প্ৰচাৰ আৰু ভ্ৰমণ সামৰি ভোটগণনাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্রী : বিয়লি মিলিত হ'ব দলীয় পৰ্যালোচনা বৈঠকত

প্ৰচাৰ আৰু ভ্ৰমণ সামৰি ভোটগণনাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্রী : বিয়লি মিলিত হ'ব দলীয় পৰ্যালোচনা বৈঠকত
দীঘলীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু তাৰ পাছত জাপান ভ্ৰমণ সামৰি গুৱাহাটীলৈ আহিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী ।
Published : May 3, 2026 at 1:58 PM IST
গুৱাহাটী : সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগণনা আৰু ঘোষিত হ'ব ফলাফল । তাৰ পূৰ্বে দেওবাৰে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী । কি হ'ব ফলাফল আৰু ফলাফলকেন্দ্ৰিক দিশসমূহ পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে বিয়লি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলীয় বৈঠকত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
দিছপুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয় বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী পৰ্যালোচনা কৰিব । বিয়লি ৩ বজাত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ’ব ।
উল্লেখ্য যে, অসমৰ নিৰ্বাচন সামৰি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল । পশ্চিমবংগত পদুম ফুলাৰ উদ্দেশ্যৰে মাৰাথন নির্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ প্ৰায় ৬০-৭০ খন নির্বাচনী সভা, ৰোডশ্ব’ত ভাগ লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
অসমৰ পাছত পশ্চিমবংগত নির্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্রী গৈছিল জাপানলৈ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাঙো জাপান ভ্ৰমণলৈ গৈছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই জাপান ভ্রমণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
জাপানৰ ভ্ৰমণ সামৰি শনিবাৰে সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্রী নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয় । নিশাটো দিল্লীত কটাই দেওবাৰে পুৱাৰভাগত মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীলৈ আহে । লগতে আহে তুলিৰাম ৰংহাং আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী পবিত্র মাৰ্ঘেৰিটা ।
দিছপুৰৰ চৰকাৰী বাসগৃহত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিয়লি ৩ বজাত দলীয় বৈঠকত মিলিত হ'ব । জানিব পৰা মতে, সোমবাৰে ভোটগণনাৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গুৱাহাটীত থাকিব । ভোটগণনাৰ প্ৰাকক্ষণত দেওবাৰে বিয়লি দলীয় প্রার্থী তথা কাৰ্যকৰ্তাৰ অন্তিমখন বৈঠকত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্রী ড৹ শর্মা ।
লক্ষণীয় বিষয় যে ২৯ এপ্ৰিলৰ বিয়লি প্ৰকাশ পোৱা সকলো এগজিট প'লে অসমত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ হ'ব বুলি সদৰী কৰিছে । এগজিট প'ল অনুসৰি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো প্রায় নিশ্চিত । অৱশ্যে সকলো কথা স্পষ্ট হ'ব সোমবাৰে ভোটগণনাত । ইতিমধ্যে কাউণ্ট ডাউন আৰম্ভ হৈছে । সোমবাৰে বিয়লিলৈ এই ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিব ।