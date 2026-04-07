গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত দিল্লী এৰি পলাল পৱন খেড়া : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত দিল্লী এৰি পলাল পৱন খেড়া : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
আৰক্ষীৰ ভয়ত ঘৰ এৰি হায়দৰাবাদ পালেগৈ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া ৷
By ANI
Published : April 7, 2026 at 2:54 PM IST
শিৱসাগৰ: "আৰক্ষীৰ ভয়ত দিল্লী এৰি পলায়ন কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই ৷" শিৱসাগৰত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে পৱন খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে যি ভুৱা অভিযোগ আনিছিল তাৰ পাছতে আইনৰ কাষ চাপিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা ৷ সেই গোচৰৰ ভিত্তিত অসম আৰক্ষীৰ দল এটা দিল্লীস্থিত পৱন খেড়াৰক বাসগৃহত উপস্থিত হয় ৷
কিন্তু দিল্লীৰ নিজামুদ্দিনস্থিত বাসগৃহৰ পৰা পলায়ন কৰিছে পৱন খেড়া ৷ দিল্লী এৰি হায়দৰাবাদত আত্মগোপন কৰি থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷ এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে তেওঁ ৷ কিন্তু আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে দিল্লীস্থিত ঘৰ এৰি হায়দৰাবাদলৈ পলায়ন কৰিছে ৷ আইনৰ গণ্ডীৰ পৰা কেতিয়াও সাৰি নাযায় কংগ্ৰেছ নেতা খেড়া ৷"
VIDEO | Assam Elections 2026: CM Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) says, " bjp will win 100 seats... pawan khera has run away. till yesterday, he challenged to arrest to him. now, the police have reached his home, and he has fled to hyderabad."— Press Trust of India (@PTI_News) April 7, 2026
দেওবাৰে, কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নামত বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ তিনিখনকৈ পাছপ'ৰ্ট আছে বুলি আনিছিল অভিযোগ ৷ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই অনা অভিযোগৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই মানহানি গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ৷
সেই গোচৰৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ ডিচিপি দেৱজিত নাথৰ নেতৃত্বত মঙলবাৰে দিল্লীত উপস্থিত হয় অসম আৰক্ষীৰ এটা দল ৷ কিন্তু দিল্লীত নাই কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া ৷ ইফালে সোমবাৰে পৱন খেড়াৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ৈ উল্লেখ কৰিছিল, "পাকিস্তান এজন লোকৰ পাছপ'ৰ্টৰ নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি ভুৱা আৰু ভিত্তিহীন তথ্য প্ৰচাৰ কৰিছিল পৱন খেড়াই ৷ কংগ্ৰেছৰ নিকৃষ্ট কাণ্ডক ধিক্কাৰ দিছো ৷"
