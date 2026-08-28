ETV Bharat / politics

গুজৰাটে সৰ্বদিশতে ভাৰতবৰ্ষক নেতৃত্ব দিছে: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে বুজ ল'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ সপৰিয়ালে পূজা আগবঢ়ালে সোমনাথ মন্দিৰতো ৷

Assam CM
গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, বৃহস্পতিবাৰে গান্ধীনগৰত (ANI)
author img

By ANI

Published : August 28, 2026 at 7:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গান্ধীনগৰ: "গুজৰাটে সৰ্বদিশতে ভাৰতবৰ্ষক নেতৃত্ব দিছে ৷ জি এছ টি, কৰ সংগ্ৰহ, প্ৰশাসন ব্যৱস্থা সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবঢ়া গুজৰাট ৷ সেয়ে এই দিশসমূহ গুজৰাটৰ পৰা আমি শিকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ৷" এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷

বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুজৰাটৰ 'স্বাগত অনলাইন' ব্যৱস্থা পৰিদৰ্শন কৰি গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেল আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হৰ্ষ সংঘৱীৰ পৰা অনলাইন ৰাজহুৱা অভিযোগ নিৰাময়ৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা প্ৰযুক্তিচালিত পন্থা সম্পৰ্কে বুজ লয় । প্ৰায় তিনি ঘণ্টা সময়জুৰি তেওঁলোকে এই বিষয়ে আলোচনা কৰে ৷

এই আলোচনাকালত অসমৰ বিত্ত মন্ত্ৰী আৰু মুখ্য সচিবো উপস্থিত থাকে ৷ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা কালতে আৰম্ভ কৰা এই উদ্ভাৱনী পদক্ষেপে সুশাসন আৰু ফলপ্ৰসূ জনঅভিযোগ নিৰাময়ৰ এক সুকীয়া আৰ্হি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ।

গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ এক বিবৃতিত কোৱা হয় যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এই ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি তীব্ৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে নাগৰিকৰ অভাৱ-অভিযোগ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰযুক্তি-সক্ষম পদ্ধতিত অতিশয় আপ্লুত হয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেল আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হৰ্ষ সংঘৱীয়ে গাঁও, মণ্ডল আৰু জিলা পৰ্যায়ত তিনিটা স্তৰৰ স্বাগত অনলাইন ব্যৱস্থাৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্যক্ষমতাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে । তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰে যে 'স্বাগত'ৰ জৰিয়তে লাভ কৰা প্ৰতিনিধিত্বৰ অভিযোগ নিষ্পত্তিৰ হাৰ ৯০ শতাংশতকৈও অধিক ।

Assam CM
সপৰিয়ালে সোমনাথ মন্দিৰত পূজা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, বৃহস্পতিবাৰে (Assam CM office)

ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সপৰিয়ালে সোমনাথ মন্দিৰো দৰ্শন কৰি পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়ায় ৷ উল্লেখ্য যে ২৬ আগষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ইয়াৰ চৰকাৰী বাসগৃহত কেন্দ্ৰীয় শক্তি আৰু গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰকো সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্যখনৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা, শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু নগৰ উন্নয়নৰ অগ্ৰাধিকাৰ সন্দৰ্ভত বিতং আলোচনা কৰিছিল ।

বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রীয়ে শক্তি খণ্ডত গ্ৰাহক সমর্থক সংস্কাৰেৰে আগুৱাই নিয়াৰ সমান্তৰালকৈ শক্তিৰ স্বাৱলম্বিতা অর্জনৰ দিশত অসমৰ অভিলাষী প্রচেষ্টাৰ বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগৰাকীৰ অৱগত কৰিছিল ৷ আলোচনাত অসমৰ দীৰ্ঘম্যাদী বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ শক্তি আবণ্টনৰ অধিক যুক্তিসংগত ব্যৱহাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ উপায়সমূহ সামৰি লোৱা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত মাটিৰ তলেৰে হ’ব বিদ্যুৎ যোগান, মনোহৰ লাল খট্টৰৰ সৈতে শক্তি তথা নগৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক

TAGGED:

গুজৰাটৰ প্ৰশাসন
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেল
স্বাগত অনলাইন
ASSAM CM IN GUJARAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.