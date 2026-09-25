ETV Bharat / politics

জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ: গৌৰৱ গগৈসহ কেবাজনকো আটক

কেৱল গৌৰৱ গগৈয়ে নহয়, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ লগতে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কেবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাকো আটক কৰা হয় ৷

Congress party workers hold a protest demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar
জ্ঞানেশ কুমাৰ পদত্যাগৰ দাবীত ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 2:57 PM IST

|

Updated : September 25, 2026 at 3:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখিয়াকৈ শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগত গুৱাহাটী মহানগৰীতো এক উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হয় ৷

ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR)ক লৈ ৰাজনৈতিক বিবাদ তীব্ৰতৰ হৈ থকাৰ সময়তে শুকুৰবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ লগতে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই গুৱাহাটীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লয় ৷

জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত গুৱাহাটীত প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

কিন্তু প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক আটক কৰি লৈ যায় ৷ কেৱল গৌৰৱ গগৈয়ে নহয়, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ লগতে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কেবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাকো আটক কৰা হয় ৷ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰাই এই কথা সদৰী কৰে ৷

Congress party workers hold a protest demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar
গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

বেদব্ৰত বৰাই উল্লেখ কৰা মতে, সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ লগতে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক মনোজ চৌহান, সেৱা দলৰ সভাপতি দ্বীপ বায়ন, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক উদিত ভানু দাস, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী বিদিশা নেওগ, মৌচুমী নেওগ, তাজিকা পাৰবিন, মইনাজান বেগম, শান্তনু বৰা, গোলাম মুস্তাক ওছমানি, অংকুৰ ৰাজ গগৈ, আনোৱাৰ হুছেইনক আটক কৰে ৷ তেওঁ জনোৱা মতে, গৌৰৱ গগৈসহ ১৫ জন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি কাহিলিপাৰাৰ ১০ এ পি বি এনলৈ লৈ যায় ৷

  • প্ৰধানমন্ত্ৰী-গৃহমন্ত্ৰীক দেশে ক্ষমা নকৰে

প্ৰতিবাদৰ সময়ত সংবাদ সংস্থা ANI-ৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাই আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাম-কাজত অনিয়ম হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ তেওঁ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও দাবী জনায় ।

গগৈয়ে কয়, ‘‘জ্ঞানেশ কুমাৰে অপৰাধ সংঘটিত কৰি দেশদ্ৰোহী কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে বুলি আজি মানুহে গম পাইছে ৷ তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।’’

Congress party workers hold a protest demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar
জ্ঞানেশ কুমাৰ পদত্যাগৰ দাবীত ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

গগৈয়ে লগতে কয়, ‘‘তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উচিত । জ্ঞানেশ কুমাৰৰ লগতে তেওঁৰ পিছফালে বহি থকাসকলে- তেওঁলোকৰ মালিক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী জী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ জীয়ে আজি মনত ৰখা উচিত যে দেশে তেওঁলোকক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে ।”

  • ভোটাধিকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাত ব্যৰ্থ

গগৈয়ে নাগৰিকৰ ভোটাধিকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰক লৈ এই বিতৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনী তালিকা সুৰক্ষিত কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

তেওঁ কয়, "আজিৰ ভাৰত এক লোকতন্ত্ৰ, কাৰণ ইয়াত নিকা আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৷ মানুহৰ ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকে । আজি তেওঁলোকে লোকতন্ত্ৰত প্ৰহাৰ কৰিছে । অনাগত দিনত ভাৰতৰ জনসাধাৰণে তেওঁলোকক কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে ।"

গগৈয়ে লগতে কয়, ‘‘ভাৰত গণতন্ত্ৰ হৈ থাকিব নে নাই সেই বিষয়ে প্ৰতিজন নাগৰিকে চিন্তা কৰাটো প্ৰয়োজন । কাৰণ আজি ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মাত্ৰ এটাই কাম : ভোটাৰ তালিকাখন সুৰক্ষিত ৰখা । তেওঁলোকে সেই কামটোও কৰা নাই ৷ তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰক আক্ৰমণ কৰিছে ।’’

Congress party workers hold a protest demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar
জ্ঞানেশ কুমাৰ পদত্যাগৰ দাবীত ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰতিবাদ (ANI)

এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়াই, বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক মনোজ চৌহানে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যপ্ৰণালী পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছে এই আন্দোলন কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ: সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন দাবী গৌৰৱ গগৈৰ

লগতে পঢ়ক : নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতানৈক্য সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সৰৱ, এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীৰ স্থিতি সঁচা প্ৰমাণিত !

Last Updated : September 25, 2026 at 3:17 PM IST

TAGGED:

জ্ঞানেশ কুমাৰ পদত্যাগৰ দাবী
ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰতিবাদ
ভোট চুৰিৰ অভিযোগ
ৰাজনৈতিক বিবাদ তীব্ৰত
PROTEST AGAINST GYANESH KUMAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.