অতুল দা বিজেপিত আছে আৰু থাকিব : প্ৰাক্তন বিধায়ক অতুল বৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

অতুল দা বিজেপিত আছে আৰু থাকিব : প্ৰাক্তন বিধায়ক অতুল বৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
দিছপুৰ সমষ্টিৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত অতুল বৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।
Published : March 21, 2026 at 12:02 AM IST
গুৱাহাটী : নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ টিকটৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছৰ পৰাই ক্ষুণ্ণ হৈছে টিকটৰ পৰা বঞ্চিত একাংশ টিকট প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থী । বিশেষকৈ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা দিছপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অতুল বৰাই সংবাদমেলযোগে মুকলিকৈ ক্ষোভ উজাৰিছে বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে ।
সংবাদমেলত অতুল বৰাই বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অতুল বৰাৰ সৈতে বাৰ্তালাপৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মই অতুল দাক সাক্ষাৎ কৰিব আহিছিলো । দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট নিশ্চিত আছিল, কিন্তু বিশেষ এটা ৰাজনৈতিক বিৱৰ্তনৰ কাৰণে বঞ্চিত হ'ল । অতুল বৰা আমাতকৈ ডাঙৰ । তেওঁ দুষাৰ ক'লে আমি শুনিবও লাগিব । যোৱা কালি জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আহি উপস্থিত হৈছিল । আমাৰ কি অসুবিধা হৈছিল সেইখিনি জনাইছো । ময়ো আজি কথা বতৰা পাতিলো ।''
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ''অতুল দা আমাৰ দলতে আছে । তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ ল'ব । ভগৱানে যদি চৰকাৰখন কৰে অতুল দা সক্ৰিয় হৈ থাকিব । মীৰা বৰঠাকুৰ আহি উপস্থিত হৈছিল, দলীয় টিকট পালে আহি আশীৰ্বাদ ল'ব পাৰে । আশীৰ্বাদৰ দুটা ভাগ থাকে আয়ুস্মান ভৱ আৰু বিজয়ী ভব । গতিকে অতুল দাই জানে কাক কি আশীৰ্বাদ দিব লগে, মই শিকাব লাগে বুলি ভবা নাই ।''
তেওঁ কয়, ''অতুল দা বিজেপিত আছে আৰু থাকিব । জয়ন্ত দাসে কোৱা ১০ হাজাৰ ফেক্ট ফেচবুক একাউণ্টৰ কথা মোৰ ভাল লগা নাই । দলটোৰ টিকেট নাপালে বুলিয়েই জয়ন্ত দাসে বহু কথা কৈছে । ময়ো নেতা শুনিবও লাগিব । অমৃত মন্থনত সময়ত অমৃতো ওলাইছিল বিষো ওলাইছিল । আমি দুয়োটা খাব লাগিব । মই ভাবো জয়ন্ত দাসে দলৰ পৰা আঁতৰি নাযায় । দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে তেওঁৰ লগত কথা পাতি আছে ।"
আনহাতে, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অতুল বৰাই কয়, "মোৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰতি মোৰ আশীৰ্বাদ আছেই । মই তিনিটা সিদ্ধান্তৰ কথা কৈছিলো । হয়, মই মীৰা বৰঠাকুৰক সমৰ্থন কৰিম, হয় মই নিৰ্দলীয় খেলিম আৰু নহ'লে মই মনে মনে থাকিম । অহা ২২ তাৰিখে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে মোৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিম । আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মোৰ ঘৰত আহিছে মই ভাল পাইছো ।"