বিধানসভাত অখিল গগৈৰ প্ৰয়োজন আছে, বিধানসভাত নাথাকিলে বাহিৰত আন্দোলন কৰি থাকিব: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু এপাট শেল

বিধানসভাত অখিল গগৈৰ প্ৰয়োজন আছে, বিধানসভাত নাথাকিলে বাহিৰত আন্দোলন কৰি থাকিব: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু এপাট শেল
"সদনত আমাৰ মতে কথা কয় অখিল গগৈয়ে । পুৱা পীযুষ হাজৰিকাই ফোন কৰে আৰু বিধানসভাত কি ক'ব সেয়া তাৰ পাছত নিৰ্ধাৰণ কৰে ।"
Published : May 5, 2026 at 6:40 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনত বৃহৎ সফলতা লাভ কৰাৰ পাছতে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৷ দিছপুৰৰ চৰকাৰী বাসভৱনত আয়োজিত সংবাদমেলত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনী সম্পৰ্কীয় ভিন্ন বিষয়ত মন্তব্য আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷
সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "মঙলবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি মই পদত্যাগ পত্ৰ দিম । বাংলাদেশী লোকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে যি কাম কৰিলে সেইখিনিও এটা ফেক্টৰ । কংগ্ৰেছক এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকলেও ভোট নিদিলে । কাৰণ তেওঁলোকে জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰিলে । জুবিন গাৰ্গেই কৈছিল পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু । কিন্তু তেওঁলোকে পলিটিক্স কৰি থাকিল । কংগ্ৰেছৰ নিজৰ ভোট নাছিল বাবেই জুবিন অনুৰাগীৰ ভোট বিচাৰি নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিছিল । বৰ্তমান 'কংগ্ৰেছ ৰকিবুল' হৈ আছে ।"
শব্দৰ বহুত শক্তি আছে বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "তেওঁলোকে 'তিনি গগৈ' নকৈ 'তিনি খিলঞ্জীয়া' বুলি কোৱা হ'লে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিলেহেতেন । তিনি গগৈ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সংকীৰ্ণ হৈ গ'ল । মই হ'লে তিনি খিলঞ্জীয়া কৰিলোহেতেন । মই কংগ্ৰেছত থকা হ'লে কংগ্ৰেছে বহুত আসন পালেহেতেন । তেওঁলোকৰ পাৱাৰফুল কম্বিনেচন আছিল যদিও প্ৰজেক্ট কৰিব নোৱাৰিলে । তিনি গগৈ কৰি বেয়া কৰিলে ।"
জেন-জিৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "জেন-জিসকলো বিজেপিৰ লগতে আছে । ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা সমিতিৰ কথা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । নতুন ৫ বছৰীয়া কাৰ্যকালত বহু উন্নয়ন হ’ব অসমত । প্ৰথম ৫ বছৰ আছিল প্ৰস্তুতিৰ কাৰ্যকাল, যোৱা ৫ বছৰ আছিল আধাৰশিলা স্থাপনৰ কাৰ্যকাল । অহা ৫ বছৰ হ’ব উদ্বোধনৰ ৫ বছৰ । আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোৱা সকলো কাম কৰিম । উচ্ছেদ বন্ধ নহয়, জোৰদাৰভাৱে চলিব । সকলো কথা কাৰ্যকৰী কৰিম ।"
দেৱব্ৰত শইকীয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ হিন্দু নেতাসকল ৫ বছৰত বিজেপিলৈ আহিব। দেৱব্ৰত শইকীয়া ৫ বছৰৰ ভিতৰত বিজেপিলৈ আহিব । মই কৈছিলো তেওঁ হাৰিব, হৰাৰ পাছত বিজেপিলৈ আহিব । মই কোৱাৰ দৰেই সকলো হৈছে । বৰ্তমান তেওঁ নিজৰ নিৰাপত্তাৰ কথা ভাবিছে ।"
