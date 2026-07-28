সদনত ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি : ২৫ বছৰত সাত গুণলৈ বৃদ্ধি অৰ্থনীতি, ১৪ গুণলৈ বৃদ্ধি দৰমহা ব্যয়, ১.৬১ লাখ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি ৰাজ্যৰ ঋণৰ বোজা

সদনত ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি : ২৫ বছৰত সাত গুণলৈ বৃদ্ধি অৰ্থনীতি, ১৪ গুণলৈ বৃদ্ধি দৰমহা ব্যয়, ১.৬১ লাখ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি ৰাজ্যৰ ঋণৰ বোজা
২০২৫-২৬ বৰ্ষত অসমৰ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ হাৰ অৰ্থাৎ জিএছডিপিৰ পৰিমাণ ১৫.৮৪ শতাংশলৈ বৃদ্ধি ৷ বিত্তমন্ত্রীয়ে সদনত ৰাজ্যৰ আয়-ব্যয়ৰ বিৱৰণো দাঙি ধৰে ।
Published : July 28, 2026 at 8:57 PM IST
গুৱাহাটী: বিগত ২৫ বছৰত অসমৰ অৰ্থনীতি ৭ গুণ বৃদ্ধি হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ দৰমহা-পেঞ্চন আদিৰ খৰচ ১৪ গুণ আৰু বকেয়া ঋণৰ পৰিমাণ এই সময়চোৱাত বৃদ্ধি পাই হয়গৈ ১.৬১ লাখ কোটি টকা । বিগত ২০০১-০২ বৰ্ষৰ পৰা ২০২৫-২৬ বৰ্ষলৈ ২৫ বছৰত অসমৰ অৰ্থনীতি আৰু বিত্তীয় ব্যৱস্থাত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আহিছে । ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদন(জিএছডিপি) বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰী খৰচ আৰু ঋণৰ বোজাও সকলো খণ্ডতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাইছে ।
বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই মঙলবাৰে বিধানসভাত দাখিল কৰা তথ্যত ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক দিশটো উন্মোচিত হৈছে । সদনত বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই দাখিল কৰা বিগত ২৫ বছৰৰ তথ্য অনুসৰি ২০০১-০২ বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে অসমৰ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ হাৰ আছিল ৪.০৭ শতাংশ । এই পৰিমাণ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাই ২০০২-০৩ বৰ্ষত হয়গৈ ১৩.৩০ শতাংশ । একেদৰে ২০০৩-০৪ বৰ্ষত ৮.৯৮ শতাংশ, ২০০৪-০৫ বৰ্ষত ১২.৮৮ শতাংশ, ২০০৫-০৬ বৰ্ষত ১১.২১ শতাংশ, ২০০৬-০৭ বৰ্ষত ৮.৯৪ শতাংশ, ২০০৭-০৮ বৰ্ষত ৯.৮৭ শতাংশ, ২০০৮-০৯ বৰ্ষত ১৪.০৭ শতাংশ, ২০০৯-১০ বৰ্ষত ১৮.৩৮ শতাংশ, ২০১০-১১ বৰ্ষত ১৭.