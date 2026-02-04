মুকলিৰ পিছতেই হেকাৰৰ কবলত অসম কংগ্ৰেছৰ ৱেবছাইট, লিখিলে HBS2.0 loading...
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ দখলত ১২,০০০ বিঘা ভূমি ৷ 2026 ৰ ভোটযুদ্ধৰ আগতেই চাইবাৰ যুঁজৰ সন্মুখীন কংগ্ৰেছ ৷
Published : February 4, 2026 at 8:56 PM IST
গুৱাহাটী: ২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটযুদ্ধৰ পূৰ্বে অসমত আৰম্ভ হৈছে হাইটেক চাইবাৰ যুদ্ধ । অসমৰ ১২,০০০ ৰো অধিক বিঘা মাটি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ দখলত বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত মুকলি কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ ৱেবছাইট ৷ পিছে মুকলিৰ মাথোঁ এঘণ্টাৰ ভিতৰতে হেকাৰৰ কবলত পৰিল কংগ্ৰেছৰ ৱেবছাইটটো ।
বুধবাৰে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্নীতি আৰু ভূমি কেলেংকাৰীৰ তথ্যৰে মুকলি কৰা হৈছিল এটা ৱেবছাইট । কিন্তু মুকলিৰ পাছতে হেক হ'ল কংগ্ৰেছৰ ৱেৱছাইট whoishbs.com নামেৰে মুকলি কৰা ৱেবছাইটটো ।
কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় শীৰ্ষ নেতা তথা ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল, জীতেন্দ্ৰ সিং আদিৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত মুকলি কৰা ৱেৱছাইটটোৰ কিছু সময়ৰ পাছতে হোমপেজত ওলাল - Better Luck Next Time Paijaan... লগতে হেকাৰ লিখিলে HBS2.0 loading...
উল্লেখযোগ্য যে, বিগত কিছুদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমত বিজেপি নেতা-কৰ্মী তথা আনকি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়েও গৌৰৱ গগৈক 'পাইজান’ বুলি কটাক্ষ কৰি আহিছিল ।
অৱশ্যে অলপ সময়ৰ ভিতৰতে কংগ্ৰেছে হোমপেজত ওলোৱা - Better Luck Next Time Paijaan... বাক্যশাৰী মোহাৰি হেকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰতিৰোধ কৰে ।
এতিয়া কংগ্ৰেছৰ whoishbs.com ৱেবছাইটটো খুলিলে আপুনি দেখিব, তাত লিখা আছে - Just 4000+ ACRES(12000+Bighas) ৷
লগতে কংগ্ৰেছে পেজটো সাময়িকভাৱে বিকল হৈ থকা বুলি ইংৰাজীত উল্লেখ কৰি লিখিছে - “আমাৰ ৱেবচাইট আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাস্তৱ অস্থায়ীভাৱে বন্ধ হৈ আছে । কাৰ্যকৰীভাৱে বিজেপিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অপৰাধসমূহৰ দায় স্বীকাৰ কৰি আছে আৰু তেওঁৰ ১২,০০০+ বিঘা মাটি লুকাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বনাম অসমৰ জনতা আৰু চিন্তা নকৰিব, ৰাইজ সোনকালে ঘূৰি আহিব ।’’
(“Our website and CM's reality is temporarily down. Effectively, BJP is owing the crimes of Himanta Biswa Sarma and trying to hide his 12,000+ bighas of land. This is Himanta Biswa Sarma V. People of Assam., and don't worry, the people will be back soon.”)
এই প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ দলটোৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়াও প্ৰকাশ কৰে । দলৰ ৱেবছাইট হেক প্ৰসংগত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ তথা এ পি চি চিৰ সামাজিক মাধ্যম বিভাগৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ কোঁৱৰে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ চাৰ্জশ্বীট… হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন ?... ৰাইজৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ… শীৰ্ষক লিফলেটৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি-অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে থকা দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, মাটি, সম্পত্তিৰ তথ্য প্ৰদান দিবলৈ ৰাইজৰ বাবে whoishbs.com নামৰ website টো আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি কৰা হৈছিল । কিন্তু এঘণ্টাৰ ভিতৰতে কোনোবাই হয়তো এই ৱেবছাইটটো hacked, temporarily down নতুবা account টো suspended কৰিছে !’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যিসকলে এই কাম কৰোৱাইছে বা কৰিছে সেইসকলে এটা কথা মনত ৰখা ভাল যে তেওঁলোকে আমাৰ ৱেবছাইটতো temporarily hacked, down বা suspended কৰিব পাৰিব, কিন্তু চিৰদিনৰ বাবে সত্যক ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰিব ৷ অসমৰ জনগণলৈ ভয় কৰি কোনোবাই তথ্য লুকুৱাই ৰাখিব বিচাৰিলেও অসমৰ ৰাইজে অনাগত দিনত এই তথ্য বিচাৰি উলিয়াবই ।’’
বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ “হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন ?”— এই শিৰোনামেৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰস্তুত কৰিছিল বিশেষ প্ৰচাৰ পত্ৰিকা আৰু ভিডিঅ’ৰ লগতে ৱেবছাইট । গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি কৰিলে এই বিশেষ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা ৱেবছাইট ৷ অসমৰ গাঁৱে-ভূঞে বিলাই দিয়া হ’ব এই প্ৰচাৰ পত্ৰিকা ৷
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেলত কংগ্ৰেছে মুকলি কৰা whoishbs.com শীৰ্ষক ৱেবছাইটত সাধাৰণ নাগৰিকেও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্নীতি আৰু সম্পত্তিৰ তথ্য দিব পৰা ব্যৱস্থা ৰখা হৈছিল ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে ৰাজহুৱা চাৰ্জশ্বীট আৰু ৱেবছাইটটো মুকলি কৰাৰ পিছত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘হু ইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ? তেওঁৰ বাস্তৱ ছবি, ইতিহাস আৰু বাস্তৱ ব্যক্তিত্ব । অসমৰ মানুহে তেওঁৰ লগতে চাৰি-পাঁচজনক সহ্য কৰি আহিছে । তেওঁলোকৰ বাস্তৱ ছবি আমি কংগ্ৰেছ দলে অসমৰ চুকে-কোণে ফাদিল কৰিম । সেয়ে আমি বিশেষ প্ৰচাৰ পত্ৰিকা আৰু ভিডিঅ’ প্ৰতিখন চুবুৰীত বিতৰণ কৰি ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিম ৷’’
লগতে গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছিল, ‘‘আমাৰ ওচৰত যিমান তথ্য আছে — অসমৰ ভিতৰত প্ৰায় ১২,০০০ বিঘা মাটি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ নামত য’তে-ত’তে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ এই সকলো তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল whoishbs.com ৱেবছাইটত । পিছে মুকলি হোৱাৰ পিছতেই লাগিল অথন্তৰ । হেকাৰৰ কবলত পৰিল কংগ্ৰেছৰ ৱেবছাইটটো ।’’
লগতে পঢ়ক: মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙৰ শপত গ্ৰহণ