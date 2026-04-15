মমতাৰ দুৰ্গ কঁপাবলৈ অসমৰ পৰা বিজেপিৰ ৫০ জনীয়া দল, বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা প্ৰচাৰত নামিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

মমতাৰ দুৰ্গ কঁপাবলৈ অসমৰ পৰা বিজেপিৰ ৫০ জনীয়া দল, বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা প্ৰচাৰত নামিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
কলকাতাৰ বিমান বন্দৰত মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰে বাৰ্তালাপ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷
Published : April 15, 2026 at 4:33 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমত নিৰ্বাচন শেষ, ভোটগণনালৈ সকলো অপেক্ষাৰত ৷ আনফালে অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগত বলিছে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ ৷ ক্ষমতাৰ যুঁজত টিএমচি-বিজেপি-কংগ্ৰেছ নামিছে ৷ উল্লেখ্য যে, সমগ্ৰ দেশতে মোদী তথা বিজেপি ঢৌ বলি থকাৰ সময়তো বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাছিল পশ্চিমবংগত ৷
কেন্দ্ৰত এনডিএ তথা বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ, আনফালে পশ্চিমবংগত টিএমচিৰ চৰকাৰ ৷ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনত বংগৰ পৰা টিএমচিক উৎখাতৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিল যদিও বিফল হৈছিল বিজেপি ৷ সেই পৰাজয়ৰ পোতক তুলিবলৈ পাঁচ বছৰৰ পাছত ব্যাপক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে ৷
২৩ আৰু ২৯ এপ্ৰিলত পশ্চিমবংগত দুটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হ'ব ৷ ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৰোড শ্ব', ৰেলীৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত কৰি ৰাখিছে বংগত ৷ আনফালে মমতা বেনাৰ্জীৰ দুৰ্গস্বৰূপ পশ্চিমবংগ দখলৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে ভিন্ন ৰণকৌশল ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিজেপি নেতাই প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ অসম বিজেপিৰ ৫০ জনীয়া এটা দলে পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ সাজু হৈছে ৷
সেই ৫০ জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰীকা, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, অশোক সিংহল, বিমল বড়া, ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, ৰণোজ পেগু, ন বিজেপি নেতা ভূপেন বৰা, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আদি ৷ যুদ্ধংদেহী গতিৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিবলৈ বুধবাৰে একাংশ অসমৰ বিজেপি নেতা পশ্চিমবংগত উপস্থিত হৈছে ৷
ইফালে মঙলবাৰে কলকাতাত উপস্থিত হয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ মঙলবাৰে যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা কলকাতাত উপস্থিত হয়, তথাপিও বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাহে তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিব ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নমাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ বুধবাৰে কলকাতাৰ পৰা ওড়িশালৈ উৰা মাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা ৷ ইফালে ওড়িশা অভিমুখী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলকাতাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু বিমানবন্দৰত বংগ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা অভিনেতা মিথুন চক্ৰৱৰ্তীক সাক্ষাৎ কৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা ৷
আনহাতে পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সন্দৰ্ভত বিজেপি নেতা ভূপেন বৰাই ই টিভি ভাৰতৰ আগত কয়,"বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা পশ্চিম বংগত অসমৰ পৰা যোৱা বিজেপি নেতাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৷ ইয়াৰে একাংশ নেতা বুধবাৰে উপস্থিত হৈছে কলকাতাত ৷"
