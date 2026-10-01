ETV Bharat / politics

নগাঁও লোকসভাত আঢ়ৈ লাখ ভোটত জয়ী হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী : মুখ্যমন্ত্ৰী

নগাঁও লোকসভা উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত। সংখ্যালঘু এলেকাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাৰাথান প্ৰচাৰ। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত আঢ়ৈ লাখ ভোটত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ।

Assam CM Himanta Biswa Sarma Predicts Mega BJP Victory in Nagaon Lok Sabha Bypoll 2026
সংখ্যালঘু এলেকাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাৰাথান প্ৰচাৰ (imanta Biswa Sarma FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2026 at 7:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকাৰ সময়তে ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকাৰ ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ নেতা ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও তৎপৰ হৈ পৰিছে ।

বিগত কেবাদিন ধৰি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাৰাথান প্ৰচাৰ চলাইছে । অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ হৈ ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী-বিধায়কে প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰখাৰ সময়ত বৃহস্পতিবাৰেও দুটাকৈ সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই প্ৰচাৰ চলায় । কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা নগাঁৱৰ ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ লগতে লাহৰিঘাট বিধানসভা সমষ্টিতো একেদিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ চলায় ।

সংখ্যালঘু এলেকাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাৰাথান প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰথমে, ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ জুৰিয়াৰ বগৰীগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এক বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অগপ-বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভোট বিচাৰিলে । কেইবা সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত জুৰিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ লগতে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ।

Assam CM Himanta Biswa Sarma Predicts Mega BJP Victory in Nagaon Lok Sabha Bypoll 2026
ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)

ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰিয়ানী খোৱা প্ৰসংগক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ এবাৰ কটাক্ষ কৰে । একালৰ বন্ধু তথা বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক বকাসুৰৰ সৈতে তুলনা কৰি ৰকিবুল হুছেইনে কেৱল বিৰিয়ানী খাই থাকে বুলি ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কটাক্ষ কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰত বিৰিয়ানী খায়েই জন্ম লোৱা বুলি ৰকিবুল হুছেইনে মন্তব্য কৰিছিল ।

ৰকিবুল হুছেইনে মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি কৈছিল, ‘‘ঈশ্বৰে মোক এই পৃথিৱীলৈ বিৰিয়ানী খাবলৈহে পঠিয়াইছে আৰু ভগৱানে মোক ধনী কৰিছে, যাতে মই বিৰিয়ানী খাব পাৰো ৷’’

ৰকিবুল হুছেইনৰ এই মন্তব্যৰো এইবাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘জন্ম হৈয়েই মানুহে মাকৰ গাখীৰহে খায় । বিৰিয়ানী খাই জন্ম লোৱাজন মানুহ নহয়, জন্তুহে হ'ব লাগিব । শুই উঠিয়ে এবাৰ খিচিৰী মাংস, এবাৰ বিৰিয়ানী মাংস আৰু এবাৰ পোলাও মাংস খায় ৷ তেওঁ নিজকে গব্বৰ সিং বুলি কয়, কিন্তু গব্বৰ সিং আৰু বকাসুৰৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই ৷"

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ভাষণ প্ৰসংগত ৰকিবুল হুছেইনক কটাক্ষ কৰি কয়, ‘‘ৰকিবুল হুছেইনৰ পেট এনেই ডাঙৰ হোৱা নাই ৷ চামগুৰি ৰাইজৰ তেজ খাই খাই ৰকিবুলৰ পেটটো ইমান ডাঙৰ হ’ল ৷ চামগুৰিৰ মানুহে ৰকিবুলৰ বাবাক (পিতৃ), তাৰ পাছত ৰকিবুলৰ, তাৰ পাছত ৰকিবুলৰ ল’ৰাক ভোট দিলে ৷ এনেকৈ থাকিলে এদিন ৰকিবুলৰ নাতিকো ভোট দিব লগা হ’ব ৷’’

সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুৰুৱে এইবাৰ উপ নিৰ্বাচনত উন্নয়নৰ পক্ষত ভোটদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আৰু কয়, "এইবাৰ উপ নিৰ্বাচনত আঢ়ৈ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰিব । কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফ প্ৰায় সমানে সমানে থাকিব ।"

ৰূপীহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত লাহৰিঘাট বিধানসভা অনুষ্ঠিত আন এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ দুয়োখন প্ৰচাৰ সভাতে অংশগ্ৰহণ কৰি এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলক এতিয়া ধৰ্মীয় কাম কাজত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ তেওঁ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ৷

আজমল প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘আজমলৰ বয়স হৈছে ৷ তেওঁ ৰাজনীতি এৰিব লাগে ৷ তেওঁ তিনিজন ল’ৰা আছে ৷ তেওঁলোকৰ এজনৰ ৰাজনীতিলৈ লৈ আনক ৷ ৰাজনীতিত থাকিলে ৰাইজৰ কাম কৰি যাব লাগিব, তেওঁ সেই কামবোৰ কৰিব নোৱৰা হৈছে ৷’’

লগতে পঢ়ক : বাকী সমস্যাৰ অন্ত ! এইবাৰ নগাঁৱৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বয়সকেন্দ্ৰিক চৰ্চা

লগতে পঢ়ক : কংগ্ৰেছৰ আমোলত কিয় নিকা নিযুক্তি পোৱা নাছিল, এতিয়া ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী

লগতে পঢ়ক : প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে অসমত নিৰ্মিত এনাৰ্জী ড্ৰিংক পান কৰি শক্তি বঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

লগতে পঢ়ক : ৰকিবুল বকাসুৰ...ভেঞ্চাৰ বিধায়ক তাঞ্জিল ! কংগ্ৰেছী পিতা-পুত্ৰক কটাক্ষ বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন
উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ
দেৱাশীষ শৰ্মাৰ হৈ প্ৰচাৰ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচাৰ অভিযান
NAGAON LOK SABHA BYPOLL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.