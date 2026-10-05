অখিল গগৈয়ে সাতদিন পূৰ্বে মোৰ লগত দীঘলীয়াকৈ ফোনত তথা পাতিছিল : অখিলৰ কামত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষোভ

অখিল গগৈয়ে সাতদিন পূৰ্বে মোৰ লগত দীঘলীয়াকৈ ফোনত তথা পাতিছিল : অখিলৰ কামত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষোভ
উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ পিছত চৰকাৰে দিয়া সাহায্য সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক অখিল গগৈৰ কথোপকথন ৷
Published : October 5, 2026 at 12:31 PM IST
গুৱাহাটী: উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি আৰু বান সাহায্যৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ ধৰ্মঘট ৷ যাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পুনৰ এবাৰ সৰৱ হৈ পৰে ৷ বিশেষকৈ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ ধৰ্মঘটক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সৰৱ হৈ পৰে ৷
সামাজিক মাধ্য়মত প্ৰচাৰিত এই ভিডিঅ’ত এই কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ সাংবাদিকে সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে অখিল গগৈয়ে অনশনত বহা নাই, এয়া ধৰ্মঘট ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘অখিল গগৈয়ে আজিৰ পৰা সাতদিন পূৰ্বে মোৰ লগত দীঘলীয়াকৈ ফোনত তথা পাতিছিল যে দাদা কোনে কিমান দিব, কোনে কিমান পাব ৷ মই তেওঁক বুজাই দিলো ৷ তেওঁ এইকাৰণে এতিয়া ধৰ্মঘটত বহিছে মোৰো ভুল হ’ল, মই বুজাই দিব নালাগিছিল ৷ এতিয়া যেতিয়া বস্তুখিনি পাব, তেতিয়া তেওঁ এই দাবী কৰিব যে মই ধৰ্মঘটত বহাৰ বাবেহে বস্তুখিনি পালো ৷ সেইকাৰণে এতিয়া আমি অলপ পলম কৰিব লাগিব ৷’’
‘‘ময়ো বুৰ্বকৰ দৰে ভাই কৈ দিলো এইখিনি এইখিনি দিম বুলি ৷ তেওঁক মই ক’লো ১২০০ কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাক দিব, আমি ৫৫ হাজাৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিম ৷ তেওঁ মোৰ পৰা শুনি ল’লে হয়নেকি দাদা, হয়নেকি দাদা ৷ এইটো আপুনি দিব, এইটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিব, গোটেইবোৰ শুনিলে ৷ শুনাৰ পিছত গৈ ধৰ্মঘটত বহি গ’ল’’ - মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অখিল গগৈক উভতি ধৰি কয়, ‘‘তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো হ’ল মই গৈ তেওঁক ক’ব লাগে যে এইটো আপোনাৰ কাৰণে পালে ৷ হাৰে তুমিও ৰাজনীতি কৰিছা, ময়ো ৰাজনীতি কৰিছো ৷ ক্ৰেডিটটো মোক লাগিব না, তেওঁক কিয় দিম ৷ গতিকে তেনেকুৱা হ’লে ময়ো ধৰ্মঘটত বহি দিম কাৰণ ময়োতো বিজেপিৰ চিন্তা কৰিব লাগিব ৷ যদি দুয়োটাই ৰাজনীতি নকৰিলেহেঁতেন ৰাজনীতি নহয় ৷ তেওঁহে ৰাজনীতি কৰিলে আৰু আপোনালোকে যদি চাই শিৱসাগৰ, চৰাইদেউৰ ৰাইজৰ আমাৰ ওপৰত ইমান বিশ্বাস আছে যে কোনো ৰাইজে তাততো আন্দোলন কৰা নাই ৷ এই ইছ্যুটো মাথোঁ এজন মানুহেই কৰি আছে ৷’’
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘যোৱাবাৰো মই দিলো, তেওঁ লগে লগে ক’লে মই দাবী কৰা কাৰণে দিলে ৷ হাৰে ভাই তুমি দাবী কৰা কাৰণে আমি কিয় দিম ৷ আমি ৰাইজৰ দুখ-দুৰ্দশাৰ বাবে দিম ৷ গতিকে তেওঁ আৰু এগৰাকী, ইহঁত দুয়োগৰাকীয়ে ভাবে যে আমি চিঞৰ-বাখৰ কৰাৰ বাবে দিয়া বুলি ৰাইজক পতিয়ন নিয়াব লাগে ৷ গতিকে তেনেকৈতো নহ’ব ৷ তেনেকুৱা হ’লে মই বিজেপিৰ মানুহকো ক’ব লাগিব যে তোমালোকে আন্দোলন কৰা ৷ তাৰ পিছত মই তাত গৈ ক’ম যে ঠিক আছে এইটো বুজাবুজি হ’ল ৷ কাৰণ ৰাইজৰ দলটো এটা ৰাজনৈতিক দল ৷ আমি ৰাজনৈতিক দলৰ মতে কিয় কাম কৰিম ?’’
ইয়াৰোপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু তেওঁৰ মাজত হোৱা কথোপকথনৰ কিছু অংশ প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ নাগালেণ্ডত হোৱা বৰষুণকে ধৰি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত মেছেজ কৰি থাকিলেও গগৈয়ে কাচিৎহে উত্তৰ দিয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে প্ৰস্তুত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ, গোচৰ ৰুজু