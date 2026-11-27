হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশ অমান্য ! কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী
২৪ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ‘সংবিধান ৰক্ষা সমদল’ৰ বাবে আয়োজিত প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠক হঠাতে বাতিল কৰাৰ অভিযোগ ৷
By ANI
Published : November 27, 2026 at 10:28 AM IST
গুৱাহাটী: অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে কামৰূপ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে ৷ যোৱা ২৪ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ‘সংবিধান ৰক্ষা সমদল’ৰ বাবে আয়োজিত প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠক হঠাতে বাতিল কৰাৰ অভিযোগত নেতাগৰাকীলৈ এই জাননী জাৰি কৰা হৈছে ৷
২৬ নৱেম্বৰত জাৰি কৰা জাননীখনত চৌধুৰীক এদিনৰ ভিতৰত লিখিত ব্যাখ্যা দাখিল কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ৷ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে দলীয় অনুশাসন উলংঘা কৰাৰ অভিযোগত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিয় অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ব, সেই বিষয়ে তেওঁ স্পষ্ট কৰি লাগিব ।
এই জাননী অনুসৰি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে গুৱাহাটীত ‘সংবিধান ৰক্ষা সমদল’ আয়োজন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । এই কাৰ্যসূচীৰ সন্দৰ্ভত এআইচিচিৰ সম্পাদক মনোজ চৌহানে বিভিন্ন জিলা কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈ দলীয় কৰ্মী আৰু সমৰ্থকক ফলপ্ৰসূভাৱে সংগঠিত কৰাটো নিশ্চিত কৰে ।
প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে কামৰূপ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সৈতেও চৌহানে ২৪ নৱেম্বৰত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আয়োজন কৰে । এই বৈঠক সন্দৰ্ভত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদকে আনুষ্ঠানিক বাৰ্তাও প্ৰেৰণ কৰে । কিন্তু কোনো বৈধ কাৰণ নোহোৱাকৈ হঠাতে নিৰ্ধাৰিত বৈঠক বাতিল কৰা বুলি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিক জনোৱা বুলি জাননীত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
জাননীখনত আৰু উল্লেখ কৰা হৈছে যে এআইচিচিৰ নিৰ্দেশনাসমূহ অমান্য কৰা বিষয়টোক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । “উপৰোক্ত কথাবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি, আপোনালৈ এই কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷” নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে ।
চৌধুৰীক বৈঠক বাতিলৰ আঁৰৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰাৰ লগতে দলীয় অনুশাসন উলংঘাৰ অভিযোগত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিয় অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে স্পষ্ট কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
কংগ্ৰেছে সংবিধান ৰক্ষাৰ অভিযানৰ অংশ হিচাপে ২৬ নৱেম্বৰত সকলো ৰাজ্যতে ‘সংবিধান ৰক্ষা সমদল’ৰ আয়োজন কৰিছিল । দলৰ আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি প্ৰতিখন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে নিজ নিজ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই পদযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰে, লক্ষ্ণৌত দলৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
ডাঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ বা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওচৰৰ পৰা আয়োজন কৰা হয় এই পদযাত্ৰা । শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ পিছত কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু সাধাৰণ নাগৰিকে ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা আৰু ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ সাংবিধানিক মূল্যবোধৰ কথা স্মৰণ কৰি প্ৰস্তাৱনাখন উচ্চস্বৰত পঢ়ি সংবিধান ৰক্ষাৰ শপত গ্ৰহণ কৰে ।
ইয়াৰ অংশ হিচাপে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে ‘ভোট ৰক্ষক’ অভিযানৰ অধীনত প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা ভোটাৰৰ নাম পৰীক্ষা কৰি ভোটাধিকাৰ পুনৰ লাভ কৰাত সহায় কৰে ।
লগতে পঢ়ক: সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনত কি স্থিতি ল’ব বিৰোধীয়ে, আজি পৰ্যালোচনা কৰিব চিপিপিৰ মুৰব্বী ছোনিয়াই