৪১ শতাংশ, ২০১১-১২ বৰ্ষত ২৭.০৫ শতাংশ, ২০১২-১৩ বৰ্ষত ৯.৫৬ শতাংশ, ২০১৩-১৪ বৰ্ষত ১৩.৩১ শতাংশ, ২০১৪-১৫ বৰ্ষত ১০.১১ শতাংশ, ২০১৫-১৬ বৰ্ষত ১৬.৪৭ শতাংশ, ২০১৬-১৭ বৰ্ষত ১১.৫৯ শতাংশ, ২০১৭-১৮ বৰ্ষত ১১.৩১ শতাংশ, ২০১৮-১৯ বৰ্ষত ৯.২৪ শতাংশ, ২০১৯-২০ বৰ্ষত ১২.১৩ শতাংশ, ২০২১-২২ বৰ্ষত ২০.৮৭ শতাংশ, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ১৮.০৮ শতাংশ, ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ১৫.৮৮ শতাংশ, ২০২৪-২৫ বৰ্ষত ১৪.৪৮ শতাংশ আৰু ২০২৫-২৬ বৰ্ষত এই জিএছডিপিৰ পৰিমাণ ১৫.৮৪ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হয় ।
লক্ষণীয়ভাৱে ২০২০-২১ বৰ্ষত ৰাজ্যৰ জিএছডিপি বৃদ্ধিৰ হাৰ সৰ্বনিম্ন হৈ -২.০৩ শতাংশ হৈ পৰিছিল । ক'ভিড মহামাৰীৰ প্ৰভাৱত ২০২০-২১ বৰ্ষত ৰাজ্যৰ জিএছডিপি -২.০৫ শতাংশলৈ নমাৰ পিছত পুনৰ ২০২২-২৩ বৰ্ষত ১৮.০৮ শতাংশ আৰু ২০২৪-২৫ ত ১৪.৪৮ শতাংৎশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
আনহাতে, জিএছডিপিৰ তুলনাত মুঠ বকেয়া ঋণৰ হাৰ ২০০১-০২ বৰ্ষত আছিল ১৬.২২ শতাংশ ৷ একেদৰে এই বকেয়া ঋণৰ পৰিমাণ ২০০২-০৩ বৰ্ষত ১০.৬৭ শতাংশ, ২০০৩-০৪ বৰ্ষত ১০.১০ শতাংশ, ২০০৪-০৫ বৰ্ষত ১৫.১৭ শতাংশ, ২০০৫-০৬ বৰ্ষত ৮.৫৫ শতাংশ, ২০০৬-০৭ বৰ্ষত ৫.৪৫ শতাংশ, ২০০৭-০৮ বৰ্ষত ৪.৬৯ শতাংশ, ২০০৮-০৯ বৰ্ষত ১২.৬৪ শতাংশ, ২০০৯-১০ বৰ্ষত ৭.৫৪ শতাংশ, ২০১০-১১ বৰ্ষত ৬.৯৭ শতাংশ, ২০১১-১২ বৰ্ষত ১.৭৩ শতাংশ, ২০১২-১৩ বৰ্ষত ২.৫৬ শতাংশ, ২০১৩-১৪ বৰ্ষত ৩.২২ শতাংশ, ২০১৪-১৫ বৰ্ষত ১৪.০০ শতাংশ, ২০১৫-১৬ বৰ্ষত ১৪.০২ শতাংশ, ২০১৬-১৭ বৰ্ষত ৭.৪৪ শতাংশ, ২০১৭-১৮ বৰ্ষত ১৯.৬০ শতাংশ, ২০১৮-১৯ বৰ্ষত ১৯.৯৪ শতাংশ, ২০১৯-২০ বৰ্ষত ২১.৯০ শতাংশ, ২০২০-২১ বৰ্ষত ২৩.৩৯ শতাংশ, ২০২১-২২ বৰ্ষত ১৪.৪৭ শতাংশ, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ২২.২১ শতাংশ, ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ১৯.৮৭ শতাংশ, ২০২৪-২৫ বৰ্ষত ১৬.৫৯ শতাংশ আৰু ২০২৫-২৬ বৰ্ষত এই বকেয়া ঋণৰ পৰিমাণ হৈ পৰে ১৪.৩০ শতাংশ ৷
২০১১-১২ বৰ্ষত এই ঋণৰ হাৰ আটাইতকৈ কমি ১.৭৩ শতাংশ লৈ নামিছিল । কিন্তু তাৰপিছত পুনৰ বৃদ্ধি পাই ২০২০-২১ ত ২৩.৩৯ শতাংশ আৰু ২০২৪-২৫ বৰ্ষত ১৬.৫৯ শতাংশ হৈ পৰে । মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই উল্লেখ কৰা অনুসৰি এইদৰে ২০২৫ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে ৰাজ্যৰ মুঠ বকেয়া ঋণৰ পৰিমাণ ১,৬১,৭৬১ কোটি টকা হয়গৈ ।
