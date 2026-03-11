ETV Bharat / politics

নির্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ এসপ্তাহৰ পিছতে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জেইলত থাকিব : পৱন খেড়া

ঢাকাৰ মৌলানাৰ পৰামৰ্শমতে বিজেপিলৈ আহিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ ।

Assam CM joined in BJP on advice of a Moulana From Dhaka says Pawan Khera
গুৱাহাটী কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 10:28 PM IST

গুৱাহাটী: "বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ ধৰ্মীয় গুৰুৰ পৰামৰ্শ মতেহে কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছিল বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । এতিয়া সেইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনৰ সময়ত হিন্দু-মুছলিম কৰি থাকে" —গুৱাহাটীত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা তথা এ আই চি চিৰ মিডিয়া আৰু প্ৰচাৰ বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেড়াৰ । অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে শাসক-বিৰোধী ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷ বাঢ়িছে ৰাজনৈতিক আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণ ।

গুৱাহাটীত বুধবাৰে এ আই চি চিৰ মিডিয়া আৰু প্ৰচাৰ বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেড়াই সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । সংবাদমেলত খেড়াই প্ৰথমেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে । পাঁচ বছৰ উন্নয়নমূলক কাম নকৰি নম্বৰ গোটোৱাত লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ খেড়াই কয়, "কিছুমান ছাত্ৰই বছৰ দিন পঢ়া-শুনা নকৰে । কিন্তু পৰীক্ষাৰ কেইদিন উৰাই-ঘূৰাই পঢ়ে । ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৱস্থাও এনেকুৱাই হৈছে ।"

গুৱাহাটী কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ (ETV Bharat Assam)

অসমত এইবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ’ব বুলি দাবী কৰি পৱন খেড়াই কয় যে এইবাৰ অসমৰ মহিলাসকলে চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ মন স্থিৰ কৰিছে । ৯০০০ টকাটো আমাৰেই টকা বুলি বুজি উঠিছে অসমৰ মহিলাসকলে । আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শেহতীয়া জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত কোনো কোনো ঠাইত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচৰাৰ প্ৰসংগতো মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা পৱন খেড়াৰ । খেড়াই কয়, "জুবিন দাই ন্যায় পোৱাটো এওঁলোকে বিচৰাই নাছিল । তেওঁলোকে ইমান দুৰ্বল কেছ বনালে যে মূল অভিযুক্তৰ ফ্ৰিজ একাউণ্ট খুলি দিবলগীয়া হ'ল । এইয়া কেৱল জুবিন দা বা অসমৰ জনতাৰ লগত কৰা অন্যায় নহয় । সমগ্ৰ দেশত জুবিন দাৰ অনুৰাগীসকলৰ বিৰুদ্ধে কৰা অন্যায় ।"

কংগ্ৰেছ দলে মিত্ৰতাক লৈ সবলভাৱে এতিয়ালৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰিলেও কিন্তু অসমৰ সমাগত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ প্ৰবল আশাবাদী পৱন খেড়াই কয়, "নির্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ এসপ্তাহৰ পিছতে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জেইলত থাকিব । তেওঁক কোনেও বচাব নোৱাৰে । দিল্লীত বহি থকা তেওঁৰ 'আকা'সকলেও নোৱাৰে ।"

সংবাদমেলত পৱন খেড়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ ঘটোৱা বিস্ফোৰক অভিযোগটো হ’ল যে বাংলাদেশৰ ধৰ্মীয় গুৰু, এজন মৌলানাৰ পৰামৰ্শমতে কংগ্ৰেছ এৰি ২০১৫ ত বিজেপিলৈ গৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ খেড়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিষয়টো স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "ঢাকাৰ এটি দৰগাহৰ দীৱান মহম্মদ ছাইদুৰ চিষ্টি নামৰ মৌলানাৰ পৰামৰ্শ মতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিত যোগ দিছিল । এতিয়া তেওঁ নিৰ্বাচনত হিন্দু-মুছলমান কৰে ৷ এই কথা মই আগতেও কৈছোঁ আাৰু আজিও কৈছোঁ । আগতে কওতে তেওঁ সেই ফটো মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ ঘৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উঠা বুলি কৈছিল যদিও সেয়া মিছা কথা ।"

ইয়াৰ উপৰিও, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাতি সপোনতো ৰাহুল গান্ধীক দেখে বুলি কৈ পৱন খেড়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশ্ন কৰে যে উড়িশালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীজন সঘনাই কিয় যায় ? খেড়াই কয়, "ৰাতিৰ আন্ধাৰত কিয় মনে মনে উৰিষ্যালৈ যায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ? পুৰী-ভূৱনেশ্বৰৰ মাজত কি কৰি আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ? সকলো পোহৰলৈ আহিব ।"

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নালায়ক আখ্যা দি পৱন খেড়াই লগতে কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰলৈ প্ৰতিবেদনেই পঠিওৱা নাই । অসমত বিজেপি চৰকাৰে ৫০০ কৌটি টকা প্ৰচাৰত খৰচ কৰিছে । যি টকা অসমৰ জনতাৰ ৰাজহৰ টকা ।

