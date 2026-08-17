২ অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ 'প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা': চৰকাৰী ফাইল যদি পৰি আছে আৰু চিন্তা নকৰিব
চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বহুবিবাহ, যুৱক-যুৱতীৰ বাবে নতুন বিভাগ, কৃষক উৎকৰ্ষ বঁটা, কেৱল খিলঞ্জীয়াৰ বাবে মাটি কিনা-বেচা আদি কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বক্তব্য ৰাখে ।
Published : August 17, 2026 at 4:02 PM IST
গুৱাহাটী : সোমবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত আয়োজিত এক সংবাদমেলত মুখ্য়মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলিত বানৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি আৰু বান সাহায্য়ৰ বিতং তথ্য প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱা ১৫ আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা প্ৰদান কৰা ভাষণত ঘোষণা কৰা কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত বিস্তৃত বক্তব্য ৰাখে ।
চাৰিখন ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান সাহায্য সন্দৰ্ভত প্ৰদান কৰা তথ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে বানত মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ প্ৰতিগাৰীকীলৈ ৯ লাখ টকাকৈ আগবঢ়োৱাৰ কাম প্ৰায় শেষ কৰা হৈছে । আনহাতে, বেংকৰ ঋণ মৰেটৰিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে ১,৭১২ গৰাকী লোকে মৰেটৰিয়ামৰ বাবে আবেদন কৰা বুলি উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ উপৰি যিকলে বেংকৰ ঋণ ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে ছমাহ বা এবছৰ মৰেটৰিয়াম ল'ব খোজে তেওঁলোকৰ বাবে এই সময় ৩১ আগষ্টলৈকে আছে বুলি কয় ।
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে প্ৰায় ২ লাখ ঋণ চাৰিওখন জিলাত আছে যদিও ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰতিগৰাকী বানাক্ৰান্ত নহয় । তথাপি এই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । চাৰিওখ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক বেংক মৰেটৰিয়ামৰ বাবে আবেদন জনাবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনায় ।
ইফালে বীমাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এতিয়ালৈকে ১,৫৯৮ গৰাকীয়ে বীমাৰ বাবে আবেদন কৰিছে । ইয়াৰে ১৭০ গৰাকীৰ বীমাৰ দাবী নিষ্পত্তি হৈছে । বীমা কোম্পানীবোৰে ইতিমধ্যে ১৭০ গৰাকী ব্যক্তিক বীমাৰ ধন মুকলি কৰি দিছে । এই ক্ষেত্ৰতমুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক আহ্বান জনায় যে তেওঁলোকে যাতে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত নিজৰ বীমাৰ ধনৰাশি দাবী কৰে ।
চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বহুবিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ
উল্লেখ্য যে ১৫ আগষ্টত দিয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও নতুন ঘোষণা কৰিছিল । তাৰে ভিতৰত এটা আছিল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বহুবিবাহৰ বিষয়টো । সোমবাৰে সংবাদমেলত এই প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বহুবিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বহু লোকে প্ৰথমা পত্নীক আইনগতভাৱে বিবাহবিচ্ছেদ নিদিয়াকৈ দ্বিতীয় বিবাহ কৰাইছে বা প্ৰথমা পত্নীক খেদি পঠাইছে । ইয়াৰ ভিতৰত ভালেসংখ্যক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে ।
চৰকাৰী চাকৰিয়াল এজনে যদি প্ৰথমা পত্নীক বিবাহ বিচ্ছেদ নোহোৱাকৈ পৰিত্যাগ কৰে তাতকৈ ডাঙৰ অপৰাধ একো হ'ব নোৱাৰে । নিয়মমতে ইয়াৰ পিছত চৰকাৰী চাকৰিত থকাৰ অধিকাৰো সেই চাকৰিয়ালজনে হেৰুৱাই পেলায় । কিন্তু এই অভিযোগবিলাকৰ তদন্ত নোহোৱাকৈ বা বিভাগীয় ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ এজন ব্যক্তিক চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা আঁতৰাব নোৱাৰি । সেই কাৰণে এটা নতুন সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে পৰিত্যাগ কৰা পত্নীগৰাকীয়ে যদি ডিডিঅ'জনক (দৰমহা প্ৰদান কৰোঁতা) আবেদন কৰে, তেন্তে ডিএসহ তেওঁৰ দৰমহাৰ ২০ শতাংশ পৰিত্যাগ কৰা পত্নীগৰাকীৰ একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰ কৰি দিব ।
এই ক্ষেত্ৰত প্ৰক্ৰিয়া বা গোচৰ চলি থকাৰ সমান্তৰালকৈ মহিলাগৰাকীয়ে ২০ শতাংশ দৰমহাৰ ধন লাভ কৰি থাকিব । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কৰ্মচাৰীজনৰ ওপৰত বিভাগীয় ব্যৱস্থাও আৰম্ভ হ'ব । ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে বহুবিবাহৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা
অসম চৰকাৰৰ সচিবালয়ত বৰ্তমান অমীমাংসিত হৈ থকা ফাইল বা নথিপত্ৰ প্ৰায় ৩ লাখতকৈও বেছি । এই তথ্য লাভ কৰা হৈছে ই-ফাইল ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে । একেদৰে সঞ্চালকালয় আৰু জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তো সমসংখ্যক কাগজ জমা হৈ আছে । এতিয়া এই যিমানবোৰ অমীমাংসিত হৈ থকা কাগজ আৰু ফাইল আছে সেইবোৰ সমাধান কৰাৰ বাবে এটা অভিযান চলোৱা হ'ব ।
