পৱন খেড়া ‘পলৰীয়া’ : ভোট দি উঠিয়েই ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে তুলিছিল বিস্ফোৰক অভিযোগ ৷

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Facebook Himanta Biswa Sarma)
Published : April 9, 2026 at 5:21 PM IST

গুৱাহাটী: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ পৱন খেড়াক ‘পলৰীয়া’ আখ্যা দি তেওঁ তোলা অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । "ক'ত আছে এই কংগ্ৰেছ দল ? কোনটো কংগ্ৰেছ দল ? মই শুনাও নাই । পৱন খেড়া কোন ? তেওঁ এজন ‘পলৰীয়া’ । তেওঁক উত্তৰ দিয়াৰ কি প্ৰয়োজন ?" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ ।

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে পৱন খেড়াই উত্থাপন কৰা চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত তেওঁ এই মন্তব্য কৰে । ইফালে, বুধবাৰে এক্সত এটা পোষ্টত কংগ্ৰেছে শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ‘অজ্ঞাত স্থান’ৰ পৰা খেড়াই প্ৰেৰণ কৰা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি দলটোৱে লিখিছে, "যদি আপোনাৰ সাহস আছে তেন্তে উত্তৰ দিয়ক ।"

কোন পৱন খেড়া ? ভোট দি উঠিয়েই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন (ANI)

ভিডিঅ’টোত খেড়াই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী নিয়োগৰ কাৰ্যক সমালোচনা কৰি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ দাবী কৰে । বিষয়টোৰ তদন্তৰ আহ্বান জনাই কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাবুকিলৈ ভয় নকৰে ।

এই মন্তব্যৰ পিছতে কংগ্ৰেছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ হাতত তিনিখন পাছপ’ৰ্ট আছে বুলি দাবী কৰাৰ লগতে দিল্লীত থকা পৱন খেড়াৰ বাসগৃহত অসম আৰক্ষীয়ে তালাচী চলোৱা কাৰ্যক ধিক্কাৰ জনায় । সোমবাৰে ড৹ শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা এফআইআৰৰ পিছতে এই তালাচী চলোৱা হয়।

ইয়াৰ পূর্বে সোমবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে “কঠোৰ ব্যৱস্থা” লোৱাৰ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৷ খেড়াই তোলা সকলো অভিযোগ ভুৱা আৰু এআইৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

"মই কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল’ম । মাত্ৰ কেইদিনমান অপেক্ষা কৰক । নিৰ্বাচনত আমি কমেও ১০০ খন আসন লাভ কৰিম ।" কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰা অভিযোগক নস্যাৎ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দাবী কৰে যে তেওঁৰ পৰিয়ালক ডুবাইৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সম্পত্তিৰ নথি-পত্ৰসমূহ শ্বেয়াৰিং প্লেটফৰ্ম স্ক্ৰিবডৰ পৰা চুৰি কৰা হৈছে । পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ সৈতে জড়িত দাবীক লৈ কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈ আৰু পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানী সম্পৰ্কৰ অভিযোগ পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছ “নিঃশেষ” বুলি তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় ।

