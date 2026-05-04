অসমৰ জনতাক কৃতজ্ঞতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, কংগ্ৰেছৰ হিন্দু নেতাক বিজেপিলৈ আমন্ত্ৰণ ডঃ শৰ্মাৰ
বিজেপিৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজৰ বৃহৎ জনাদেশৰ পাছতেই সোমবাৰে বিয়লি গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠস্থিত বাজপেয়ী ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
Published : May 4, 2026 at 8:55 PM IST
গুৱাহাটী: ১০০ খনতকৈও অধিক আসন জয়েৰে অসমত তৃতীয়বাৰলৈ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে এনডিএ । সোমবাৰে ভোটগণনাৰ লগে লগে ঘোষণা হোৱা ফলাফলে স্বাভাৱিকতেই উফুল্লিত কৰি তুলিছে বিজেপি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰদল অগপ আৰু বিপিএফৰ নেতা-কৰ্মীসকলক । এই বৃহৎ জনাদেশৰ পাছতেই সোমবাৰে বিয়লি গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠস্থিত বাজপেয়ী ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
সংবাদমেলৰ আৰম্ভনিতে ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘নিৰ্বাচনত ৰাইজক দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবলৈ আমি কাম কৰিম । নিৰ্বাচনত আমি ১০০ খনতকৈও অধিক আসন লাভ কৰিব পাৰিম বুলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিশ্বাস কৰিছিল, সেই বিশ্বাসেৰে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছিলোঁ ।’’
জুবিন গাৰ্গৰ সন্দৰ্ভত মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ মন্তব্য
জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টো নির্বাচনৰ সময়ত ইছ্যু হিচাপে লোৱা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰকীয়ে কয়, ‘‘মই নাভাবো জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টো কিবা ইছ্যু আছিল । জুবিন গাৰ্গ সদায় ৰাজনীতিৰ উৰ্ধত বুলি মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ । কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰি অসমীয়া ৰাইজৰ পৰা বহু যোজন আঁতৰি গ’ল । কংগ্ৰেছে পৰাজয় বৰণ কৰাৰ এটা কাৰণ হ’ল অসমৰ ৰাইজক লৈ কৰা নিকৃষ্ট ৰাজনীতি । এই নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ বাবে ৰাইজে এক প্ৰকাৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে ।’’
তিনি গগৈৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য
তিনি গগৈ ক্ৰমে গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘মই আগতে কৈছিলোঁ এই তিনি গগৈ শব্দটোৱে অসমীয়া জাতিটোক বিখণ্ডিত কৰাৰ এক প্ৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাইছিল । অসমৰ ৰাজনীতিত কেতিয়াও জাতি-বৰ্ণ লৈ ৰাজনীতি হোৱা নাছিল । লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈকে এই দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক ইতিহাসত উপাধিৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা এয়া এক কেতিয়াবা নুশুনা-নজনা প্ৰচেষ্টা আছিল । এইবাৰ প্ৰথম উপাধিৰে সৈতে ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা হৈছিল । অসমৰ ৰাইজে গগৈৰ এই ৰাজনীতিক প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ লগতে দুজন গগৈক পৰাস্তও কৰিলে ।’’
জেন-জি প্ৰাৰ্থীৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
‘‘এটা বা দুটা প্ৰচাৰ মাধ্যমে GEN-Z প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত একপক্ষীয় নীতি গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত । তেওঁলোকৰ মতে GEN-Z ৰ যেন সমগ্ৰ অধিকাৰ বিৰোধী পক্ষৰ লগতহে আছিল, বিজেপিৰ লগত নাছিল । বিজেপিয়ে আগবঢ়োৱা প্ৰতিগৰাকী GEN-Z প্ৰাৰ্থী এই নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছে ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
বিৰোধী পক্ষত হিন্দু বিধায়ক নথকাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
‘‘মই ভাবোঁ বিৰোধী পক্ষত এইবাৰ হয়তো হিন্দু বিধায়ক নাথাকিব । জয় প্ৰকাশ দাস আৰু অখিল গগৈৰ বাহিৰে বিৰোধীত আৰু হিন্দু বিধায়ক নাথাকিব । মই আগতেও কৈছিলোঁ যে কংগ্ৰেছত হিন্দু সমাজ থকাৰ পৰিবেশ নাই ৷ সেইবাবে ভূপেন বৰা, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক আমি মাতি আনিছিলোঁ । অনাগত দিনটো কংগ্ৰেছত যিসকল অধ্যয়নপুষ্ট বা সমাজৰ কথা চিন্তা কৰা হিন্দু লোক আছে, তেওঁলোকক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত একত্ৰিত কৰি জাতিটোক বহিৰাগত বিদেশী বাংলাদেশীৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব ।’’ মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয় ৷
আনহাতে উচ্ছেদৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘উচ্ছেদৰ নচলাৰ কথাটো কেতিয়াও হোৱাই নাই, যোৱাবাৰ ডেৰ লাখ বিঘা মাটিত উচ্ছেদ কৰিছিলোঁ, এইবাৰ আমাৰ লক্ষ্য তাতকৈ বেছি ।’’
পৱন খেড়াৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য
‘‘পৱন খেড়াক অসমত আহি থানাত উপস্থিত হ’বলৈ ছুপ্ৰিম কোৰ্টে নিৰ্দেশনা দিছে । এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিম বুলি ক’লে সাধাৰণতে পিছলৈ উভতি নাচাই । পৱন খেড়াক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিম, তেওঁৰ অসমীয়া নাৰীৰ ওপৰত যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সেই অভিযোগে অসমীয়া ৰাইজক আবেগিক কৰিছিল । তেওঁ সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত যদি গৌৰৱ গগৈ নবহিলহেঁতেন, তেন্তে তেওঁ হয়তো আজি জয়ী হ’লহেঁতেন । অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে তেওঁক পেৰা বনাই দিছে, আগলৈ মোৰো কিছুমান দায়িত্ব থাকিব সেই দায়িত্ব মই পালন কৰিম ।’’
ইফালে, পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ বিজয়ৰ অসমৰ বাবে এটা অত্যন্ত ইতিবাচক বাতৰি বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । আনহাতে শপতগ্ৰহণৰ তাৰিখ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘোষণা কৰা হ’ব বুলি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
লগতে পঢ়ক: ষষ্ঠবাৰলৈ হিমন্তৰ শিৰত বিজয় মুকুট: ৮৭ হাজাৰৰো অধিক ভোটৰ ব্য়ৱধানত জয়ী