গৌৰৱ গগৈৰ পৰাস্ত সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ পৰাজিত হোৱাৰ মূল কাৰণ পৱন খেড়াৰৰ সেই সংবাদমেল । নহ'লে ইমান ভোটত তেওঁ পৰাজিত নহ'লহেতেন । বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহে অসমৰ জীয়ৰী-বোৱাৰীৰ ওপৰত কথা ক'লে মানুহে ভাল নাপায় । কংগ্ৰেছত বৰ্তমান ৰাজনীতি কৰা তথা অসমক বুজি পোৱা মানুহৰ সংখ্যা কম । প্ৰিয়ংকা গান্ধী জুবিন ক্ষেত্রলৈ যোৱাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁলোকে জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰিছিল । মই কংগ্ৰেছত থকা হ'লে জুবিনক্ষেত্রৰ লগতে শ্বহীদ বাকৰি আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিক্ষেত্রলৈ যোৱাৰ বাবেও ক'লোহেতেন । কংগ্ৰেছত ৰাজনীতি জনা-বুজা মানুহ নাই বাবে এই সৰু সৰু কামবোৰ কৰে।"
পৱন খেড়াৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "তেওঁৰ অধিবক্তাই তথ্যখিনি সঠিক নহয় বুলি ন্যায়ালয়ত কৈছে । ভুলটো স্বীকাৰ কৰিছে । গতিকে তেওঁক শ্বাৰ্জশ্বিট দিয়াৰ পাছত মই ভাবো যে এইটো এটা ভাল কেচ হ'ব, এই গোচৰটোৰ ওপৰত আমাৰ ক'বলগীয়া আছে । চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত সকলো কম । আমি লগে লগে কথাখিনি মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰিলো । যদি নোৱাৰিলোহেতেন তেন্তে আমি নিৰ্বাচনত হাৰিলোহেতেন ।"
আনহাতে বুদ্ধিজীৱি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ হীৰেন গোঁহাই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মোৰ বিৰুদ্ধে 'মিঞা' কোৱাটো ভুল বুলি উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ দিছে তেওঁ । কিন্তু অসমত মিঞা শব্দটো প্ৰথম হীৰেন গোঁহায়ে আৰম্ভ কৰিছিল । বাংলাদেশী মুছলমান মানে মিঞা এই সংজ্ঞাটো হীৰেন গোঁহায়ে দিয়া । তেওঁ লিখা কিতাপতে আছে । মানুহে ফেচবুক চাই ভোট নিদিয়ে । ৰাইজৰ হৈ কাম কৰা মানুহক ৰাইজে ভোট দিছে ।"
অখিল গগৈ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বিধানসভাত প্ৰয়োজন আছে অখিল গগৈৰ। বিধানসভাত নাথাকিলে বাহিৰত আন্দোলন কৰি থাকিব । সেই বাবে শিৱসাগৰত মই প্ৰচাৰ নচলালো । সদনত আমাৰ মতে কথা কয় অখিল গগৈয়ে । পুৱা পীযুষ হাজৰিকাই ফোন কৰে আৰু বিধানসভাত কি ক'ব সেয়া তাৰ পাছত নিৰ্ধাৰণ কৰে । অখিল গগৈয়ে ভুল নকৰা হ'লে কংগ্ৰেছে পোৱা ৪-৫ খন আসন তেওঁলোকে পালেহেতেন । শ্বেৰমান আলীও তেওঁৰ দলৰ বিধায়ক হ'লহেতেন।"
ৰাজীৱ ভৱনৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিল যে তেওঁলোকে ৪৫-৫০ খন আসন জিকিব বুলি ভাবিছিল । লগে লগে কৰ্ণাটকত ৰিজ'ৰ্ট বুক কৰিলে । চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটড বিধায়কসকলক লৈ যোৱাৰ কথা আছিল। বিধায়কসকলক তাত ৰাখি তেওঁলোকে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক পৰামৰ্শ দিব যে তেওঁৰ পৰিবাৰক উপ-মুখ্যমন্ত্রী দিব । অতুল বৰাকো উপ-মুখ্যমন্ত্রী দিয়াৰ কথা ক'ব । তেওঁলোকক লগত লৈ চৰকাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । আনকি হাগ্ৰামাক মুখ্যমন্ত্রীৰ অফাৰ দিয়াৰ কথাও চিন্তা কৰিছিল ।এনেকৈ ৰাজনীতি হয় নেকি ।"
