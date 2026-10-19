দেশজুৰি ইউচিচি কাৰ্যকৰী হোৱা উচিত : পুনৰ স্থিতি স্পষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ
ইউচিচি অবিহনে মুছলমান মহিলাসকল সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । দেশজুৰি এই আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : October 19, 2026 at 1:15 PM IST
বস্তি (উত্তৰ প্ৰদেশ) : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ দেশতে ইউচিচি ৰূপায়ণৰ পোষকতা কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে ইউচিচি অবিহনে মুছলমান মহিলাসকল সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় আৰু বহুবিবাহৰ দৰে সমস্যা সমাধানৰ বাবে এনে এখন সাধাৰণ আইনৰ প্ৰয়োজন বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।
উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত দেওবাৰে সন্ধিয়া সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, "অসমত ইতিমধ্যে ইউচিচি সন্দৰ্ভত জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু ইয়াক দেশজুৰি কাৰ্যকৰী কৰা উচিত ।"
स्टोरी । असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने देश भर में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन की वकालत करते हुए कहा कि इसके अभाव में मुस्लिम महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि बहुविवाह जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक समान कानून जरूरी है। पढ़ें: https://t.co/NvVBiNnsz3— पीटीआई न्यूज_भाषा (@PTINews_Bhasha) October 19, 2026
উল্লেখ্য যে উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ তেলীয়াজোট গাঁৱত থকা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হৰিশ দ্বিবেদীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় । দ্বিবেদীৰ মাতৃৰ বিয়োগৰ বাবে তেওঁ পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰে । বিজেপি নেতাগৰাকীৰ প্ৰয়াত মাতৃৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।
এই ভ্ৰমণৰ সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশজুৰি চলি থকা এছআইআৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ আৰু কংগ্ৰেছকে ধৰি অন্যান্য বিৰোধী দলৰ প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বাহুবলেৰে ক্ষমতাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰি, ভোটৰ জৰিয়তেহে ইয়াক শক্তিশালী কৰিব পাৰি ।
Basti, Uttar Pradesh: On the Opposition’s Protest in Delhi, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "I feel there were no major protests as such; around 5,000 to 10,000 people gathered, and the Opposition naturally commands that level of support. However, our numbers are far greater. Once our supporters come out in every district, you will be able to compare for yourselves and see who truly holds the strength"— IANS (@ians_india) October 18, 2026
তেওঁ কয়, "ভয় দেখুৱাই চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা যায় বুলি বিশ্বাস কৰাসকলে বাংলাদেশ আৰু নেপাললৈ চাব লাগে ।" তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে দিল্লীৰ প্ৰতিবাদত মাত্ৰ ৫ হাজাৰৰ পৰা ১০ হাজাৰ লোকেহে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
আনহাতে, কলকাতাৰ এটা দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত সংঘটিত দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে চৰকাৰে এই ঘটনাৰ তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ৰোধৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
अयोध्या में आगमन। https://t.co/3Z4hXOqkx1— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 18, 2026
असम को विकसित और सुरक्षित रखने की प्रयासों में श्री रामलला सरकार के आशीर्वाद सदा हम पर बनी रहे। आज अयोध्यानगरी में रघुराई से यह विनती की। https://t.co/Pmr0IoUB34— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 18, 2026
উল্লেখ্য যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অযোধ্যাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে বিমানবন্দৰত যথেষ্ট সংখ্যক বিজেপি কৰ্মী আৰু সমৰ্থকে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনায় । তাৰ পৰা তেওঁ ৰাম মন্দিৰত উপস্থিত হৈ ভগৱানৰ আশিস লয় । এটা এক্সৰ পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "অসমক উন্নত আৰু সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ প্ৰচেষ্টাত চৰকাৰৰ ওপৰত শ্ৰী ৰামলালাৰ আশীৰ্বাদ চিৰদিন থাকক । আজি অযোধ্যা নগৰৰ ৰঘুৰাইৰ ওচৰত এই কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :
বিৰোধীক বাবৰৰ নামত ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকীয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