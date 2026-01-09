সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ দলটোত কোন আছে : প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্রীৰ
শুকুৰবাৰে ‘‘জাতীয় দল অসম’’ আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদত চামিল হোৱা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷
Published : January 9, 2026 at 7:31 PM IST
গুৱাহাটী : "ভোট চোৰ ক'ত, ভোট হোৱাই নাই । বিৰোধীয়ে অভিযোগ দিছে ভাল কথা । নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু ইয়াত ভোট চুৰিৰ কথাই নাহে । বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে নিজৰ বি এল এক নিৰ্দেশনা দিছে যে অযোগ্য ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন হোৱাৰ বিপৰীতে যোগ্য ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে । এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া । সকলো দলে অভিযোগ দিব পাৰে ।"
এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত বিৰোধীৰ ভোট চুৰিৰ অভিযোগৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
असम में विपक्ष की हालत देखिए - चुनाव अभी हुए भी नहीं हैं और वे Vote Chori की बात करने लगे हैं। pic.twitter.com/2wUVBAQj4v— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 9, 2026
সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদত চামিল হোৱাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "দুইজনৰ কি আছে মই নাজানো । অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ লগত কোনে কোনে যোগদান কৰিব । দলটোত কোন আছে । লাচিত বৰদলৈয়কো বটদ্ৰৱা থানতে জড়িত হৈ থকা দেখিছো । এইটো কিবা বিশেষ বুলি মই নাভাবো ।"
উজনিৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আমাৰ অসমীয়া মানুহ বহুত কমি গৈছে । এটা পৰিয়ালে এটাও সন্তান জন্ম দিব নিবিচাৰে । বাকী সকলে ৮-৯ টা সন্তান জন্ম দিয়ে । এইটো সঁচা কথা । সকলো গাঁৱতে এই পৰিস্থিতি ।"
আনহাতে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "তেখেতে তেখেতৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি ৰাইজৰ সন্মান হেৰুৱাই পেলাইছে । এইটো এটা দুখজনক বিষয় । পশ্চিমবংগত বহুত কাম জৰুৰীভাৱে কৰিবলগীয়া আছে । তাত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব লাগে । অসম, ত্রিপুৰাত কাম হয় যদিও বেংগলত নহয় । এবাৰ বিজেপিয়ে সুবিধা পাব লাগে । বেংগলত আমি বাংলাদেশৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰে মোকাবিলা কৰিব পৰা নাই ।"
अगर असम और त्रिपुरा की तरह बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनती है, तो वहाँ विकास को नई दिशा मिलेगी और बांग्लादेशी घुसपैठ से निपटने की क्षमता और मजबूत होगी। pic.twitter.com/rhlvjKq2DI— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 9, 2026
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটাৰ তালিকা সংশোধন কৰোতে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলৰ একোজন বি এল এ নিযুক্তি দিয়াৰ সুবিধা দিয়ে । আমি বিজেপি দলেও বি এল এ নিযুক্তি দিছো । আমি বি এল এ সকলক কৈছো যে আপোনালোকে নাম সোমাবৰ বাবে ৬ নম্বৰ ফ'ৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু নাম উলিয়াবৰ বাবে নম্বৰ ফ'ৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব । নামত কিবা খেলিমেলি থাকিলে ৮ নম্বৰ ফ'ৰ্মখন ব্যৱহাৰ কৰিব । এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া । কিন্তু কাৰোবাৰ নাম কাটিব খুজিলে ব্যক্তিজনলৈ জাননী যাব আৰু তেওঁ আত্মপক্ষ সমৰ্থনৰ সুবিধা পাব ।"
The behaviour of the Chief Minister of West Bengal yesterday was unfortunate. pic.twitter.com/7rbrSfUUac— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 9, 2026