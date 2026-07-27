কোনে জানিছিল যোৰহাট সমষ্টিত এই দুৰ্যোগ আহিব বুলি... ! আহি পালে বিধায়ক গোস্বামী

কোনে জানিছিল যোৰহাট সমষ্টিত এই দুৰ্যোগ আহিব বুলি... ! আহি পালে বিধায়ক গোস্বামী
বিদেশ যাত্ৰা সামৰি বন্যাৰ্তৰ উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্যৰ বাবে যোৰহাটলৈ ৰাওনা হ'ল বিধায়ক হিতেন্দ্র নাথ গোস্বামী ৷
Published : July 27, 2026 at 3:54 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিদেশ যাত্ৰা সামৰি দেওবাৰে অসম পালেহি যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিতেন্দ্র নাথ গোস্বামী ৷ সোমবাৰে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰি যোৰহাটলৈ ৰাওনা হৈছে বিধায়কগৰাকী ৷
যোৰহাটলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিধায়ক গোস্বামীয়ে কয়, "কোনে জানিছিল যোৰহাট সমষ্টিত এই দুৰ্যোগ আহিব বুলি ৷ সমষ্টিত আজিলৈকে মোৰ কোনো ক'লা দাগ নাই ৷ মই ৩০ বছৰতকৈও অধিক সময় যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হৈ আছো ৷"
Guwahati, Assam: BJP MLA Hitendra Nath Goswami says, "You do not know, perhaps, about the constituency where these things have happened. I belong to the Jorhat constituency. For God's sake, we are safe in Jorhat. All my colleagues are loyal to me. This is my sixth Assembly term.… pic.twitter.com/zo56vWO9GI— IANS (@ians_india) July 27, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"অনুমতি লৈ ব্যক্তিগত কামৰ বাবে বিদেশলৈ গৈছিলো ৷ কিন্তু দুৰ্যোগৰ সময়ত বিদেশত থাকিও মই জিলা প্ৰশাসন, বানাক্ৰান্ত ৰাইজ, মোৰ সহযোগীসকলৰ সৈতে অনবৰত যোগাযোগত আছিলো আৰু উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্যৰ বাবে মই নিৰ্দেশ দিছিলো ৷ সেয়ে ৰাইজে মোক লৈ কোনো অসন্তুষ্ট হোৱা নাই ৷"
বিধানসভাৰ অধিৱেশন আধাতে সামৰি যোৰহাট অভিমুখে যাত্ৰা কৰা গোস্বামীয়ে কয়,"প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ সৈতে যোগাযোগত আছো ৷ যোৰহাটৰ দিশে মই গৈ আছো সমষ্টিবাসীৰ উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্যৰ বাবে ৷"
ইফালে বন্যাৰ্তৰ কাষত উপস্থিত নাথাকি বিধায়কগৰাকী বিদেশত থকা বুলি কিছুদিনৰ পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল আৰু সমষ্টিটোৰ একাংশ লোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল ৷
উল্লেখ্য যে, যোৰহাট জিলাতে ২৫৮ খন গাঁও বানত প্লাৱিত হোৱাত ১ লাখ ৪৫ হাজাৰ লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে । ৭,২০০ বিঘা কৃষি ভূমি বানত নষ্ট হৈছে ৷ বৰ্তমানলৈকে বানত ১ লাখ ১৪ হাজাৰ কেৱল গৰু মৃত্যু হৈছে ৷ ভোগদৈ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে যোৰহাট জিলাৰ পাঁচটাকৈ স্থানত মথাউৰি ছিগিছিল ৷
লগতে পঢ়ক:যোৰহাটত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজলৈ সহায়ৰ আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