মন্ত্রীগৰাকীয়ে সদনত ৰাজ্যৰ আয়-ব্যয়ৰ বিৱৰণো দাঙি ধৰে । বিগত ২০০১-০২ চনৰ পৰা ২০২৪-২৫ চনলৈ এই তথ্য সদৰী কৰে । ৰাজ্যৰ আয়ৰ দুটা মূল উৎস হৈছে ৰাজহ প্ৰাপ্তি আৰু মূলধনী প্ৰাপ্তি । ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতা ব্যয়ৰ মূল খণ্ড হৈছে দৰমহা, পেঞ্চন আৰু ঋণৰ সুদ । ৰাজ্য চৰকাৰে এই দায়বদ্ধতা ব্যয় খণ্ডত তথা দৰমহা, পেঞ্চন আৰু ঋণৰ বাবদ কৰা খৰচ বিগত ২৪ বছৰত ১৪ গুণ বৃদ্ধি পাইছে । বিত্তীয় বৰ্ষ ২০০১-০২ ত চৰকাৰে এই খণ্ডত মুঠ ৫২৫২.৩২ কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ বিপৰীতে ২০১০-১১ বৰ্ষত এই ব্যয়ৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাই হয়গৈ ১৪৭৪০.৯০ কোটি টকা । একেদৰে ২০২০-২১ বৰ্ষত ৫১৮৩৪.৭১ কোটি আৰু ২০২৪-২৫ বৰ্ষত হয়গৈ ৫৯২৫৮.৩২ কোটি টকা আছিল । অৰ্থাৎ ২০০১-০২ বৰ্ষত যি খৰচ ৫ হাজাৰ কোটি আছিল সেয়া এতিয়া ৫৯ হাজাৰ কোটিৰো অধিক হৈছে । অৱশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ আয়ৰ খণ্ডত অৰ্থাৎ নিজা ৰাজহৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ নিজা আয়ো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । বিত্তীয় বৰ্ষ ২০০১-০২ ত নিজা ৰাজহ শিতানত ২,১১৮.৭৮ কোটিৰ পৰা ২০১০-১১ বৰ্ষত ৮৩৩১.২৭ কোটি, ২০২০-২১ বৰ্ষত ২০,০৩৫.৭৯ কোটি, ২০২৪-২৫ বৰ্ষত এই পৰিমাণ হয়গৈ ৩৬,২৮৩.৩৬ কোটি টকা ৷ অৰ্থাৎ ২০০১-০২ বৰ্ষত ২ হাজাৰ কোটি টকা থকা নিজা ৰাজহ ২০২৪-২৫ বৰ্ষত ৩৬ হাজাৰ কোটিৰো অধিক হয়গৈ । অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজা ৰাজহ যোৱা ২৪ বছৰত ১৬ গুণ বৃদ্ধি পাইছে ।
সদনত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি ৰাজ্যৰ মুঠ ৰাজহৰ ভিতৰত নিজা ৰাজহৰ অংশ ২০-২৫ শতাংশৰ ভিতৰতহে আছে । বাকী ৭৫-৮০ শতাংশ ধন আহে কেন্দ্ৰীয় কৰ অংশ আৰু কেন্দ্ৰীয় অনুদানৰ পৰা । মূলধনী প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ অংশ হৈছে বজাৰ ঋণ । ২০২৪-২৫ বৰ্ষত মুঠ মূলধনী প্ৰাপ্তিৰ ২০.৫০ শতাংশ আছিল বজাৰ ঋণ তথা ৰাজহুৱা ঋণ । একেদৰে ২০২৫-২৬ বৰ্ষত মূলধনী প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত বজাৰ ঋণ তথা ৰাজহুৱা ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাই হয়গৈ ২৩.২৮ শতাংশ ৷
লগতে পঢ়ক: বিধানসভাত গৃহীত গুৱাহাটী উপগ্ৰহ চহৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ বিধেয়ক ২০২৬, আহি আছে ছেটেলাইট চিটী