তৃতীয়বাৰলৈ শপত ল’বলৈ সাজু এনডিএ, খানাপাৰাত প্ৰস্তুতি নিৰীক্ষণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

তৃতীয়বাৰলৈ শপত ল’বলৈ সাজু এনডিএ, খানাপাৰাত প্ৰস্তুতি নিৰীক্ষণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
বৃহস্পতিবাৰে নিশা বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খানাপাৰাত উপস্থিত হৈ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে কেবাজনো শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত থাকিব এই অনুষ্ঠানত ৷
By ANI
Published : May 8, 2026 at 7:39 AM IST
গুৱাহাটী: একেৰাহে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ ৷ ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত নিৰংকুশ সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ পাছত পুনৰ এবাৰলৈ অসমত চলিব এনডিএৰ শাসন ৷ অহা ১২ মে’ত শপত গ্ৰহণ কৰিব নতুন চৰকাৰে ৷ এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে মঞ্চ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত ৷
বৃহস্পতিবাৰে নিশা বৰ্তমান ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য়মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খানাপাৰাত উপস্থিত হৈ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় ৷ এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে বিজেপিৰ কেবাজনো শীৰ্ষ নেতা ৷
সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টত ড৹ শৰ্মাই লিখে, ‘‘জনতাৰ আস্থাৰে অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা চমুকৈ এন ডি এ চৰকাৰৰ তৃতীয় সংস্কৰণৰ বাবে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন চলিছে ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত নিজৰ গৰিমামণ্ডিত উপস্থিতিৰে শোভা বৰ্ধন কৰিব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ৷’’
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে সাংবিধানিক নিয়ম অনুসৰি ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ হাতত নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যপালে পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠন নোহোৱা পৰ্যন্ত ড৹ শৰ্মাক ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
ইফালে শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান সন্দৰ্ভত কালি এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ৷ বৈঠকৰ অন্তত তেওঁ কয়, "এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, এনডিএ শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীসকল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল, ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তথা এনডিএৰ বুথ সভাপতিকে ধৰি দলৰ আত্মীয় কাৰ্যকৰ্তাসকল আৰু শুভাকাংক্ষী ৰাইজৰ উপস্থিতি থাকিব ।"
উল্লেখ্য যে ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত এক ঐতিহাসিক জনমত লাভ কৰি পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ বা ৰাজনৈতিক দলৰ অভিলেখ ভংগ কৰে এনডিএই । অসম আন্দোলনৰ পাছত এনডিএই সৰ্বাধিক আসন দখল কৰাৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । মুঠ ১২৬ খন আসনৰ ভিতৰত এনডিএই লাভ কৰে ১০২ খন আসন । বিজেপিয়ে ৮২ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দুই মিত্ৰদল ক্ৰমে অগপ আৰু বিপিএফে ১০ খনকৈ আসন লাভ কৰে । এতিয়া ১২ মে’ৰ দুপৰীয়া শপত ল’বলৈ সাজু হৈছে এনডিএ বাহিনী ৷