এই কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অহা ২ অক্টোবৰৰ পৰা ৩১ জানুৱাৰীলে চলিবলগা এই অভিযানৰ নাম হৈছে 'প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা' । ইয়াৰ বাবে এটা প'ৰ্টেল হ'ব আৰু তাত ৰাইজেও আবেদন কৰিব পাৰিব । এই প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে কোনো লোকৰ অমীমাংসিত হৈ থকা ফাইলৰ কামবোৰ সমাধান কৰিবলৈ পোনপটীয়াকৈ জনাব পাৰিব । ইয়াত সচিবালয়ৰ পৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কামলৈকে এই কাম কৰিব পাৰিব ।
এই কামৰ বাবে এগৰাকীকৈ মুখ্য সচিবক ১০টাকৈ বিভাগ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এইক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথাবিহিত ব্যৱস্থা হাতত ল'ব । ২ অক্টোবৰলৈকে এনে এটা ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰা হ'ব, যাতে সচিবালয়ৰ পৰা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈকে কাগজ-পত্ৰসমূহ নোহোৱা হৈ যায় ।
যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে নতুন বিভাগ
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে যে ৰাজ্য চৰকাৰে 'য়ুথ ৱেলফেয়াৰ এণ্ড এমপাৱাৰমেণ্ট' অৰ্থাৎ যুৱ কল্যাণ আৰু সবলীকৰকণ নামৰ এটা নতুন বিভাগ গঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এই বিভাগৰ আওতাত থাকিব ৰাজ্যৰ যুৱ আয়োগ, এনচিচি, এনএছএছ, নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰ আৰু সকলো ধৰণৰ যুৱকল্যাণৰ কাম ।
১৭ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপজা দিনৰ দিনা এই বিভাগটো আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । এই বিভাগৰ উদ্দেশ্য হৈছে যুৱক-যুৱতীৰ কল্যাণৰ বাবে নিৰন্তৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা । ইতিমধ্যে ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ।
কৃষক উৎকৰ্ষ বঁটা
ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগটোক সজাই-পৰাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰাথমিকতা প্ৰদান কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কৃষিৰ আধুনিকীকৰণ হ'বলৈ হ'লে শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীসকল কৃষি ক্ষেত্ৰলৈ আহিব লাগিব । সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই বছৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৃষক উৎকৰ্ষ বঁটা প্ৰদানৰ চিন্তা কৰা হৈছে । এই বঁটাত কৃষি খণ্ডত কাম কৰা শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক ১ লাখ টকা প্ৰদানৰ লগতে কৃষি বিভাগৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ সৈতে জড়িত কৰোৱা হ'ব । ৫ বছৰত ১০ হাজাৰ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীক কৃষক উৎকৰ্ষ বঁটাৰ অধীনলৈ অনাৰ চিন্তা কৰা হৈছে । আনহাতে, এই বছৰ এহেজাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক এই বঁটাৰে সন্মানিত কৰাৰ চিন্তা কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায় ।
কেৱল খিলঞ্জীয়াৰ বাবে মাটি কিনা-বেচাৰ ব্যৱস্থা
ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ এটা পৰামৰ্শৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই আয়োগৰ পৰামৰ্শ আছিল যে ৰাজ্যৰ কিছু নিৰ্দিষ্ট ৰাজহ চক্ৰত অকল অসমৰ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়াসকলে যাতে মাটি কিনা-বেচা কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । সেই পৰামৰ্শৰ ভিত্তিতে ৰাজ্যৰ ৪০টা ৰাজহ চক্ৰত কেৱল অসমৰ খিলঞ্জীয়া বাসিন্দাসকলেহে যাতে মাটি কিনা-বেচা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এখন শক্তিশালী আইন অনাৰ কথা ১৫ আগষ্টত ঘোষণা কৰা হৈছে । কোনকেইটা ৰাজহ চক্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তাৰ ওপৰত সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছত ৪০টা ৰাজহ চক্ৰ চিনাক্ত কৰা হ'ব ।
২০২৮ বৰ্ষত বিশেষ উদযাপন
১২২৮ খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফা অসমলৈ আহিছিল । ২০২৮ চনত স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ অসম আগমনৰ ৮০০ বছৰ পূৰ্তি হ'ব । এই ২০২৮ বৰ্ষটো স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ একক, অনন্য, বৰ অসম গঢ়াৰ বাবে যি অৱদান আছিল তাক স্মৰণ কৰি উদযাপন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি ১৮২৮ চনত গোমধৰ কোঁৱৰে প্ৰথম ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিল । ২০২৮ চনটো গোমধৰ কোঁৱৰৰো বিদ্ৰোহৰ ২০০ বছৰ পূৰ্তি । সেই ফালৰ পৰা ২০২৮ বৰ্ষটো অসমৰ বাবে এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ্ষ । সেয়ে এই বৰ্ষটো সম্পূৰ্ণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিৰে আৰু বিনম্ৰতাৰে পালন কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।