্ণ মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
কংগ্ৰেছে শাসকীয় দলৰ চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অবৈধ খনন চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । বাঘেলৰ মতে, এই খননত জড়িত লোকসকলে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ লাভালাভ কৰিছে ৷ আনহাতে, সাধাৰণ দৰিদ্ৰ লোকে ইয়াৰ মূল্য ভৰিবলগীয়া হৈছে, ঘৰ-দুৱাৰ আৰু সা-সম্পত্তি ধ্বংস হৈছে ।
বিজেপিৰ তথাকথিত ‘ডবল ইঞ্জিন’ চৰকাৰৰ ওপৰত তীব্ৰ আক্ৰমণ চলাই বাঘেলে কয় যে চৰকাৰে ভোট বিচৰাৰ সময়ত দুগুণ সুবিধাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলেও যেতিয়া এজন দুখীয়াৰ জুপুৰী বানে উটুৱাই নিয়ে, ঘৰৰ ৰেচন, কাপোৰ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী ধ্বংস কৰে, তেতিয়াই বাস্তৱ ছবিখন উন্মোচন হয় ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এনে সময়ত চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ চকুলো মচিবলৈও কাষত থিয় নহয়, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ দুখ-কষ্ট আৰু বেছি বাঢ়ে ৷ কাজিৰঙা ইক’-চেনচিটিভ জ’নৰ সীমা হ্ৰাস কৰাটো চৰকাৰৰ ধনী কৰ্প’ৰেট বন্ধু আৰু অবৈধ খননকাৰীসকলৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বাঘেলে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীক সমালোচনা কৰি কয় যে যেতিয়ালৈকে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কংগ্ৰেছৰ সৈতে থাকিল, তেতিয়ালৈকে তেওঁ সাংসদ হিচাপেহে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থাকিল । কিন্তু বিজেপিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পাছত তেওঁ সাংসদৰ সলনি বিধায়ক হৈ পৰে ।
বাঘেলে কয় যে কোনো ব্যক্তিয়ে কেৱল সাংসদ হোৱাৰ পৰা বিধায়ক হোৱাৰ বাবে ৰাজনৈতিক দল সলনি নকৰে । ‘‘কিবা বাধ্যবাধকতা নিশ্চয় আছিল, নহ’লে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ অবিশ্বাসী নহয়’, কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় ।
In the presence of Shri @bhupeshbaghel ji, newly appointed In-charge of the Assam Congress, former Chief Minister of Chhattisgarh and AICC General Secretary, an important organisational meeting was held today at Rajiv Bhawan, Guwahati, with the office-bearers and members of the… pic.twitter.com/3KDtyHfCsJ— Assam Congress (@INCAssam) September 12, 2026
বৰদলৈয়ে কি লুকুৱাব বিচাৰিছে বা দল সলনি কৰি কাক ৰক্ষা কৰিবলৈ মন কৰিছে বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ইয়াৰ কাৰণ জনসাধাৰণৰ আগত প্ৰকাশ নকৰে । বাঘেলে লগতে কয় যে তেওঁলোকৰ ভুল আৰু এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি থকা ৰহস্যৰ বাবে নগাঁৱৰ জনসাধাৰণ পুনৰবাৰ নিৰ্বাচনী হেঁচা আৰু উপ-নিৰ্বাচনৰ সমস্যাৰ বোজাৰে ভাৰাক্ৰান্ত ৷
নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি মূল বিষয় সন্দৰ্ভত বাঘেলে কয় যে নিৰ্বাচনটো নিজেই ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে বিগত ছমাহত ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ উন্মোচিত হৈছে ।
তেওঁ কয় যে পেট্ৰ’ল, ডিজেল, ৰন্ধন গেছ, চেনি আৰু খাদ্যতেলৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ লোকক ভয়াৱহভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে । কৃষকসকলে খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ৰাসায়নিক সাৰ লাভ কৰিব নোৱাৰে আৰু লাভ কৰিলেও তেওঁলোকে অত্যধিক মূল্য ভৰিবলগীয়া হয় । সমগ্ৰ দেশৰ মানুহৰ মানসিকতা সলনি হৈছে আৰু বিজেপি অত্যন্ত শংকিত হৈ পৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ।
তেওঁ পুনৰ অভিযোগ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া সংসদৰ মজিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ আলোচনাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে । লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত বিজেপিয়ে অসম বা বংগত বিজয় উদযাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল, কাৰণ নিৰ্বাচন ‘ভুৱা আৰু চুৰি’ আছিল ।
ৰাহুল গান্ধীৰ ছাত্ৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী ‘ছাত্ৰ কি গুঞ্জ’ৰ বাবে প্ৰশাসনে সৃষ্টি কৰা বাধাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বাঘেলে কয় যে বিজেপিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ প্ৰতি গভীৰ শংকিত । উত্তৰ প্ৰদেশত ক্ৰীড়া খেলপথাৰখন বোকাময় কৰি অনুষ্ঠানটো বিঘ্নিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছিল ৷ আনহাতে, উত্তৰাখণ্ডত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আঁতৰাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিবাদৰ সময়ত সংগীতানুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল বুলি দলটোৱে দাবী কৰে ।
বাঘেলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, শিক্ষাৰ বৰ্ধিত ব্যয়, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সন্মুখীন হোৱা সমস্যা আদি বিষয়ক লৈ বিজেপি চৰকাৰে কিয় ইমান ভয় কৰে ? তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বিৰোধী হিচাপে নৱপ্ৰজন্মৰ সমস্যাসমূহ শুনি বিধানসভা আৰু সংসদত উত্থাপন কৰাটো কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব ।
তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে বিজেপি চৰকাৰে ভাৰতীয় সমাজখন শিক্ষিত হোৱাটো নিবিচাৰে, মানুহে নিজৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু বিবেকক ব্যৱহাৰ কৰাটো নিবিচাৰে বা মুক্ত মতপ্ৰকাশ আৰু বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হোৱাটো নিবিচাৰে । এই সকলোবোৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো বাঘেলে ছাত্ৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী সফল হ’ব বুলি আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰে ।
ভাৰত আৰু চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত হোৱা দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা সন্দৰ্ভত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘চীনৰ সৈতে সীমা বিবাদ, বৃহৎ বাণিজ্যিক ঘাটি, ষ্টাম্পযুক্ত ভিছা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলৰ নিৰাপত্তাৰ চিন্তা অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ বিষয় ।’’ অৱশ্যে তেওঁ ইয়াকো কয় যে বৈঠকৰ সময়ত ভাৰতে প্ৰকৃততে যি নিৰ্দিষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, সেই সম্পৰ্কে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশবাসীক কোনো স্পষ্ট তথ্য প্ৰদান কৰা নাই । চৰকাৰে এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰত স্পষ্ট আৰু বিশদ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব লাগে বুলি গগৈয়ে দাবী জনায় ।
নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লক্ষ্য কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে নগাঁৱৰ নিষ্ঠাবান বিজেপি বা আৰএছএছ কৰ্মীসকলে এতিয়া সাংসদ হোৱাৰ সপোন ত্যাগ কৰিব পাৰে । ২০২৪ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনতো বিজেপিয়ে নিজৰ পুৰণি আৰু নিষ্ঠাবান কৰ্মীক টিকট দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা নেতাক টিকট দিছিল বুলিও তেওঁ অভিযোগ তোলে ৷ পুনৰবাৰ তেওঁ অভিযোগ কৰে যে দলটোৱে পুনৰবাৰ উপ-নিৰ্বাচনত শেহতীয়াকৈহে দলত যোগদান কৰা লোকসকলক থিয় কৰাবলৈ সাজু হৈছে ।
গগৈয়ে লগতে কয় যে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজীৱন নিষ্ঠাৰে বিজেপি আৰু আৰএছএছৰ হৈ কাম কৰাসকলৰ আশা-আকাংক্ষাৰ ওপৰত চেঁচাপানী ঢালিছে । দিছপুৰত হওক বা নগাঁৱতেই হওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক্ষমতাত থকালৈকে প্ৰকৃত আৰু পুৰণি বিজেপি কৰ্মী কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰিব বুলি অভিযোগ কৰে । সংবাদমেলৰ একেবাৰে শেষত ভূপেশ বাঘেলে নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীক সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে চৰকাৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈ থকাৰ সময়তে নিৰ্বাচন আয়োগৰ এখন বৈঠকত অংশ লৈ বিষয়া-কৰ্মচাৰীক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । নিৰ্বাচনৰ সকলো ব্যৱস্থা সাজু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে বিষয়াগৰাকীয়ে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰে, তাৰপিছত বিজেপিয়ে তেওঁক নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰে ।
তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি বাঘেলে বিষয়টোক অত্যন্ত গুৰুতৰ আৰু লজ্জাজনক বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে বিজেপিয়ে পূৰ্বতে কেৱল ভোট চুৰি কৰিছিল যদিও এতিয়া মুকলিকৈ সমগ্ৰ চৰকাৰী যন্ত্ৰপাতি আত্মস্যাৎ কৰিছে । সংবাদমেলত বাঘেল আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে কংগ্ৰেছ দলে অতি শীঘ্ৰে নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচন আৰু শিলচৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা দলৰ হাইকমাণ্ডক দাখিল কৰি পূৰ্ণ শক্তিৰে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।
লগতে পঢ়ক: ৰাইজৰ দল অবিহনে বিৰোধী শিবিৰৰ বৈঠক: ভূপেশ বাঘেলৰ উপস্থিতিত বিৰোধীৰ ঐক্যবদ্ধ যুঁজৰ সংকল্প