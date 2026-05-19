মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ গোচৰত খেড়াৰ পাছত এইবাৰ ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালাক চমন অসম আৰক্ষীৰ

অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই তলব কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালাক ৷ অহা ২৩ মে’ৰ ভিতৰত অপৰাধ শাখাত হাজিৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক ৷

Randeep Surjewala
কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালা (X handle @rssurjewala)
Published : May 19, 2026 at 9:45 AM IST

গুৱাহাটী: পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই তৰা গোচৰে লৈছে নতুন মোৰ ৷ এইবাৰ অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই তলব কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালাক ৷ অহা ২৩ মে’ৰ ভিতৰত অপৰাধ শাখাৰ সমুখত হাজিৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ পাছপৰ্ট তথা বিদেশত সম্পত্তি থকা বুলি কংগ্ৰেছে কৰা দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এক গোচৰ তৰিছিল ৰিণিকি ভূঞাই ৷ এই সকলোবোৰ তথ্য ভুৱা বুলি দাবী কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে ৷

এই গোচৰৰ সংক্ৰান্তত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক অসম আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰাৰ পাছতেই এতিয়া নাম সাঙোৰ খাইছে ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালাৰ ৷ অপৰাধ শাখাত হাজিৰ হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই তদন্তকাৰী কৰ্তৃপক্ষক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা বুলি উল্লেখ কৰি চলি থকা তদন্তৰ বাবে অহা ২৫ মে’ত পুনৰ সংস্থাটোৰ সন্মুখত হাজিৰ হ’ব বুলি নিশ্চিত কৰে ।

গুৱাহাটীত সাংবাদিকৰ আগত খেড়াই কয় যে তদন্তৰ সময়ত তেওঁক সাধাৰণতে সামৰি লোৱা বিষয়সমূহৰ ওপৰত সোধা-পোছা কৰা হয় আৰু প্ৰতিজন দায়িত্বশীল নাগৰিকে তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহৰ সৈতে সহযোগিতা কৰা উচিত বুলি খেড়াই জোৰ দিয়ে ।

খেড়াই কয়, "মোক সাধাৰণতে তদন্তৰ সময়ত সকলো প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী ২৫ মে'ত পুনৰ হাজিৰ হ’বলৈ মোক জনোৱা হৈছে । মই পুনৰ আহিম, কাৰণ প্ৰতিজন দায়িত্বশীল নাগৰিকে তদন্তত সহযোগ কৰিব লাগে ।"

অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শর্মাৰ সন্দর্ভত পূর্বৰ দাবীত অটল আছে নেকি বুলি সোধাত কংগ্রেছ নেতাগৰাকীয়ে বিতংভাৱে ক’বলৈ অস্বীকাৰ কৰি কয় যে তেওঁৰ মন্তব্য তদন্ত প্রক্রিয়াতে সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিব ৷

কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই এপ্ৰিল মাহৰ ৫ তাৰিখে, ঠিক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কেইদিনমান পূৰ্বে এখন সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ হাতত ভাৰত, ইউ এ ই আৰু ইজিপ্তৰ তিনিখন পাছপ’ৰ্ট থকা বুলি দাবী কৰিছিল ৷ তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী আমেৰিকাৰ ৱাইমিঙৰ এটা কোম্পানীৰ লগতে ডুবাইত অজ্ঞাত বিলাসী সম্পত্তিৰ মালিক বুলি অভিযোগ কৰাৰ পিছতে এই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় ।

পাকিস্তানী ছ’চিয়েল মিডিয়া গ্ৰুপে প্ৰচাৰ কৰা নথি-পত্ৰসমূহক “এআই-জেনেৰেটেড ফেব্ৰিকেশন” বুলি অভিহিত কৰি শৰ্মা পৰিয়ালে এই দাবীসমূহ তীব্ৰভাৱে অস্বীকাৰ কৰিছে ।

অভিযোগৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই পূৰ্বে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কয় যে, অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ বৈদেশিক মন্ত্ৰীক সুধিব লাগিছিল । ‘‘খাৰ্গে জীৰ বয়স হৈছে, তথাপিও তেওঁ উন্মাদৰ দৰে কথা কয় । অসম আৰক্ষীয়ে 'পাতাল'ৰ পৰাও মানুহ বিচাৰি আনি আনিব পাৰে । মোৰ সন্দেহ ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁক এই নথি-পত্ৰ দিছে । গতিকে এই গোচৰ ৰাহুল গান্ধীলৈকে বিস্তৃত হ’ব । আমাক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিব । এইখন অসম, আৰু আমি ১৭ বাৰ ইছলামিক আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছো ।’’ শৰ্মাই কয় ৷

অসম আৰক্ষীয়ে খেড়াৰ দিল্লীৰ বাসগৃহত তালাচী চলোৱাৰ সময়ত তেওঁ হায়দৰাবাদলৈ "পলায়ন কৰা" বুলিও দাবী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয় যে, "মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছোঁ যে আৰক্ষীয়ে দিল্লীত থকা তেওঁৰ বাসগৃহলৈ গৈছে, কিন্তু তেওঁ হায়দৰাবাদলৈ পলাই গৈছে । আইনে নিজৰ গতি ল'ব ।" (ANI)

