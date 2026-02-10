মই ৰাহুল গান্ধীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছোঁ : কি প্ৰসংগত ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

ETV Bharat / politics

মই ৰাহুল গান্ধীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছোঁ : কি প্ৰসংগত ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

বঙাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান ২.০ৰ জৰিয়তে ৭,৩৫২ গৰাকী উদ্যোগীলৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

বঙাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান ২.০ৰ চেক বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
February 10, 2026

বঙাইগাঁও : "কেইদিনমান ধৰি কংগ্ৰেছ নেতাবোৰে কৈ আছে মোৰ বোলে ১২ হেজাৰ বিঘা মাটি আছে । মই ক'ৰ্টত এটা কেছ দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে লিষ্টখন ক'ৰ্টত দিব পাৰে । মোৰ ক'ত মাটি আছে ক'ৰ্টত ক'লে হ'ল, মই সেই কাৰণে মানহানিৰ গোচৰ দিছোঁ । যদি দিব নোৱাৰে ৫০০ কোটি টকা মোক দিব লাগিব ।" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । মঙলবাৰে বঙাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনেদৰে কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

আনহাতে, ৰাহুল গান্ধীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "শিৱামণি বৰা, দিগন্ত বৰ্মন, তেওঁলোকৰ মালিক ৰাহুল গান্ধীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছোঁ । মই মিঞাৰ বিৰুদ্ধে আছোঁ সকলোৱে জানেই । গোচৰ তৰিলে কি হ'ব ? মোক ভয় খুৱাব নোৱাৰে ৷"

ৰাহুল গান্ধীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছোঁ: কি প্ৰসংগত ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয়, "কংগ্ৰেছৰে একাংশই গৌৰৱ গগৈক আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে । সেয়েহে আৰু আৰক্ষী নিয়োগ কৰিছোঁ, যাতে ছিম্পেথী ল'ব নোৱাৰে ।"

অগপৰে আসন বুজাবুজি সন্দৰ্ভত লগতে কয়, "অভয়াপুৰীত বিজেপিয়ে খেলিব । অভয়াপুৰীক লৈ কোনো সমস্যা নাই । মই যাক কওঁ সিয়ে বহি দিব । কিন্তু বিলাসীপাৰাত আমাৰ টিকটকেন্দ্ৰিক অঁৰিয়া-অৰি আছে । বিলাসীপাৰাত আমি জয়ী নহ'ম কিজানি । অভয়াপুৰীত যদি অগপৰ ভূপেন ৰায়ে খেলে, বঙাইগাঁও সমষ্টি ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বিজেপিক এৰিব লাগিব ।"

উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে বঙাইগাঁও মিনি ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান ২.০ৰ জৰিয়তে বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ জিলাৰ সম্ভাৱ্য যুৱ উদ্যোগীসকলক ২ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্যৰ মঙলবাৰে প্ৰথম কিস্তিৰ ধনৰ চেক প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

বঙাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান ২.০ৰ চেক বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

এই অনুষ্ঠানত পৰ্যটন তথা বঙাইগাঁৱৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আৰু সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী উপস্থিত থাকে ।

এই অনুষ্ঠানৰ ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অসমীয়া ল'ৰা-ছোৱালী উদ্যোগী হ'ব লাগিব ৷ আমি এই টকা মোবাইল আৰু বাইক কিনিবলৈ দিয়া নাই । এই টকাৰে ব্যৱসায় কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব ল'ৰা-ছোৱালীহঁতে ।"

তেওঁ ভাষণৰ মাজতে কয়, "গুৱাহাটীৰ উৰণসেতুৰ তলত অসমীয়া ল'ৰা-ছোৱালী নবহে ৷ তাত কোন বহে ময়ো চিনি নাপাওঁ । মেডিকেল কলেজৰ সন্মুখত আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে দোকান নিদিয়ে । আমি জাগাবোৰ খালী কৰি দিয়া বাবে বেলেগ মানুহ আহি গ'ল । অসমৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে কাম কৰিব লাগিব । কাম কৰিলে মই আপোনালোকৰ লগত আছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আজি আমি ধুবুৰী, গোৱালপাৰাৰ পৰা পলালোঁ । বঙাইগাঁৱৰ পৰা আধা পলালোঁ । এটা সময়ত আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত কাম বিচাৰিব লাগিব । ৪০ বছৰ আগত চাইকেল নথকাসকলে আজি চহৰত মাটি কিনিব পৰা হ'ল । অসমীয়া ল'ৰা-ছোৱালীয়ে কাম নকৰা বাবে আমি বজাৰখন, পথাৰখন এৰি দিলোঁ । মামাই ভোটৰ কাৰণে টকা দিয়া নাই । মামাই টকা দিছে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱা বাবেহে ।"

CM's Atmanirbhar Asom Scheme
সভাত উপস্থিত একাংশ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ জৰিয়তে আজি ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, দক্ষিণ শালমাৰা আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ ৭০০০ যুৱক-যুবতীক আমি প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মুকলি কৰি দিলোঁ । এই আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱক-যুৱতীসকলে চৰকাৰৰ পৰা ২ লাখ টকা লাভ কৰিব । ইয়াৰে ১ লাখ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু ১ লাখ টকা লাহে লাহে চৰকাৰক ঘূৰাই দিব লাগিব । ইতিমধ্যে গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আৰু বঙাইগাঁও জিলাত দিয়া হ'ল আৰু ১২ ঠাইত এনেদৰে আমি সভা কৰি বিতৰণ কৰি দিম ।"

CM HIMANTA BISWA SARMA
ASSAM CM BONGAIGAON VISIT
ASSAM CM SLAMS CONGRESS
ইটিভি ভাৰত অসম
CMS ATMANIRBHAR ASOM SCHEME

