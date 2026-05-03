বিজেপি দলৰ সংখ্যালঘু বিভাগ অগপ, এগজিট প’লৰ কোনো মূল্য নাই: আমিনুল হক লস্কৰ
নিৰ্বাচনৰ সাম্ভাব্য ফলাফল সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আমিনুল হক লস্কৰে কয় যে সোণাই সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ ২৫-৩০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব ।
Published : May 3, 2026 at 8:16 PM IST
শিলচৰ: মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা ৷ ৪ মে’ অৰ্থাৎ সোমবাৰে পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ৷ তাৰ লগে লগেই ঘোষণা হ’ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ৷ ইতিমধ্যে ১২৬ টা সমষ্টিৰ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনত নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ তীব্ৰ উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ নিৰ্বাচনী সমীক্ষা অনুসৰি অসমত পুনৰ এনডিএৰ চৰকাৰ হ’ব বুলি সৰহ সংখ্যক সমীক্ষা সংস্থাই দাবী কৰিছে ৷ কিন্তু বিৰোধী পক্ষই এই দাবীক নস্যাৎ কৰি বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আহিছে যে বিৰোধীয়ে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব ৷
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ লগতে এইবাৰ বৰাকতো আকৰ্ষণীয় হৈছে নিৰ্বাচনী যুদ্ধ ৷ বৰাক উপত্যকাৰ কাছাৰ জিলাৰ সোণাই সমষ্টিৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে ৰাজনৈতিক মহলৰ ৷ কিয়নো এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰু অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কৰে ৷
কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা পূৰ্বে বদৰুদ্দিন আজমলৰ এআইইউডিএফ দলৰ এগৰাকী অন্যতম নেতা আছিল যদিও এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰে ৷ এইবাৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে বৰভূঞা ৷ তেওঁৰ সমৰ্থনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সোণাইত প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছিল ৷ কিন্তু আমিনুল হক লস্কৰৰ হৈ তেনে কোনো বৃহৎ সভা দেখা নগ’ল ৷
নিৰ্বাচনৰ সাম্ভাব্য ফলাফল সন্দৰ্ভত দেওবাৰে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আমিনুল হক লস্কৰে কয় যে সোণাই সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ ২৫-৩০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব । সোণাই সমষ্টিৰ ভোটাৰ তেওঁৰ লগতে আছে । লস্কৰে লগতে কয় যে গণতন্ত্ৰত ভোটাৰেই হৈছে শেষ কথা ।
তেওঁ আৰু কয় যে, সোণাই সমষ্টিৰ বৰ্তমান বিধায়কজন পূৰ্বতে কংগ্ৰেছ দলৰ সহায়ত এআইইউডিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়ী হৈছিল । জয়ী হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলক শেষ কৰা কাম কৰিছিল । এতিয়া তেওঁ অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থী । অগপ দলক বৰ্তমান বিজেপি দলৰ সংখ্যালঘু বিভাগ আখ্যা দিয়ে আমিনুল হক লস্কৰে ।
অগপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ চলোৱা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগতে কৈছিল ইমান দিনে মিঞা মুছলমানসকলৰ হাত-ভৰি ভাঙিছোঁ । অহা পাঁচ বছৰত তেওঁলোকৰ কঁকাল ভাঙিম । মুছলমান সমাজে এই মন্তব্য ভালভাৱে গ্ৰহণ কৰা নাই । ইয়াৰ প্ৰতিফলন ভোটত দেখা যাব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে৷
ইফালে এগজিট প’ল সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘এগজিট প’লৰ কোন যুক্তি-যুক্ততা নাই । এগজিট প’লে সদায় বিজেপি দলক জিকাই দিয়ে । যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে কৈছিল ’অব কী বাৰ ৪০০ পাৰ’, আৰু এগজিট প’লেও একে কথাই কৈছিল । কিন্তু কি হ'ল, বিজেপিয়ে ২৫০ পাৰ কৰিব পৰা নাই । সেই কাৰণে এগজিট প’লৰ কোন গুৰুত্ব নাই ৷ এইবোৰ বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰা এগজিট প’ল ।’’ তেওঁ কয় যে নীৰৱ ভোটৰ ভূমিকা সোমবাৰে দুপৰীয়ালৈ অসমৰ ৰাইজে দেখা পাব ৷
