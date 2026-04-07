ETV Bharat / politics

গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত দিল্লী এৰি পলাল পৱন খেড়া : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

আৰক্ষীৰ ভয়ত ঘৰ এৰি হায়দৰাবাদ পালেগৈ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া ৷

Assam CM Himanta Biswa Sarma
author img

By ANI

Published : April 7, 2026 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: "আৰক্ষীৰ ভয়ত দিল্লী এৰি পলায়ন কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই ৷" শিৱসাগৰত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে পৱন খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে যি ভুৱা অভিযোগ আনিছিল তাৰ পাছতে আইনৰ কাষ চাপিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা ৷ সেই গোচৰৰ ভিত্তিত অসম আৰক্ষীৰ দল এটা দিল্লীস্থিত পৱন খেড়াৰক বাসগৃহত উপস্থিত হয় ৷

কিন্তু দিল্লীৰ নিজামুদ্দিনস্থিত বাসগৃহৰ পৰা পলায়ন কৰিছে পৱন খেড়া ৷ দিল্লী এৰি হায়দৰাবাদত আত্মগোপন কৰি থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷ এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে তেওঁ ৷ কিন্তু আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে দিল্লীস্থিত ঘৰ এৰি হায়দৰাবাদলৈ পলায়ন কৰিছে ৷ আইনৰ গণ্ডীৰ পৰা কেতিয়াও সাৰি নাযায় কংগ্ৰেছ নেতা খেড়া ৷"

দেওবাৰে, কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নামত বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ তিনিখনকৈ পাছপ'ৰ্ট আছে বুলি আনিছিল অভিযোগ ৷ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই অনা অভিযোগৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই মানহানি গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ৷

সেই গোচৰৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ ডিচিপি দেৱজিত নাথৰ নেতৃত্বত মঙলবাৰে দিল্লীত উপস্থিত হয় অসম আৰক্ষীৰ এটা দল ৷ কিন্তু দিল্লীত নাই কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া ৷ ইফালে সোমবাৰে পৱন খেড়াৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ৈ উল্লেখ কৰিছিল, "পাকিস্তান এজন লোকৰ পাছপ'ৰ্টৰ নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি ভুৱা আৰু ভিত্তিহীন তথ্য প্ৰচাৰ কৰিছিল পৱন খেড়াই ৷ কংগ্ৰেছৰ নিকৃষ্ট কাণ্ডক ধিক্কাৰ দিছো ৷"

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
পৱন খেড়া
হায়দৰাবাদ
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.