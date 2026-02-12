মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 'পইণ্ট-ব্লেংক শ্বট' ভিডিঅ' বিতৰ্ক: বিজেপিৰ সামাজিক মাধ্যমৰ সহ-আহ্বায়কক অপসাৰণ

ETV Bharat / politics

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 'পইণ্ট-ব্লেংক শ্বট' ভিডিঅ' বিতৰ্ক: বিজেপিৰ সামাজিক মাধ্যমৰ সহ-আহ্বায়কক অপসাৰণ

কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰক্ষীয়ে । বিজেপি কৰ্মীয়েও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ।

বিজেপিৰ সামাজিক মাধ্যমৰ সহ-আহ্বায়কক অপসাৰণ (ETV Bharat)
By PTI

Published : February 12, 2026 at 12:57 PM IST

গুৱাহাটী : অসমৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অফিচিয়েল পেজত আপলোড হোৱা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ভিডিঅ'ক লৈ সম্প্ৰতি কেৱল ৰাজ্যতে নহয় বিশ্বজুৰি চৰ্চা চলিছে । এআইৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ভিডিঅ'টো বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংবাদ মাধ্যমতো সম্প্ৰচাৰ হৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰাও হৈছে । কিন্তু ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা বিজেপিৰ এজন সহ-আহ্বায়কক দলৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে দলৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতাই কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে জড়িত ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সামাজিক মাধ্যমৰ এজন সহ-আহ্বায়কক অপসাৰণ কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথিতভাৱে ৰাইফলেৰে দুজন লোকক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছিল, এজনৰ মূৰত টুপী আছিল আৰু আনজনৰ দীঘল দাড়ি আছিল, কেপচন হিচাপে 'পইণ্ট-ব্লেংক শ্বট' লিখা আছিল । ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল ।

শনিবাৰে সন্ধিয়া ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলত আপলোড কৰা হৈছিল এআইৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এই ভিডিঅ'টো । অৱশ্যে ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰা হৈছিল ।

জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে, "অকৰ্তৃত্বশীল পদ্ধতিৰে উপযুক্ত পৰীক্ষণ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা হৈছে । সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিজনক সামাজিক মাধ্যমৰ দলৰ সহ আহ্বায়কৰ পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হৈছে ।" দলৰ পৰা অপসাৰণ কৰা লোকজন ৰণ বিকাশ গৌৰৱ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "বিজেপিৰ সামাজিক মাধ্যম হেণ্ডেলত পোষ্ট কৰা বা আপলোড কৰাৰ অধিকাৰ মাত্ৰ দুই এজনৰহে আছে । সাধাৰণতে দলীয় কাৰ্যসূচী বা আমাৰ নেতাৰ ভাষণ শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কৰিব পাৰে । কিন্তু স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ বাবে তেওঁলোকক সামাজিক মাধ্যমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বা দলৰ সভাপতি বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন হয় ।"

বৰ্তমান ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সামাজিক মাধ্যমৰ মুৰব্বী ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা আৰু গৌৰৱক অপসাৰণ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ দলত ৪ জন সহ-আহ্বায়ক আছিল ।

ইফালে ভিডিঅ'টো ডিলিট হ'লেও ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । কংগ্ৰেছ দলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰো দাখিল কৰিছে । সোমবাৰে হায়দৰাবাদত এ আই এম আই এমৰ সভাপতি আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়েও বিষয়টোক লৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা মতে ভিডিঅ'টোক লৈ কংগ্ৰেছ নেতাসকলে দাখিল কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে । একেটা বিষয়ক লৈ বিজেপিৰ এগৰাকী কৰ্মীয়েও সুকীয়াকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

এক সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু সেইটো পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শিবামণি বৰা আৰু দিগন্ত বৰ্মনে মঙলবাৰে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এই এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমাৰ বিজেপিৰ এজন লোকেও ইয়াক লৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।"

তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় যে বিজেপি দল হিচাপে আৰু তেওঁ এজন মানুহ হিচাপে অসমীয়া মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে যোৱা কোনো কথাকে সমৰ্থন নকৰে । তেওঁ কয়, "আমি অসমীয়া মুছলমানৰ বিৰোধী নহয় বাংলাদেশী মুছলমান, মিঞা মুছলমানৰ বিৰোধী । সেই ফটোখনে (ভিডিঅ'ত) বাংলাদেশী আৰু ভাৰতীয় মুছলমানৰ মাজত পাৰ্থক্য (স্পষ্ট) কৰি তুলিব লাগিছিল ।"

লগতে পঢ়ক :ঘৃণামূলক ভাষণ : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীৰে ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ কমিউনিষ্ট পাৰ্টী

