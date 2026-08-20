নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ: বিকশিত অসম সন্দৰ্ভত আলোচনা
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্যখনৰ বানপানীৰ পাছৰ পৰিস্থিতি আৰু উন্নয়নৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে ।
By ANI
Published : August 20, 2026 at 5:08 PM IST
নতুন দিল্লী : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ৰাজ্যখনৰ বান পৰিস্থিতি, ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা আৰু উন্নয়নৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে ৷
লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণ, জীৱিকা পুনৰুদ্ধাৰ আৰু সৰ্বাংগীন আৰোগ্য সুনিশ্চিত কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বানৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা ৰোডমেপৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৱগত কৰে ।
Today in New Delhi, I had the privilege of calling upon Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji to seek his blessings and guidance.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 20, 2026
Throughout the #AssamFloodResponse, Adarniya Modi Ji remained in constant touch, closely reviewing the situation and extending every possible… pic.twitter.com/oLJbHuVQ2i
এই বৈঠকৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই এক পোষ্ট কৰে ৷ উক্ত পোষ্টটোত তেওঁ কয়, ‘‘অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ সমগ্ৰ সময়ছোৱাত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পৰিস্থিতিৰ নিৰন্তৰ খবৰ ৰখাৰ লগতে নিবিড়ভাৱে পৰ্যালোচনাও কৰিছিল আৰু সকলো সহায়-সহযোগিতাও আগবঢ়াইছিল । আজিৰ সাক্ষাতত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ পুনৰ্নিৰ্মাণ, জীৱিকা পুনৰুদ্ধাৰ আৰু সামগ্ৰিক পুনৰুদ্ধাৰৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বাবে আমাৰ ৰূপৰেখা তেখেতৰ আগত ব্যক্ত কৰো । তেখেতে এই অভিযানক সফল পৰিণতিলৈ লৈ যোৱাত ভাৰত চৰকাৰৰ অকুণ্ঠ সহায়-সহযোগিতাৰ আশ্বাস প্রদান কৰে ।’’
‘‘আজি নতুন দিল্লীত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰি তেখেতৰ আশীৰ্বাদ আৰু মাৰ্গদৰ্শনেৰে সমৃদ্ধ হোৱাৰ সৌভাগ্য হ’ল ।’’
-অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে অৰ্পণ কৰা দায়িত্ব পালনৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ প্ৰথম ১০০ দিনত গ্ৰহণ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়েও মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক অৱগত কৰে ।
‘‘অসমৰ ৰাইজে আমাক অৰ্পণ কৰা দায়িত্ব পালনৰ ক্ষেত্রত আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰথম ১০০ দিনত গ্ৰহণ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়েও আজিৰ বিশেষ দিনটোতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অৱগত কৰো ।’’
-অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
এই বৈঠকত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহল উন্নয়নৰ অগ্ৰাধিকাৰ আৰু বৃদ্ধি ত্বৰান্বিত কৰা, আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰা, জনসেৱা প্ৰদানৰ উন্নতি আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে অধিক সুযোগ সৃষ্টিৰ প্ৰচেষ্টাৰ কথাও আলোচনা কৰা হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷
‘‘এই আপাহতে ‘বিকশিত অসম’ৰ সংকল্প বাস্তৱায়নৰ দিশত নিৰন্তৰ মাৰ্গদৰ্শন আৰু দৃঢ় সমৰ্থনৰ বাবে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়ালৈ ৰাজ্যবাসীৰ হৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো ।’’
-অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কাৰ্যসূচী আগুৱাই নিয়াত কেন্দ্ৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দৃঢ়তাৰে সদৰী কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মই কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত ফলপ্ৰসূ পুনৰ্বাসন আৰু পুনঃগঠন সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে এখন বিকশিত অসমৰ দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছে ।