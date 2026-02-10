ETV Bharat / politics

গৌৰৱ-বাঘেল-জীতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তৰিলে ৫০০ কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় ১২ হাজাৰ বিঘা মাটি দখল কৰিছে বুলি সংবাদমেলত কৈছিল এই তিনি কংগ্ৰেছ নেতাই ৷

Himanta Biswa Sarma Files Rs 500 Cr Defamation Case against Congress Leaders
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 10, 2026 at 4:36 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে ঘোষণা কৰে যে তেওঁ ৫০০ কোটি টকা বিচাৰি মানহানিৰ গোচৰ তৰিছে । কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জীতেন্দ্ৰ সিং, ভূপেশ বাঘেল আৰু গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সংবাদমেলযোগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মিছা, দুৰ্নীতিপৰায়ণ আৰু মানহানিকাৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তৰি ৫০০ কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ।

এক্সত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে সংবাদমেলত উত্থাপিত অভিযোগে তেওঁৰ খ্যাতি নষ্ট কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, ‘‘আজি মই কংগ্ৰেছ নেতা জীতেন্দ্ৰ সিং, ভূপেশ বাঘেল আৰু গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছো ৷ তেওঁলোকে সংবাদমেলযোগে মোৰ বিৰুদ্ধে মিছা, দুৰ্নীতিপৰায়ণ আৰু মানহানিকাৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বাবে ৫০০ কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছো ।’’

উল্লেখ্য যে, যোৱা ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলৰ পিছতে তিনিওজন কংগ্ৰেছ নেতাই যৌথভাৱে whoishbs.com শীৰ্ষক ৱেবছাইট মুকলি কৰিছিল ।

সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছ নেতাসকলে দাবী কৰিছিল যে ৱেবছাইটটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তি, মাটিৰ অধিকাৰ আৰু আৰ্থিক স্বাৰ্থৰ সৈতে জড়িত সংকলিত তথ্য সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে যে পৰ্টেলটোত উপস্থাপন কৰা সামগ্ৰীসমূহ ৰাজহুৱাভাৱে উপলব্ধ তথ্য, নিৰ্বাচনী শপতনামা আৰু নথি-পত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা লোকসভাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে সংবাদমেলত অভিযোগ কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় ১২ হাজাৰ বিঘা মাটি দখল কৰিছে । সেয়ে তেওঁ (মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা) কংগ্ৰেছে ৱেবছাইটত উল্লেখ কৰা সম্পত্তি আৰু ধন-সম্পত্তিৰ সন্দৰ্ভত শৰ্মাৰ পৰা ব্যাখ্যা বিচাৰিছে বুলিও কয় ।

আনহাতে ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে বছৰ বছৰ ধৰি শৰ্মাৰ সম্পত্তি ঘোষণাপত্ৰত গুৰুতৰ অসামঞ্জস্যতা দেখা গৈছে বুলি দাবী কৰি কয় যে এইবোৰে স্বচ্ছতা আৰু জবাবদিহিতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জীতেন্দ্ৰ সিঙে কয় যে এই ৱেবছাইটটো “ৰাইজৰ সন্মুখত তথ্য” ৰখাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে আৰু দলটোৱে এই বিষয়টো আগবঢ়াই নিব ।

কংগ্ৰেছ নেতাসকলে এই পদক্ষেপক তেওঁলোকে শাসন ব্যৱস্থাৰ ব্যৰ্থতা বুলি অভিহিত কৰা আৰু ৰাজ্যৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ অভিযানৰ অংশ বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁলোকে লগতে দাবী কৰে যে ৱেবছাইটটো মুকলি কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে চমুকৈ কাৰিকৰী ব্যাঘাতৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ।

তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এই অভিযোগ ভিত্তিহীন, ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত আৰু মানহানিকাৰক বুলি নাকচ কৰে । তেওঁ কয় যে তেওঁৰ সকলো সম্পত্তি আইনী বিধান অনুসৰি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ দাবীক তেওঁৰ ভাবমূৰ্তিক কুৎসিত কৰাৰ প্ৰয়াস বুলি খাৰিজ কৰে ।

শৰ্মাই কয় যে তেওঁ নিজৰ সুনাম ৰক্ষাৰ বাবে আইনী আশ্ৰয় লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ৰাজহুৱা ডমেইনত উত্থাপিত দায়িত্বহীন আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ অভিযোগ বুলি অভিহিত কৰা অভিযোগক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে । অৱশ্যে নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ নহ’লেও এদিন পিছত এতিয়া তেওঁ আইনী পথটো গ্ৰহণ কৰিছে ।

