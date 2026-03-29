প্ৰণৱ বড়োৰ হত্যাকাৰী দিন-দুপৰতে অখিল গগৈ : মুখ্যমন্ত্ৰী
২০১৪ চনত প্ৰতিবাদৰ সময়ত আত্মজাহ দিয়া প্ৰণৱ বড়োৰ প্ৰসংগত অখিল গগৈক আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : March 29, 2026 at 8:36 PM IST
গোলাঘাট: "মই জনাত প্ৰণৱ বড়োৰ হত্যাকাৰী দিন-দুপৰতে অখিল গগৈ । গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত কেৰাচিন তেল ঢালি প্ৰণৱ বড়োক অখিল গগৈয়ে মাৰিছিল । আগদিনাখন ৰাতিৰ পৰাই তেওঁক প্ৰস্তুত কৰাইছিল । গতিকে তেওঁ এতিয়া বেলেগৰ কথা কেনেকৈ ক'ব পাৰে" - বোকাজানত নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীক পূৰ্বৰ কু-কৰ্মৰ প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কৰা সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়কজনক লক্ষ্য কৰি লয় ।
কুশল দুৱৰীক লৈ চলি থকা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "কুশল দুৱৰীয়ে প্ৰথম নিৰ্বাচনত উঠা নাই । ডিমৌৰ ৰাইজে তেওঁক দুবাৰকৈ বিধায়ক পাতিছে । তাৰ মানে তেওঁলোকে(বিৰোধী) ডিমৌৰ ৰাইজক অপমান কৰিছে নেকি ? অখিল গগৈয়ে যে কৈ আছে কুশল দুৱৰী বেয়া মানুহ, তাৰ মানে ডিমৌৰ ৰাইজ বেয়া আছিল নেকি ?"
উল্লেখ্য যে, নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বলিছে । শাসক, বিৰোধী সকলোৱে ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে । তাৰ মাজতে এনেধৰণৰ নেতাসকলৰ মাজত নিৰ্বাচনী মুখচুপতিও দেখা গৈছে । বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনী ভাষণ বা মন্তব্যত বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰি লোৱা দেখা গৈছে । কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ অসম ভ্ৰমণকলৈও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্ন দিওঁতে যে বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু অসমত ছেমিকণ্ডাক্টৰ আনোতে কোনে বিৰোধিতা কৰিছিল ? এই খাৰ্গে নহয় জানো ? যিজন মানুহে ভূপেন হাজৰিকাক ইমান বেয়া বেয়া কথা কৈছিল তেওঁ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হ’ব পাৰে নেকি ? কংগ্ৰেছে নিজৰ মূৰৰ ওপৰত নিজে হাতুৰী মাৰে ।"
মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত অনা অসমীয়া লোকক টিকট দিয়াৰ বাবে হোৱা সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰে । তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছে দুনীয়াৰ মিঞাবিলাকক টিকট দিছে ।"
বোকাজানৰ সৰিয়হজানত সাং-জাং-লাংচৌ খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । ১০৮ নং বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সূৰ্য ৰংফাৰৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলায় । সভাত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং, সাংসদ অমৰ সিং তিছ’ৰ লগতে কেইবাগৰাকী নেতা উপস্থিত থাকে ।
অনুষ্ঠানৰ শেষত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "এইবাৰ অসমত ৯০ খনৰ অধিক আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু পূৰ্বে নোপোৱা আসনত এইবাৰ জয়লাভ কৰিম । কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৫ টা বিধানসভা সমষ্টিতে আমাৰ জয় নিশ্চিত । টিকট বঞ্চিতসকলে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব । তেওঁলোকক আমি দলৰ পৰা উলিয়াই দিয়া নাই । ডাঃ নোমল মমিনক আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ভাল স্থান দিম ।"
